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Ankara 2026: Dvě letadla, nulový respekt a česká diplomacie jako absurdní divadlo

Summit NATO měl ukázat jednotu spojenců. Česká delegace však předvedla spíše mistrovskou lekci z toho, jak lze během jediného dne proměnit diplomacii v estrádu a vlastní stát v předmět pobaveného úžasu.

Jestli české státnické umění v zahraničí potřebovalo korunu, pak summit NATO v Ankaře mu ji nenasadil. Zato z něj udělal prvotřídní absurdní divadlo. Současná česká vláda v čelem s Babišem totiž zřejmě zahořela touho dát naší zemi punci klaunů. V čase letních zahraničních dovolených je to pro naše občany neocenitelná výhoda.

Zatímco spojenci jednali o bezpečnosti Evropy, podpoře Ukrajiny a posilování obrany Aliance, česká delegace pod Babišovou taktovkou a Macinkovou insirací předvedla unikátní disciplínu s názvem diplomacie vzájemného vyhýbání.

Dvě státní letadla odletěla ze Kbel. Dvě kolony vyrážely ze stejného hotelu s odstupem několika minut. A premiér se pohyboval tak opatrně, jako by pořadatelé omylem uspořádali nejen summit NATO, ale i mistrovství ve schovávané. Jen máloco vysílá spojencům přesvědčivější signál o jednotě země než situace, kdy se její nejvyšší představitelé navzájem obcházejí i po chodbách.

Vrcholem celé vládní grotesky se podle řady médií stala snaha premiéra, aby se prezident Pavel neobjevil po jeho boku na společné fotografii.

A pak přišla vládní bezpečnostní strategie hodná Monty Pythonů. Premiér přišel s představou evropské protivzdušné obrany bez účasti Velké Británie. Ano, bez země disponující jednou z nejsilnějších evropských armád, jadernými zbraněmi, špičkovým letectvem a klíčovou rolí v podpoře Ukrajiny.

Argument zněl, že jde především o unijní projekt.

To je podobné, jako kdyby někdo navrhl založit hokejovou reprezentaci bez brankáře. Formálně to možné je. Jen bývá problém s výsledkem.

A aby byla zahraničněpolitická gymnastika úplná, přišel i další vládní obrat. Ještě nedávno byl Viktor Orbán představován jako téměř přirozený partner a inspirace. V Ankaře však bylo zjevně výhodnější obrátit na obrtlíku a působit umírněněji, a tak se kurz opět přenastavil. Česká zahraniční politika tak začíná připomínat navigaci, která každých pět kilometrů oznámí: „Přepočítávám trasu.“

Největším problémem přitom nebyl žádný jednotlivý výrok ani fotografie. Problémem bylo, že Česká republika působila jako země, která není schopna mluvit jedním hlasem ani na nejdůležitějším bezpečnostním summitu roku. A právě to je v diplomacii nejdražší měna.

Kdysi se říkalo, že malé státy si musí respekt zasloužit profesionalitou. My jsme letos v Ankaře předvedli, že se lze zapsat i jinak. Jen ne úplně tak, jak bychom si přáli. Jako klauni.

Autor: Jan Urban | pondělí 20.7.2026 9:51 | karma článku: 5,84 | přečteno: 54x

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Jan Urban

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