Apokalypsa podle plánu: Kdy už konečně praskne to ošklivé euro a vrátí se zlaté časy?
A vzhledem k tématu, vezměme na pomoc i kapku ironie, bez níž se komentování české veřejné scény neobejde.
Každý správný český hospodský makroekonom i salonní euroskeptik ví své. Brusel je prohnilý, společná měna je ekonomický Frankenstein a tenhle domeček z karet se zřítí nejpozději příští úterý.
Tedy, ono se to říká už od roku 2008, pak od řecké krize, brexitu i covidu, ale tentokrát to prý vyjde na sto procent. Přání je zkrátka otcem myšlenky a představa, že se západní ekonomiky obrátí v prach – ideálně zatímco na východě rozkvete ráj stabilního rublu a levného plynu – hřeje u srdce nejednoho odpůrce integrace.
Co by se ale v reálném světě muselo stát, aby tahle sladká apokalypsa skutečně nastala?
Francouzská ruleta a dluhová lavina
Oblíbeným strašákem je dnes Francie. Země galského kohouta s radostí utrácí peníze, které nemá, a její státní dluh vesele šplhá k 119 procentům HDP. Kdyby se k tomu přidala tradičně zadlužená Itálie s téměř 140 procenty a Řecko, které se drží kolem 141 procent (zatímco celá eurozóna je v průměru na necelých 89 procentech), může to na první pohled vypadat na infarkt.
Jenže tady přichází první zklamání pro milovníky katastrof: státní dluh není jako kontokorent, který musíte do pátku srovnat, jinak vám exekutor odnese televizi. Dokud ekonomika roste, vybírá daně a platí úroky, dluh se prostě jen „přeroluje“ – staré dluhopisy se splatí vydáním nových.
Konec konců, USA fungují s dluhem kolem 127 procent HDP a Japonsko dokonce s astronomickými 200 procenty, aniž by se v Tokiu prodávala rýže na příděl.
A co víc, většina francouzského či italského dluhu leží v rukou domácích bank, pojišťoven a evropských institucí, nikoliv u lichvářů, kteří by zítra ráno přijeli zabavit Eiffelovku. [
Aby tahle dluhová bomba přesto odpálila celé euro, museli by investoři dostat kolektivní panický záchvat a Evropská centrální banka (ECB) by musela najednou zapomenout na všechno, co se za posledních patnáct let naučila. Musela by si založit ruce na prsou a říct: „Nás se to netýká, ať si Paříž zbankrotuje.“
V reálu ale ECB raději natiskne další biliony eur a dluhopisy prostě skoupí, aby trhy uklidnila. Pro pád eura by tak nestačila jen francouzská rozmařilost – musela by ji doprovázet naprostá paralýza evropských institucí a ztráta pudu sebezáchovy u samotného Německa (které má mimochodem dluh jen kolem 65 procent HDP).
Co dalšího by muselo klapnout pro dokonalý kolaps?
Kdyby si naši proroci zkázy chtěli svůj vysněný konec Západu pojistit, museli by si v kalendáři odškrtnout ještě několik dalších katastrof najednou:
- Německý odchod z parketu. Berlín by musel dospět k závěru, že záchrana jižního křídla je dražší než rozpad celého společného trhu, na kterém přitom německý export vydělává miliardy. Němci by se tedy museli dobrovolně střelit do obou nohou a vrátit se k extrémně silné marce, která by okamžitě zadusila jejich vlastní průmysl.
- Totální obchodní válka uvnitř Unie. Státy by musely začít znovu stavět celní bariéry, rušit volný pohyb zboží a vrátit se k ekonomickému nacionalismu 30. let.
- Ztráta důvěry celého světa. Globální investoři by museli usoudit, že druhá nejvýznamnější rezervní měna světa je méně spolehlivá než sliby před volbami, a hromadně utéct třeba k čínskému jüanu.
Realita versus mokré sny
Zatímco euroskeptici a obdivovatelé východních pořádků netrpělivě vyhlížejí trosky Bruselu, evropská ekonomika dělá to, co umí nejlépe: skřípe, vrže, hádá se, lepí problémy za pochodu a dál funguje.
Rozpad eurozóny by totiž nebyl žádným romantickým osvobozením, po kterém by se v Česku zlevnilo máslo a pivo. Byla by to ekonomická tlaková vlna, která by naši malou, na exportu do EU životně závislou ekonomiku smetla jako první.
Takže až příště uslyšíte u piva nebo v diskuzi na internetu jásot nad tím, že „euro už končí“, popřejte řečníkovi hodně štěstí. Bude ho potřebovat, pokud mu to přání opravdu vyjde.
P.S. Známý český veleekonom Klaus, který jen žárlivostí západních břídilů nedostal zaslouženou cenu za ekonomii, případně další discipliny, kritizoval projekt jednotné evropské měny a předpovídal mu vážné problémy či rozpad prakticky od samého vzniku eura na přelomu tisíciletí, přičemž nejkonkrétnější termíny zániku uváděl během dluhové a migrační krize v letech 2010–2015. Zda je bohatý přehled hlavních milníků, kdy o konci či neudržitelnosti eura mluvil a psal:
- Konec 90. let a rok 2003 (samotný start měny). Už při vzniku eura v letech 1999–2002 Klaus opakovaně varoval, že jde o čistě politický projekt bez reálného ekonomického základu (tzv. optimální měnové zóny). V roce 2003 například na jednání OECD v Paříži zavedení eura ostře kritizoval jako krok, který nemůže dlouhodobě fungovat.
- Červen 2008 (10 let od vzniku ECB). V článku Deset let eura: důvod k oslavě? pro Hospodářské noviny hodnotil první dekádu společné měny jako neúspěšnou a upozorňoval, že projekt skrývá obrovská strukturální rizika, která brzy vyplavou na povrch.
- Roky 2010–2012 (řecká dluhová krize). Toto období bral jako potvrzení svých dávných slov. V roce 2011 označil zavedení eura za „znásilnění ekonomiky“ a prohlásil, že projekt „krizí skončit musel“. Zajímavostí je, že v říjnu 2011 v Linci připustil, že euro svou tehdejší krizi sice přežije, ale „za neúnosnou cenu“ pro evropské ekonomiky. Zároveň ale navrhoval odchod Řecka z eurozóny.
- Červenec 2015 (konkrétní desetiletý horizont). Na vrcholu řecké krize v létě 2015 Klaus veřejně vyjádřil přesvědčení, že do deseti let (tedy do roku 2025) už euro nebude existovat, a očekával jeho zhroucení společně se schengenským prostorem.
- Václav Klaus tedy sázku na pád eura držel více než čtvrt století – a i když jeho konkrétní časové odhady (jako ten z roku 2015) nevyšly, jeho rétorika se stala hlavním ideovým základem pro dnešní tuzemské euroskeptiky.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020