Babiš objevil cestu z dluhů: stačí je splatit penězi, které už za moc nestojí
Babiš hledá cestu, jak získat levnější peníze a snáze zvládat dluh, zatímco Michl připomíná, že účet za takové experimenty nemusí zaplatit vláda, ale občané.
Bývalý poradce, který začal zlobit a premiér chce euro?
Babiš má zvláštní vztah k odborníkům. Dokud mu radí, co chce slyšet, jsou užiteční. Jakmile si začnou dělat věci po svém, stanou se z nich teoretici, kteří nerozumějí skutečnému životu.
Příkladem je guvernér České národní banky Aleš Michl, někdejší Babišův poradce. „Michl, můj bývalý poradce, mě neskutečně rozčiluje,“ prohlásil Babiš už v květnu. A přidal pozoruhodnou úvahu: proč drží českou základní sazbu o procentní bod výše než eurozóna? „To si rovnou můžeme vzít euro,“ uzavřel.
Premiér se tak zlobí, že české úrokové sazby jsou vyšší než v eurozóně. A jeho argument? Když máme tak vysoké sazby, můžeme prý rovnou přijmout euro. Premiér tak zřejmě náhle objevil kouzlo eura.
Je to skoro dojemné prozření. Ještě nedávno bylo euro politicky nepohodlné, nyní se z něj stává argument proti guvernérovi České národní banky Aleši Michlovi, který nechce snižovat sazby tak rychle, jak by si premiér přál.
Babišova logika je jednoduchá: pokud má česká ekonomika vyšší úroky než eurozóna, proč si komplikovat život vlastní měnou? Ekonomika je však složitější.
Levné peníze a drahé následky
Proč Babiš tolik stojí o nižší sazby? Důvodů může být několik. Levnější úvěry pomáhají domácnostem, firmám i ekonomickému růstu. A státu mohou postupně zlevnit část financování. Vládě se sliby plní lépe, když peníze nejsou příliš drahé.
Jenže levné peníze mají háček. Pokud se úroky sníží příliš brzy, může se inflace znovu rozjet. Lidé pak sice mohou mít levnější úvěry, ale zároveň zaplatí více za potraviny, služby nebo bydlení, a jejich úspory se postupně začnou měnit v prach.
Michl se však zatím nechce podřídit představě, že nižší úroky jsou automaticky lepší. Jeho úkolem není usnadňovat vládě život, nýbrž hlídat cenovou stabilitu. A někdy to znamená říci politikům něco, co slyšet nechtějí. Michlovi to navíc ukládá Ústava.
Pro premiéra to však znamená kličkovat. Když úroky klesnou, může se pochlubit levnějšími penězi. Když neklesnou, může kritizovat guvernéra. A kdyby se po příliš rychlém snížení sazeb znovu rozjela inflace, a účet by nakonec zaplatili lidé? Možná by vina padla na Brusel nebo na počasí.
A co když Babiš opravdu vymyslel, jak se zbavit dluhů?
Zkusme si představit, že by někdo přišel s jednoduchým plánem, jak zmenšit státní dluh, aniž by musel příliš šetřit nebo zvyšovat daně. Co kdyby stát své dluhy prostě splatil penězi, které už budou mít menší hodnotu?
Zní to geniálně. Dnes si půjčíte miliardu korun. Za několik let ji vrátíte také v korunách, ale mezitím všechno zdraží. Za stejnou miliardu se pak koupí méně zboží, práce i služeb než dříve. Dluh zůstane na papíře stejný, ale jeho skutečná váha se zmenší.
Právě tak může inflace dlužníkům pomáhat. A stát patří mezi největší dlužníky.
Že by tedy Babiš objevil ekonomické perpetuum mobile? Stačí levnější peníze, trochu inflace a dluh se začne sám od sebe zmenšovat?
Tak jednoduché to samozřejmě není, a není vyloučené, že Babiš ekonomii studoval z učebnice, kde byly některé stránky vytržené. Vyšší inflace může zdražit i nové půjčky státu, lidem znehodnotit úspory a snížit kupní sílu jejich příjmů. Část státních výdajů navíc roste spolu s cenami. A pokud investoři začnou požadovat vyšší úroky, může se zdánlivě výhodná strategie rychle prodražit.
Výsledek politiky levných peněz však může být pro zadlužený stát krátkodobě výhodný, mimo jiné i proto, že někteří občané si růstu životních nákladů hned nevšimnou.
Schillerová mezi dvěma muži
A co Alena Schillerová? Ta má v tomto příběhu poněkud složitější pozici. Jako ministryně financí by samozřejmě uvítala levnější financování státu. Nižší úroky mohou postupně snížit náklady na obsluhu veřejného dluhu a uvolnit peníze na jiné výdaje. Současně ale potřebuje, aby finanční trhy věřily, že česká hospodářská politika má nějaká pravidla a že vláda nebude centrální banku považovat za další oddělení ministerstva.
Proto může být pro Schillerovou výhodné udržovat s Michlem korektní vztahy, i když se premiér na guvernéra zlobí. Zatímco Babiš svého někdejšího poradce veřejně kritizuje, ministryně financí se s Michlem dohodla na obnovení jeho role při zastupování ministerstva v Radě guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj.
Schillerová navíc dobře ví, že spoléhat na to, že případná inflace časem znehodnotí část dluhu, je riskantní hra. Stát může na starších závazcích v reálném vyjádření ušetřit, ale nové půjčky se mohou prodražit.
Ministryně se tak ocitá mezi dvěma tlaky: premiér chce levnější peníze a politicky příjemnější výsledky, zatímco ekonomická realita připomíná, že každá výhoda má svou cenu. Schillerová může mít zájem na nižších úrocích, ale sotva by jí pomohlo, kdyby se zlevňování peněz vymklo kontrole a inflace znovu začala trápit domácnosti.
A tak zatímco premiér objevuje kouzlo eura a hledá levnější peníze, ministryně financí musí myslet i na to, kdo jednou zaplatí účet za případné kouzlo s inflací.
Nová svatá trojice
Vzniká tak zajímavá nová trojice. Schillerová potřebuje spolupracovat s mezinárodními institucemi, které mají pravidla, která nezáleží na to, jak se premiér vyspí nebo odkud fouká veřejné mínění, Michl se zatím vzpírá představě, že měnová politika má sloužit především vládním plánům, a Babiš chce levnější peníze, protože mu vadí drahé úvěry a možná by se mu hodilo, kdyby inflace časem zmenšila skutečnou hodnotu státního dluhu.
Levnější peníze však nejsou zadarmo a inflace není bezbolestný způsob, jak se zbavit dluhů.
Stát může dluh splatit znehodnocenými penězi, ale občané pak možná zjistí, že jejich vlastní peníze ztratily hodnotu ještě dříve, než dluh klesl. A guvernér, který tomu chce zabránit, se rázem stává premiérovým nepřítelem.
Jan Urban
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