Babiš objevuje nové kontinenty Satirická fikce
Tak jsem si koupil globus. Patnáct tisíc. A všichni hned, Andreji, proč tak drahý? No protože to není obyčejný globus. To je globus s aktualizací. Vy to nevidíte, ale já ano. Já mám na to zkušenosti.
Otáčím ho a koukám — tadyhle dole… Antarktidu znáte, že jo. Jenže tohle není Antarktida. To je Agrofertida. Kontinent, kde je všechno zamrzlé tak, aby se to nikdy nemuselo vysvětlovat. Papíry jsou tam v permafrostu. Nic se nehýbe. Všechno je v klidu.
Otáčím dál. Svěřenské ostrovy. Krásné místo. Mlžné. Vlastník nikde, správce všude. Když se ptáte, všichni odpoví stejně, nic nevlastním, mám na to správce. Mají tam i heslo: Nevím, nepamatuju si, nebyl jsem tam.
A tady — Ostrov Vlastních Pravd. Ten mám rád. Ten se pořád posouvá. Když tam jedete s novináři, už tam není. Když tam jedu sám, je přesně tam, kde ho potřebuju.
Točím globus rychleji. Protože když se svět točí, otázky nestíhají. Najednou vidím nový pás země. Země imunity. Pro politiky, co nechtějí do vězení, ale chtějí vypadat jako druzí, i když si občas něco ukousnou ze státních peněz. Vízum nepotřebujete, stačí říct, že je to politické. Hlavní město se jmenuje Nevím. A třeba tadyhle — Dotaceland. Krásný kontinent. Všechno tam funguje, jen musíte vědět, kam sáhnout. Geologický zázrak. EU to popírá, ale já jsem ho viděl.
A tady vedle— Parkoviště. Samostatný kontinent. Bílé čáry, žádné otázky. Zaparkujete holding, vystoupíte a jdete pryč. Když se někdo ptá, řeknete, že to není vaše. Že to tam jen stojí. Dočasně.
Evropa? Tady je. Malá. Pořád něco kontroluje. Naštěstí tenhle globus má funkci ignorovat. Patnáct tisíc, chápeš. To není hračka. To je nástroj.
Globus se na chvíli zastaví. Pak tiše promluví: „Když se svět točí rychle, všechno vypadá tak, jak se vám to hodí, a věci se samy srovnají.“. Vidím, že si rozumíme.
Tak si říkám: dobrá koupě. Nové kontinenty. Nové možnosti. A hlavně dost místa, kam se dá odložit realita.
Jan Urban
Jak poznat, že politik nemluví pravdu: šest jednoduchých pravidel
Nemusíte být odborník na řeč těla ani sledovat tiskové konference zpomaleně. Stačí si všímat drobných, ale velmi příznačných projevů.
Jan Urban
Ekonomika blahobytu, aneb dávky a dotace jako základ národního hospodářství (fikce)
Podle nové studie International Institute for Economic Systems by ekonomika založená na univerzálních dávkách dotacích, jejich administrativní správě mohla zajistit plnou zaměstnanost a stabilní příjem pro celou populaci.
Jan Urban
Uniklá zpráva AI: Hospodářskou politiku by měli tvořit algoritmy, ne lidé (fikce)
Z interního dokumentu uniklého z analytického oddělení evropské sítě AI vyplývá návrh, který zní radikálně, ovšem jen do chvíle, než se nad ním člověk zamyslí: hospodářskou politiku by měli tvořit algoritmy.
Jan Urban
Záhada dějin: komunistická záliba v azbuce
Člověk by si myslel, že komunista by měl mít aspoň elementární vztah k realitě. Ale ouha. Český komunista se i dnes s něžností kočky v říji lísá k Rusku, jako by tam stále vládl Lenin a kolchozy i pětiletky frčely.
Jan Urban
Jak vývoj motá hlavy i těm nejskalnějším, aneb svět je malý a o paradoxy v něm není nouze
Pohádkové vyprávění o tom, jak se z pevných ideologií stávají pružné převleky, z nepřátel vzory a ze zásad rekvizity: satira o zaprášených poučkách a lidské schopnosti tvářit se, že přesně takhle to bylo vždycky myšleno.
