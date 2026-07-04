Babiš, řečený Hrabiš, aneb miliardář snadno, mecenáš nikdy
Zakládají nadace, staví knihovny, financují výzkum rakoviny, posílají rakety na Mars nebo alespoň kupují obrazy starých mistrů, které pak darují národním galeriím. Naši mecenáši jako Hlávka, Náprstek nebo šlechtické rody typu Lobkowiczů dobře věděli, že jméno na fasádě univerzity přežije déle než stav bankovního účtu.
Dokonce i Bill Gates si na stará kolena usmyslel, že vymýtí obrnu, a Warren Buffett rozdává své miliardy tak klidně, jako jiní lidé staré oblečení do charity.
A pak je tu náš lokální specifický úkaz. Andrej Babiš, v kuloárech lidové tvořivosti čím dál častěji přezdívaný „Hrabiš“.
Přezdívka to není úplně nespravedlivá, uvážíme-li, že část jeho životní filozofie by se dala shrnout do jednoho slovesa: hrabat. Zatímco světoví filantropové přemýšlejí, jak své peníze proměnit v něco, co je přesahuje a pomáhá světu, náš domácí miliardář spíš řeší, jak do svého ekosystému přidat další chemičku, pekárnu, mediální dům nebo alespoň dotačně zajímavý projekt s estetickým logem a praktickým výnosem.
K čemu jsou však desítky miliard, když z nich člověk nepostaví systematickou velkou mecenášskou nadaci typu Gates Foundation, která by posouvala českou vědu, školství nebo zdravotnictví o krok dál? Co po něm vlastně zůstane pro budoucí generace?
Zatímco Alfred Nobel po sobě zanechal cenu, o kterou se dodnes přetahují nejchytřejší mozky planety, Rockefeller zanechal centrum v New Yorku a rodina Hlávkových nadací stále financuje talentované studenty, odkaz domácího byznysového fenoménu má zatím poněkud jiný charakter.
Možná to bude cena za nejkřupavější dotovaný toastový chléb s prodlouženou trvanlivostí. Nebo nadace pro rozvoj efektivního čerpání dotačních programů a zakládání svěřeneckých fondů maskujících skutečného majitele. Případně stipendium pro nadějné autory servilních hlášení a statusů na sociálních sítích, kde se realita upravuje podle potřeby grafu.
Představa, že by Andrej Babiš systematicky financoval veřejně prospěšné instituce bez toho, aby na nich bylo vidět obří logo jeho holdingu, nebo z toho neplynula alespoň symbolická návratnost, (či v některých případech – jak u korporátní filantropie obvyklé – i daňová optimalizace či PR efekt), je zkrátka z říše politické sci-fi.
Skutečný mecenáš totiž dává peníze s vědomím, že oslaví úspěch někoho jiného. „Hrabiš“ dává peníze tehdy, když se mu to osobně hodí: tehdy, když svému příznivci daruje koblihu, selfíčko s voličem a zárukou, že mu nikdo nebude sahat na jeho zakleknuté konkurenty. Ideálně tak, aby bylo jasné, kdo je u toho u kormidla, a ještě lépe, kdo to celé financuje.
Je to vlastně smutný příběh o tom, že můžete mít na účtu miliardy, ale pokud máte v srdci náturu maloměstského hokynáře, zůstanete v historických análech jen ten, kdo sice hodně nahrabal, ale nic po něm nezbylo. Nebo jako někdo, kdo měl všechno – a přesto si to nechal pro sebe.
Můžete mít miliardy, můžete mít vliv, můžete mít impérium. Ale historie si vás nezapíše jako mecenáše. A to je možná ten společensky nejdražší druh bohatství.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020