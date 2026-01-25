Babiš objevuje nové kontinenty Satirická fikce

Autorům se podařilo zachytit záznam samomluvy Andreje Babiše, pořízený krátce poté, co si zakoupil globus v hodnotě 15 tisíc korun.

Tak jsem si koupil globus. Patnáct tisíc. A všichni hned, Andreji, proč tak drahý? No protože to není obyčejný globus. To je globus s aktualizací. Vy to nevidíte, ale já ano. Já mám na to zkušenosti.

Otáčím ho a koukám — tadyhle dole… Antarktidu znáte, že jo. Jenže tohle není Antarktida. To je Agrofertida. Kontinent, kde je všechno zamrzlé tak, aby se to nikdy nemuselo vysvětlovat. Papíry jsou tam v permafrostu. Nic se nehýbe. Všechno je v klidu.

Otáčím dál. Svěřenské ostrovy. Krásné místo. Mlžné. Vlastník nikde, správce všude. Když se ptáte, všichni odpoví stejně, nic nevlastním, mám na to správce. Mají tam i heslo: Nevím, nepamatuju si, nebyl jsem tam.

A tady — Ostrov Vlastních Pravd. Ten mám rád. Ten se pořád posouvá. Když tam jedete s novináři, už tam není. Když tam jedu sám, je přesně tam, kde ho potřebuju.

Točím globus rychleji. Protože když se svět točí, otázky nestíhají. Najednou vidím nový pás země. Země imunity. Pro politiky, co nechtějí do vězení, ale chtějí vypadat jako druzí, i když si občas něco ukousnou ze státních peněz. Vízum nepotřebujete, stačí říct, že je to politické. Hlavní město se jmenuje Nevím. A třeba tadyhle — Dotaceland. Krásný kontinent. Všechno tam funguje, jen musíte vědět, kam sáhnout. Geologický zázrak. EU to popírá, ale já jsem ho viděl.

A tady vedle— Parkoviště. Samostatný kontinent. Bílé čáry, žádné otázky. Zaparkujete holding, vystoupíte a jdete pryč. Když se někdo ptá, řeknete, že to není vaše. Že to tam jen stojí. Dočasně.

Evropa? Tady je. Malá. Pořád něco kontroluje. Naštěstí tenhle globus má funkci ignorovat. Patnáct tisíc, chápeš. To není hračka. To je nástroj.

Globus se na chvíli zastaví. Pak tiše promluví: „Když se svět točí rychle, všechno vypadá tak, jak se vám to hodí, a věci se samy srovnají.“. Vidím, že si rozumíme.

Tak si říkám: dobrá koupě. Nové kontinenty. Nové možnosti. A hlavně dost místa, kam se dá odložit realita.

Autor: Jan Urban | neděle 25.1.2026 13:02 | karma článku: 4,91 | přečteno: 65x

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Jan Urban

  • Počet článků 22
  • Celková karma 10,69
  • Průměrná čtenost 331x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog

