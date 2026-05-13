Až si pro vaši garáž přijede sudetský důchodce

V posledních dnech jsem zjistil strašlivou věc. Nemyslím cenu másla. To je jen přírodní úkaz. Zjistil jsem, že Sudetoněmecký landsmanšaft zřejmě stojí za rohem, číhá a čeká, a já jako starý naiva se to dozvídám až z tohoto blogu.

To, co jsem zjistil, je skutečně vážné. Zjistil jsem totiž, že Sudetoněmecký landsmanšaft zřejmě stojí za rohem a čeká, až neopatrně mrkneme, aby nám zabavil chalupu po babičce, Favorita bez technické a možná i sklepní kóji s lyžemi Artis z roku 1987.

Navíc tyto důvěryhodné informace šíří ti, kteří jméno této organizace nedokážou ani správně napsat, což je zřejmě signál, jak informovat své stoupence. Stačilo přitom si přečíst stanovy.

Je totiž známo, když někde v evropském dokumentu stojí „spravedlnost“, znamená to automaticky: „Přivezte bagry, jedeme pro Krkonoše.“

Ale teď chvíli vážně, je fascinující, jak český veřejný prostor funguje. Když někdo napíše, že by se měly napravovat historické křivdy, normální člověk si představí pietní akt, omluvu nebo možná stipendijní fond.

Český internetový geopolitik si představí kolonu Leopardů u Rozvadova, právníky v kožených aktovkách a sudetskou babičku, jak vám přeměřuje obývák.

Nejlepší je přitom ta představa tajné operace. Němci údajně desítky let lstivě předstírají smíření, jen aby pak ve vhodný moment vytáhli: „A TEĎ NÁM VRAŤTE ZAHRADNÍ PERGOLU V AŠI.“

A samozřejmě nesmí chybět oblíbený český žánr: „Všichni jsou naivní, jen já jsem prohlédl.“ Moderátoři, ministři, historici, právníci, diplomaté — všichni údajně spí. Jen jediný člověk v republice pochopil, že formulace „spravedlivé odškodnění“ znamená bezprostřední útok na garáž v Kladně.

Celé to tak připomíná hospodskou verzi špionážního thrilleru. Benešovy dekrety, Brusel, Listina práv EU, skryté paragrafy a mnichovský preclík jako symbol infiltrace. Člověk skoro čeká, kdy někdo objeví tajný tunel z Mnichova do Šumperka, německé agenty maskované za turisty v sandálech a speciální jednotku diverzantů z NATO připravenou obsadit katastrální úřady.

A nejvtipnější na tom všem je, že český veřejný prostor dokáže zároveň tvrdit, že Evropská unie je jen neschopná byrokratická žvanírna, a současně věřit, že tatáž EU tajně koordinuje sofistikovaný plán na návrat sudetských zahradních altánů. Jednou je Brusel neschopný schválit víčko od PET lahve bez tří summitů, a podruhé je to geopolitický mastermind organizující operaci „Pomsta za Liberec“.

Důvodem však zřejmě je, že realita bývá mnohem nudnější. Většina Evropy dnes řeší energie, migraci, dluhy, umělou inteligenci nebo válku na Ukrajině. A většina potomků sudetských Němců řeší hlavně důchod, kyčle, vnoučata a jestli ještě dojedou karavanem do Mariánských Lázní.

Ale česká politická mytologie potřebuje své příšery. A protože už tolik nefrčí ilumináti ani čipy z vakcín, vytáhne se občas osvědčený evergreen: „Pozor. Němec možná stále myslí si na vaši stodolu, kterou jste už dávno zpludrovali.“

A národ si spokojeně oddychne, že největší hrozbou roku 2026 není inflace, Rusko ani AI, ale osmdesátiletý bavorský důchodce s nostalgickou mapou Sudet.

A co je na tom všem vlastně nejkrásnější – to, že každá země má své národní mýty:

  • Američané mají Area 51,
  • Britové Loch Ness,
  • a Češi mají představu, že někde v Mnichově sedí právník, který už 30 let plánuje převzetí kolny v Domažlicích. A český internet dál statečně drží linii: „Pozor, Helmut možná přijede pro chatu.“
Autor: Jan Urban | středa 13.5.2026 12:49 | karma článku: 6,12 | přečteno: 93x

Jan Urban

  • Počet článků 204
  • Celková karma 16,70
  • Průměrná čtenost 410x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020
