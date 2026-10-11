ANO dle Babiše volby vyhrálo, a když tomu výsledky neodpovídají, je třeba je vysvětlit
V běžném životě se výsledek zpravidla pozná podle toho, jak věci dopadly. V politice záleží spíše na tom, kdo ho dokáže lépe vyložit. A když se výsledek nepovede, nastupuje vyšší dívčí: vysvětlit, že se vlastně povedl.
Babiš s Havlíčkem tuto disciplínu zvládají s nasazením, které by si zasloužilo alespoň čestné uznání v soutěži o nejkreativnější interpretaci výsledků voleb. ANO sice utrpělo v řadě měst ztráty, v Praze skončilo až čtvrté, ale proč si kazit radost nepříjemnými čísly?
Zvlášť když se na výsledek podíváme správným úhlem. Jen je potřeba najít takový, ze kterého nejsou ty ztracené hlasy příliš vidět.
Havlíček a kouzlo vítězství s vysvětlivkami
Havlíček je v tomto ohledu neocenitelný. Zatímco Babiš umí dát nespokojenost i bez dlouhého výkladu najevo, Havlíček dokáže každou nepříjemnou skutečnost opatřit odborným komentářem, který jí rázem dodá přijatelnější podobu.
Havlíček ví, že v politice se nepočítá jen výsledek, ale i vyjednávací potenciál. A to je velmi důležitý objev, zvláště když se volby nepodařily. V Praze skončilo ANO čtvrté? Výsledek sice není důvod k oslavám, ale podstatné je postavení hnutí při vyjednávání o koalicích.
A ztráty v tradičních baštách? Je třeba analyzovat místní podmínky, konkrétní kandidáty a okolnosti kampaně. Demokracie má prostě někdy takové drobné provozní nedostatky, a to volí-li voliči jinak, než si představujeme. A když už není možné přesvědčit veřejnost, že se všechno povedlo, lze alespoň vysvětlit, proč se to nepovedlo tak špatně, jak to vypadá.
Fotbalový tým, který prohraje 0:3, by se podle stejné logiky mohl utěšovat, že má pořád dost kvalitních hráčů pro příští přestupové období.
Babišův problém: volby měly být referendem, ale voliči nedostali scénář
Ještě zajímavější je proměna samotného smyslu voleb. Když je Babiš v opozici, celostátní a často i komunální volby jsou referendem o vládě. Když je u moci a výsledky neodpovídají představám, není důvod z nich vyvozovat žádné zásadní politické závěry.
Volby jsou tak referendem, pokud se to hodí. Pokud se to nehodí, jsou jen souborem místních výsledků, které je třeba posuzovat každý zvlášť.
Přitom by stačilo otevřeně říct něco docela normálního: v některých místech jsme uspěli, jinde jsme ztratili, výsledek není takový, jaký jsme chtěli, a musíme zjistit proč. Taková věta by působila dospěle, sebevědomě a možná dokonce vzbudila respekt. Do této dospělosti však ANO zatím nedozrálo, a tak přiznat porážku, byť částečnou, je pro ně stále obtížné.
Když se přemalovává výsledková tabule
Babiš s Havlíčkem tak nemusejí nic zásadního falšovat. Stačí vybírat příznivá čísla, zdůrazňovat úspěchy a nepříjemné výsledky opatřit dostatečným množstvím vysvětlení.
Je to tak trochu jako při hodnocení své váhy. Člověk se postaví na váhu, nelíbí se mu číslo, a tak začne zkoumat, jestli nebyla na křivé podlaze, jestli se nevážil po večeři a zda výrobce správně nastavil kalibraci. Nakonec dospěje k závěru, že problém není v jeho hmotnosti, ale v metodice měření.
ANO zůstává významnou politickou silou. To mu nikdo neupírá. Jenže právě od silného hnutí se očekává, že dokáže rozlišit mezi úspěchem a výsledkem, který se úspěchem stává teprve po vysvětlení výsledků na tiskové konferenci.
A tak zůstává otázka, která je spíše pro politology: dá-li se porážka vyhlásit za vítězství, podle čeho potom poznáme, kdo vyhrál a kdo prohrál: Možná podle toho, kdo nemusí výsledek dlouho vysvětlovat.
Jan Urban
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