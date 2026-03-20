Babiš, Fiala a Biľak u jednoho stolu, aneb Vrací se nám éra anekdot?
Doba normalizace nebyla jen o frontách na banány a povinných prvomájových průvodech. Byla to éra, kdy se pravda říkala v kuchyni při zatažených závěsech a kdy jediným ventilem pro nahromaděnou frustraci byl politický vtip.
Dnes se čím dál častěji ozývají hlasy, že se do podobného sevření vracíme. Společnost je polarizovaná, oficiální projevy mají opět podobu uspávajícího čtení na dobrou noc, politici se stávají mistry překrucování reality, a mluví způsobem, jako by se prívě vrátili ze semináře na téma: ‚Jak mluvit hodinu a neříct nic, co by dávalo smysl.‘ A jako v každé době, kdy nálada klesá, přichází tak ke slovu ten nejlepší lékař: černý politický humor.
Historie se opakuje (jen kulisy se mění)
Zajímavé je, jak se některé staré normalizační vtipy dají snadno „oprášit“. Stačí vyměnit jména tehdejších pohlavárů za ty dnešní a pointa sedí jako ušitá od Biľaka. Jedním z největších hitů normalizace byl koneckonců právě vtip o Vasilu Biľakovi, který tehdy zosobňoval intelektuální úroveň vedení strany:
Pořádá se světová soutěž o největšího hlupáka. První cenu vyhraje Američan, druhou Francouz. Biľak se vrátí zklamaný a Husák se ho ptá: „Vasile, jak to, žes nevyhrál ty?“ Biľak jen smutně mávne rukou: „Ale Gustáve, oni mě diskvalifikovali – prý v té soutěži nesmějí startovat profesionálové.“
Podíváme-li se na dnešní politickou scénu, pak člověka napadá, že bychom na podobnou soutěž mohli vyslali hromadnou delegaci napříč celým spektrem profesionálů.
Biľak byl původem krejčí, což lidová tvořivost nikdy nenechala spát: Biľak se chlubí Brežněvovi: „Leonide Iljiči, já pro vás ušiji takový socialismus, že vám bude sedět jako ulitý!“ Brežněv se na něj podívá a povzdechne si: „Vasile, jen aby nám z toho nakonec nezbyly jen ty knoflíky.“
Podobně se však i dnes politik chlubí na sociálních sítích: „Lidičky, já vám ty státní finance sestříhám do tak krásného videa, že se v nich uvidíte jako v pohádce!“, takže si volič povzdechne: „Jen aby nám z toho rozpočtu nakonec nezbyly jen ty filtry a smutná hudba v pozadí.“
Při pohledu na dnešek však pochopitelně nemůžeme zapomenout na hlavní protagonisty. Nejprve z Průhonického panství:
Andrej Babiš jde po Průhonicích kolem rybníka a vidí zlatou rybku. Rybka slíbí splnit přání. Andrej se zamyslí: „Chci, aby mi všichni věřili, chci vyhrát volby a chci být milován lidem.“ Rybka si povzdychne: „Hele, Andreji, nejsem kouzelník, jsem jenom ryba. Nechtěl bys radši dotaci na další linku na toastový chleba?“
anebo
„Víte, proč má Andrej Babiš v Průhonicích tak vysoký plot? Aby ti, co mu věří, neviděli, jak žije, a aby on nemusel koukat na ty, co už mu to spočítali.“
Buďme však spravedliví, a tak se vraťme k předchozímu premiérovi, Petru Fialovi:
„Pane premiére, hoří nám dům!“ Fiala si upraví sako: „Děkuji za tento jasný signál. Vyslal jsem k požáru silný impuls a teď budu dva měsíce analyzovat, jestli je voda mokrá.“
Duo Alena Schillerová a Karel Havlíček (známý jako „ministr všeho“) tvoří v lidových vtipech nerozlučnou dvojici. Prvá díky posedlosti svým vzhledem na sociálních sítích, druhý kvůli své neuvěřitelné hyperaktivitě a schopnosti zastávat deset funkcí najednou:
Alena Schillerová potká kouzelného dědečka. Dědeček říká: „Splním ti přání, Alenko.“ Alena se rozzáří: „Chci, aby mi na TikToku naskočil milion sledujících!“ Dědeček luskne prsty a Alena se probudí v roce 1985 jako hlasatelka v televizi. „Vidíš,“ říká dědeček, „teď tě povinně sleduje patnáct milionů lidí a nemusíš u toho ani tancovat s pávem.“
O Havlíčkovi: „Karel Havlíček přijde domů a říká manželce: ‚Miláčku, letos pojedeme na tři dovolené najednou!‘ Manželka se diví: ‚A jak to chceš udělat?‘ – ‚Jednoduché. Jako ministr dopravy pojedu vlakem, jako ministr průmyslu poletím letadlem a jako Karel Havlíček budu celou dobu vysílat živě na Facebooku z obýváku.‘“
Nová doba má však i své nové hrdiny:
O SPD a sushistech: Tomio Okamura přijede na venkov na pravou českou zabijačku, aby ukázal, jak lidový je politik. Jí jitrnice, pije slivovici a hřímá: „Takhle vypadá naše suverenita! Žádný diktát Bruselu nám nebude zakazovat tohle naše národní dědictví!“ Pak se nakloní k asistentovi a šeptem se ptá: „Hele, a nešlo by to prase příště udělat s trochou wasabi?“
anebo
Okamura v televizi hřímá: „Chceme referendum o všem! I o tom, jestli má být v noci tma!“ Redaktor se ptá: „A co když lidé odhlasují, že chtějí světlo?“ Tomio se usměje: „Pak to hodíme na Brusel, že nám zakázal svítit, anebo migranty, a já o tom napíšu na Facebook další tři příspěvky.“
O Motoristech: Víte, co je to Motorista sobě? Člověk, který věří, že klimatická změna se dá vyřešit podřazením na trojku a že emise jsou jenom takový vonný dým z vítězství.
Humor jako poslední obrana
Návrat politické satiry je neomylným barometrem. Když se lidé začnou smát těm, kteří jim vládnou, znamená to, že oficiální autorita ztratila respekt. Smích je i forma vnitřní emigrace – místo abychom se hroutili z titulků zpráv, raději si o nich řekneme vtip.
Stejně jako za Husáka a Biľaka, platí však i dnes jedno: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe (i když možná má jen nejhorší signál). Možná i pro příjem rádia Jerevan:
„Je pravda, že se u nás budeme mít brzy mnohem lépe? Odpověď: Ano, je to pravda. Ale jen pro ty, co se měli dobře už včera.“
Takže na závěr:
„Politik jde k lékaři: „Pane doktore, mám ztrátu paměti.“ „Od kdy?“ „Od kdy co?’“
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
Jan Urban
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020