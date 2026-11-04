Babiš si naběhl na vidle. A Okamura mu je podal a ještě přidržel
Babiš má za sebou další politickou lekci. Tentokrát z oboru, který by měl jako zkušený podnikatel dobře znát: ne každá zdánlivě výhodná transakce se vyplatí a ne každý spojenec je dobrým partnerem.
Stačilo přitom tak málo. Koaliční partner Okamura dlouhodobě usiluje o oslabení veřejnoprávních médií a zrušení koncesionářských poplatků. Důvod je zřejmý: nemá ČT rád, a kdyby bylo po jeho, tak by na Kavčích horách raději viděl cokoli jiného, třeba obchod s plyšáky.
A Babiš, zřejmě v zájmu koaliční soudržnosti, přistoupil na to, že se věc vyřeší rychle a bez zbytečného zdržování. Vždyť co na tom může být tak složitého? Zrušit poplatky, převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, trochu jim seškrtat peníze a pokračovat k dalšímu bodu programu.
Vládní většina proto prosadila přednostní projednání návrhu a v sobotu 24. října ve 4:36 ráno ho protlačila prvním čtením. Čas jako stvořený pro zásadní rozhodování o demokratických institucích. Většina občanů v tu dobu spí, takže je alespoň nikdo zbytečně neobtěžuje otázkami.
Jenže tentokrát se ukázalo, že veřejnost není vždy tak pohodlně apatická, jak si někteří politici představují. Následovaly demonstrace, zaměstnanci médií začali protestovat a do ulic vyšli studenti, umělci i další občané. A 3. listopadu přišla dokonce stávka České televize a Českého rozhlasu.
To už bylo zřejmě i na premiéra trochu moc. Zvlášť když průzkumy ukázaly, že zatímco názor na samotné koncesionářské poplatky není jednoznačný, více než dvě třetiny občanů chtějí zachovat nezávislost veřejnoprávních médií na státu i soukromých vlastnících.
A tak začal Babiš hledat zpátečku. Najednou se dozvídáme, že ministerstvo financí připravuje jiný model, podle něhož by poplatky mohly zůstat, ovšem na dobrovolné bázi. Premiér také slibuje, že ve druhém čtení nebude koalice omezovat diskusi. Z rychlého legislativního sprintu se začíná stávat poměrně dlouhý vysvětlovací maraton.
Babiš dokonce přiznal, že ho reakce občanské společnosti překvapila. To je možná nejzajímavější informace z celé kauzy. Premiér, který se rád prezentuje jako člověk, jenž ví, co si lidé myslí a co potřebují, zřejmě tentokrát zapomněl provést základní průzkum trhu. A zjistil, že veřejnost není pouhým pasivním odběratelem vládních rozhodnutí.
Celá epizoda přitom nabízí poměrně jednoduché poučení o politickém přežití. Politik by měl být velmi opatrný při výběru svých spojenců, zvláště když se tito spojenci vyznačují schopností vyvolávat konflikty, jejichž následky pak musí řešit někdo jiný. Koaliční loajalita je jistě pěkná věc, ale neměla by se zaměňovat za povinnost plnit každé přání partnera, který si z politického konfliktu udělal hlavní pracovní náplň.
Babiš možná podcenil i jednu další věc. Politici dokážou přežít ledacos. Někteří dokonce kradou, podvádějí, mění názory rychleji než ponožky a přesto zůstávají na vrcholu. Voliči mají někdy pozoruhodně krátkou paměť a politická loajalita dokáže překrýt i značně nepříjemná fakta.
Co však politici přežívají podstatně hůře, je vlastní hloupost a nepředvídavost. A s přibývajícím věkem se bohužel může stát, že člověk získá stále větší jistotu, že už všechno ví, a stále menší ochotu ověřovat si, zda se náhodou nemýlí.
Andrej Babiš si tentokrát naběhl na vidle, a to s rozběhem. A Okamura mu je ochotně přidržel. Jenže vidle mají jednu nepříjemnou vlastnost: když se do nich člověk rozběhne dostatečně rychle, může to nést následky.
A možná by si premiér měl pro příště zapamatovat ještě jednu podnikatelskou zásadu: ne každý obchodní partner, který vám slibuje výhodnou transakci, vám také pomůže zaplatit účet.
Jan Urban
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