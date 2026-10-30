Až odejde vláda, přijde omluva. Veřejnoprávní televize už to trénuje v zahraničí
Politika má jednu zvláštní vlastnost: dokud je někdo u moci, bývá jeho pravda jediná správná. Jakmile o moc přijde, začíná se ukazovat, že některé věci mohly být přece jen trochu jinak. A občas se dokonce omlouvají i ti, kteří ještě včera tvrdili, že všechno dělali naprosto profesionálně.
Maďarsko už nedávno předvedlo pozoruhodnou ukázku takového politického procitnutí. Viktor Orbán, který šestnáct let budoval svůj autoritativní politický systém, a dokázal si podřídit značnou část mediálního prostoru, prohrál dubnové volby, a jeho nástupce Péter Magyar tak zdědil nejen vládu, ale také mediální krajinu. Šlo o krajinu, v níž se veřejnoprávní žurnalistika po dlouhá léta podobala tiskovému oddělení vládnoucí strany.
A tak přišla scéna, která by se dala zařadit do učebnic politické komunikace. Maďarská veřejnoprávní televize M1 přerušila vysílání a na černé obrazovce se objevilo sdělení, že veřejnoprávní média nemají lhát a omlouvají se, že tak po dlouhá léta činila.
Srbské televizní probuzení
A zcela příznačně se podobná scéna nyní odehrála v Srbsku. Autoritativní a proruská strana Aleksandara Vučiće, který zemi politicky dominoval čtrnáct let, prohrála parlamentní volby se studentským hnutím a přišla o většinu.
A veřejnoprávní televize RTV ve Vojvodině se rozhodla, že nastal čas na malé zpytování svědomí. Moderátor divákům oznámil, že veřejnoprávní služba po mnoho let neplnila svou funkci: mlčela, zavírala oči, informovala jednostranně, nekriticky a nekladla správné otázky. A za to se divákům omluvila.
Zpravodajství, nebo vládní PR?
Práce novináře v prostředí, kde politická moc ovládá nebo silně ovlivňuje média, nemusí být jednoduchá. Známe to i my, z dob komunismu, a možná nás to čeká i nyní, za vlády Babiše a Okamury. Někdo se přizpůsobí, jiný odejde. A někteří si možná časem skutečně přestanou všímat rozdílu mezi zpravodajstvím a propagací.
Jenže právě proto existují veřejnoprávní média. Nemají být hlasem vlády, opozice ani momentálně nejhlasitějšího politického hnutí. Mají být službou veřejnosti. A jejich novináři mají klást nepříjemné otázky především těm, kteří právě drží moc.
A co až přijde řada na nás?
U nás zatím podobné omluvné pořady nevysíláme. Máme ovšem vlastní spor o budoucnost veřejnoprávních médií, který se začíná podobat některým zahraničním zkušenostem.
Vláda prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a převedení financování České televize a Českého rozhlasu na státní rozpočet. Návrh počítá také s omezením jejich celkového financování. Vláda tvrdí, že jde o modernizaci a úsporu pro domácnosti. Kritici upozorňují, že závislost na státním rozpočtu může veřejnoprávní média vystavit většímu politickému tlaku.
Ať už se na tento spor díváme jakkoli, jedna otázka by měla být naprosto legitimní: Jak má být televize nezávislá na vládě, když o jejích penězích bude rozhodovat právě vláda a parlamentní většina?
A tak si můžeme položit jednu trochu nepříjemnou, ale docela realistickou otázku. Co když za několik let přijde jiná vláda, současná politická většina odejde a na Kavčích horách se začnou měnit poměry? Dočkáme se také černé obrazovky a omluvného prohlášení?
„Vážení diváci, omlouváme se, že jsme v minulých letech zaměňovali veřejnou službu za službu vládní. Omlouváme se, že jsme některé otázky nekladli, některé odpovědi příliš nekontrolovali a některé tiskové zprávy považovali za hotové zpravodajské příspěvky.“
A možná by následovala ještě jedna věta: „Věříme, že nám zachováte přízeň. Nyní se vracíme k pravidelnému vysílání.“
Samozřejmě, nechci předjímat, že k něčemu takovému u nás dojde. Bylo by to ostatně velmi smutné. Jenže Maďarsko i Srbsko nám připomínají, že veřejnoprávní média se mohou dostat do situace, kdy si jejich novináři začnou plést loajalitu k veřejnosti s loajalitou k těm, kteří jim právě vládnou.
A ještě jednu věc nám obě země ukazují: Omluva po změně vlády je sice lepší než žádná omluva, ale pořád je to dost pozdní forma novinářské odvahy.
Ideální veřejnoprávní televize by totiž neměla čekat, až odejde vláda, aby začala dělat svou práci. Měla by ji dělat právě tehdy, když je vláda u moci. A zejména tehdy, když se jí to vůbec nehodí.
Jan Urban
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