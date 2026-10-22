ANO hledá nové tváře. Zn.: Úspěchy jsou naše, neúspěchy vaše, vlastní názor po dohodě
Babiš vyhlásil restart. Po komunálních volbách a senátním debaklu, v němž ANO nedokázalo proměnit ani jeden ze třinácti postupů do druhého kola ve vítězství, se hnutí chystá nabírat nové členy a hledat nové osobnosti pro příští senátní volby.
To je jistě rozumné. Když vám nefunguje stará sestava, je třeba hledat nové hráče. Zvlášť když předseda zjistí, že někteří dosavadní členové zřejmě uvěřili, že logo ANO funguje jako volební automat: vhodíte kandidáta, zmáčknete tlačítko a vypadne senátor.
Tentokrát už to má být jinak. Předseda chce vyhodnotit práci regionálních organizací, svolat krajské sněmy a osobně se jich zúčastnit. Do konce března se tedy bude rozhodovat, kdo má ve straně budoucnost.
Představme si, jak by mohl nábor nových talentů vypadat.
První uchazeč: Manažer s vlastní hlavou
Babiš: Tak povídejte. Proč chcete do ANO?
Uchazeč: Jsem úspěšný podnikatel, mám zkušenosti s řízením lidí, umím komunikovat a chtěl bych něco změnit.
Babiš: Výborně. A umíte vyhrávat volby?
Uchazeč: Samozřejmě. Ve firmě jsem vždycky dokázal přesvědčit lidi, aby šli za mnou.
Babiš: A máte vlastní názory?
Uchazeč: Ano, samozřejmě.
Babiš: Aha. Tak to bude problém. My hledáme nové osobnosti, ne nové problémy.
Uchazeč: Ale vy jste přece říkal, že chcete nové tváře.
Babiš: Ano. Nové tváře. Ne nové názory. To je zásadní rozdíl. Tvář může být nová, názor musí být kompatibilní.
Uchazeč: A co když budu mít jiný názor než vedení?
Babiš: To je v pořádku. Ale pak byste měl hledat štěstí u jiné strany.
Uchazeč se zdvořile rozloučí. Předseda si do poznámek zapíše: Nebezpečně samostatný.
Druhý uchazeč: Expert na volební marketing
Babiš: Co nám můžete nabídnout?
Uchazeč: Analýzu voličů, práci s daty, cílenou komunikaci a profesionální výběr kandidátů.
Babiš: Výborně. Tak proč jsme prohráli třináct senátních soubojů?
Uchazeč: To bych musel nejdřív analyzovat. Může jít o kvalitu kandidátů, jejich místní známost, politickou situaci, mobilizaci voličů i celkovou důvěru v hnutí.
Babiš: A co kdybychom prostě vyměnili lidi v krajích?
Uchazeč: To může být součást řešení, ale nejdřív bychom měli zjistit příčiny.
Babiš: Vy jste nějaký pomalý. Já potřebuju výsledky.
Uchazeč: Jenže bez analýzy můžete vyměnit lidi, kteří za porážku nemohou.
Babiš: A vy mi chcete říct, že za to nemohou?
Uchazeč: Chci říct, že bychom to měli zjistit.
Babiš: Tak to jste se na politiku vůbec nehodil. V politice se musí rozhodovat rychle. Analýza přijde potom. A když se výsledek povede, byla to správná strategie. Když se nepovede, byla špatná realizace.
Expert odchází a přemýšlí, zda si neměl raději založit poradenskou firmu. Tam se alespoň někdy platí za to, že člověk přinese nepříjemné informace včas.
Třetí uchazečka: Senátorka s demokratickými sklony
Babiš: Proč chcete kandidovat do Senátu?
Uchazečka: Protože Senát má kontrolovat vládu, chránit ústavní pořádek a zvažovat zákony s odstupem od každodenní politiky.
Babiš: Aha. A budete podporovat náš program?
Uchazečka: Pokud s ním budu souhlasit.
Babiš: A když nebudete?
Uchazečka: Tak to řeknu.
Babiš: I veřejně?
Uchazečka: Pokud to bude důležité.
Babiš: A budete hlasovat proti vládě?
Uchazečka: Pokud k tomu budu mít důvod.
Následuje dlouhé ticho.
Babiš: A vy jste si jistá, že chcete do ANO?
Uchazečka: Myslela jsem, že hledáte nezávislé osobnosti.
Babiš: Samozřejmě. Nezávislé osobnosti. Ale nezávislost musí být vyvážená odpovědností.
Uchazečka: Jakou odpovědností?
Babiš: Odpovědností za to, aby se nezávislost projevovala správným směrem.
Uchazečka: A kdo určí ten správný směr?
Babiš: To je právě důvod, proč máme předsedu.
Uchazečka si uvědomí, že pohovor patrně neprobíhá na místo senátorky, ale na místo velmi dobře placeného hlasovacího zařízení. Poděkuje za rozhovor a odejde.
Čtvrtý uchazeč: Člověk, který umí vyhrávat
Babiš: Tak vy prý máte výsledky?
Uchazeč: Ano. Ve svém městě jsem vyhrál komunální volby, mám podporu místních lidí a dokážu sestavit tým.
Babiš: A máte vlastní značku?
Uchazeč: Mám své jméno.
Babiš: To je právě ono. My potřebujeme, aby lidé volili ANO.
Uchazeč: Ale vy jste říkal, že někteří kandidáti se příliš spoléhali na značku ANO.
Babiš: Přesně tak.
Uchazeč: Takže mám přinést vlastní popularitu, ale nesmím se na ni spoléhat?
Babiš: Začínáte tomu rozumět.
Uchazeč: A když vyhraju?
Babiš: Výborně. To znamená, že značka ANO funguje.
Uchazeč: A když prohraju?
Babiš: Pak se musíme podívat na práci regionální organizace.
Uchazeč: A když regionální organizace udělá všechno správně?
Babiš: Tak se musíme podívat na kandidáta.
Uchazeč: A když kandidát udělá všechno správně?
Babiš: Tak se musíme podívat na kampaň.
Uchazeč: A když bude správně i kampaň?
Babiš: Tak se musíme podívat na média.
Uchazeč se zamyslí.
Uchazeč: A existuje nějaká možnost, že bychom se podívali také na sebe?
Babiš: Děkuji, další!
Restart, který nesmí restartovat předsedu
ANO má právo hledat nové členy, měnit kandidáty i hodnotit práci svých regionálních organizací. Po volebním neúspěchu je to dokonce nezbytné.
Jenže samotná výměna tváří nemusí vyřešit problém, pokud zůstane stejný způsob rozhodování, stejný výběr kandidátů a stejná představa, že úspěch je zásluhou vedení, zatímco neúspěch se musí hledat někde v regionech.
V tom spočívá největší riziko chystaného restartu. Pokud se budou noví kandidáti vybírat především podle toho, zda dokážou přesvědčit předsedu, nikoli voliče, může ANO získat spoustu nových tváří, aniž by získalo jediný nový důvod, proč ho volit.
A pak by bylo nuceno vypsat ještě jeden konkurz. Tentokrát na voliče.
Jan Urban
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