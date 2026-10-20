Babiš objevil jádro pudla: za senátní debakl můžou zlé noviny a vytržený kontext
Dalo se to čekat. A netrvalo to ani příliš dlouho. Po senátní katastrofě, ve které ANO nezískalo ve druhém kole ani jedno křeslo, přišel klasický diagnostický závěr: problém není v politice, programu ani kampani. Je v novinářích.
V psychologii se tomuto závěru říká „sebeobslužné myšlenkové zkreslení“ (self-serving bias): jde o tendenci připisovat veškeré neúspěchy výhradně vnějším okolnostem, nepřátelskému prostředí nebo spiknutí okolí, jehož problém spočívá v tom, že neřeší příčinu problému, ale jen přesouvá vinu jinam.
Zákeřné prostředí
Podle vyjádření premiéra Andreje Babiše pro ČTK (a následně i na tiskové konferenci) netrápí hnutí úpadek popularity kvůli vlastním chybám, ale kvůli zákeřnému mediálnímu prostředí. Šéf vlády pak oficiálně vyzval média, aby přestala manipulovat veřejným míněním, nevytrhávala jeho slova z kontextu a odmítla osobní útoky.
Marketéři tak konečně našli viníka. Tentokrát to není opozice, Brusel ani „ti nahoře“. Je to objektivní realita, která se neochotně podvoluje správnému výkladu. Každý správný kapitán lodi totiž ví, že když loď nabírá vodu, není chyba v děravém trupu. Chyba je v tom, že oceán kolem je až příliš mokrý a nefér.
Po sečtení volebních lístků, které pro ANO dopadly zhruba stejně radostně jako předvolání na finanční úřad, proběhla v Průhonicích hluboká analýza. Výsledek? Hnutí funguje skvěle. Program je bezchybný. Lidé venku jsou jen systematicky krmeni „vlnou nenávisti“.
S lítostí v srdci se proto podívejme na klíčové body tohoto dojemného procitnutí a premiérovy prosby směrem k sedmé velmoci:
1. Kampaň za čistý, ideálně příznivý kontext
Doposud jsme naivně žili v domnění, že věty typu „všeci kradnú“ nebo podobně barvité charakteristiky politických oponentů jsou součástí politického stylu. Pan premiér však nyní s vážnou tváří vyčetl novinářům, že jeho slova vytrhávají z kontextu.
Pokud tedy příště v televizi zazní nějaký ostřejší monolog, musíme si uvědomit, že básník tím pravděpodobně chtěl říct, jak hluboce miluje svobodu slova a slušnou debatu.
2. Kňučení jako nová politická doktrína
Bývaly doby, kdy se na novináře na tiskovkách útočilo s vervou dravé šelmy a nepohodlným redaktorům se občas naznačovalo, že by mohli mít problém se vstupem. Časy se mění. Když preference nerostou do nebes a Senát zůstává nedobytnou pevností, přichází fáze citlivého umělce.
Babiš reagoval na společné prohlášení čtyřiceti českých šéfredaktorů a s grácií sobě vlastní jim vzkázal: „Odmítněte slovní útoky a manipulaci!“ To, že celá jeho politická kariéra stojí na permanentním verbálním kobercovém náletu na kohokoliv v dohledu, je samozřejmě jen nepodstatný detail. Velcí muži mají právo na citlivost. Zvlášť když jim volby nevyšly.
3. Praha jako centrum organizovaného nepřátelství
Zvláštní hněv si opět vysloužilo hlavní město. V Praze se prý dlouhodobě pěstuje organizovaná nenávist vůči jeho osobě. Ta úplně zastínila všechny ty skvělé vlaky, investice a vládní úspěchy.
Je zkrátka hluboce nespravedlivé, že pražští voliči raději studují volební programy, sledují hlasování ve Sněmovně a hodnotí konkrétní výsledky než aby s dojetím prožívali premiérův TikTok a správně interpretovaný kontext. Praha prostě nechápe. A když nechápe, je to její vina. Případně vina novinářů, kteří jí to nechtějí vysvětlit dostatečně laskavě.
Závěr: Novináři, pište už jen pravdu. Tu naši.
Celý apel na objektivitu se dá přeložit velmi jednoduše: „Chvalte mě, nebo o mně ideálně mlčte. A když už musíte psát, pište to s pochopením.“
Dokud média nezačnou pravidelně připravovat reportáže o tom, jak dotované holdingové linky na toustový chléb zachraňují českou ekonomiku a proč je každá kritika jen účelová manipulace, bude popularita hnutí ANO bohužel dál narážet na krutou novinářskou neochotu respektovat fakta.
Nezbývá než s upřímnou lítostí doufat, že příště média výzvu poslechnou. A o výsledcích voleb budou informovat výhradně s použitím filtrů Aleny Schillerové a v kontextu, který premiérovi nezkazí náladu.
Protože když i premiér musí prosit novináře o trochu lásky, je to opravdu smutný pohled. A ve smutné zemi přece žít nechceme.
Jan Urban
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Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020