Ankara 2026: Dvě letadla, nulový respekt a česká diplomacie jako absurdní divadlo
Jestli české státnické umění v zahraničí potřebovalo korunu, pak summit NATO v Ankaře mu ji nenasadil. Zato z něj udělal prvotřídní absurdní divadlo. Současná česká vláda v čelem s Babišem totiž zřejmě zahořela touho dát naší zemi punci klaunů. V čase letních zahraničních dovolených je to pro naše občany neocenitelná výhoda.
Zatímco spojenci jednali o bezpečnosti Evropy, podpoře Ukrajiny a posilování obrany Aliance, česká delegace pod Babišovou taktovkou a Macinkovou insirací předvedla unikátní disciplínu s názvem diplomacie vzájemného vyhýbání.
Dvě státní letadla odletěla ze Kbel. Dvě kolony vyrážely ze stejného hotelu s odstupem několika minut. A premiér se pohyboval tak opatrně, jako by pořadatelé omylem uspořádali nejen summit NATO, ale i mistrovství ve schovávané. Jen máloco vysílá spojencům přesvědčivější signál o jednotě země než situace, kdy se její nejvyšší představitelé navzájem obcházejí i po chodbách.
Vrcholem celé vládní grotesky se podle řady médií stala snaha premiéra, aby se prezident Pavel neobjevil po jeho boku na společné fotografii.
A pak přišla vládní bezpečnostní strategie hodná Monty Pythonů. Premiér přišel s představou evropské protivzdušné obrany bez účasti Velké Británie. Ano, bez země disponující jednou z nejsilnějších evropských armád, jadernými zbraněmi, špičkovým letectvem a klíčovou rolí v podpoře Ukrajiny.
Argument zněl, že jde především o unijní projekt.
To je podobné, jako kdyby někdo navrhl založit hokejovou reprezentaci bez brankáře. Formálně to možné je. Jen bývá problém s výsledkem.
A aby byla zahraničněpolitická gymnastika úplná, přišel i další vládní obrat. Ještě nedávno byl Viktor Orbán představován jako téměř přirozený partner a inspirace. V Ankaře však bylo zjevně výhodnější obrátit na obrtlíku a působit umírněněji, a tak se kurz opět přenastavil. Česká zahraniční politika tak začíná připomínat navigaci, která každých pět kilometrů oznámí: „Přepočítávám trasu.“
Největším problémem přitom nebyl žádný jednotlivý výrok ani fotografie. Problémem bylo, že Česká republika působila jako země, která není schopna mluvit jedním hlasem ani na nejdůležitějším bezpečnostním summitu roku. A právě to je v diplomacii nejdražší měna.
Kdysi se říkalo, že malé státy si musí respekt zasloužit profesionalitou. My jsme letos v Ankaře předvedli, že se lze zapsat i jinak. Jen ne úplně tak, jak bychom si přáli. Jako klauni.
Jan Urban
Křeslo jako přirostlý orgán: Proč se v demokraciích rezignuje a u nás... prostě ne
V civilizovaných demokraciích je rezignace projevem odpovědnosti. U nás bývá považována za zbytečný luxus. Co když je důvod prostý? Politické křeslo se totiž některým lidem časem změní v životně důležitý orgán.
Jan Urban
Když se z politické scény stane laboratoř sociální psychologie
Některé politické události mají nečekaný přínos. Ne pro demokracii, ale pro vědu. Reakce části Motoristů po nehodě Turka by totiž mohla bez větších úprav sloužit jako učebnicová ilustrace řady známých psychologických jevů.
Jan Urban
Jak elegantně vrtět psem: zábava na neděli či manuál pro alternativní intelektuály?
Všichni víme, že mainstream lže, Brusel nás ožebračuje a nespálíme-li solární panely, vymřeme po přeslici. Naštěstí je tu však svatý grál nezávislé žurnalistiky – časopis TO, bojovník proti jakékoli formě politické korektnosti.
Jan Urban
Když Lhotská prská – a lže, aneb o důchodech a EU
Ach ta zlá bruselská vrchnost. Zase jednou strká svůj byrokratický nos do naší suverénní matematiky. Lhotská nám však s nebývalou odvahou otevírá oči a odhaluje strašlivé spiknutí. Brusel nám bere právo na matematický zázrak!
Jan Urban
Na zdraví a mírnému pokroku zdar!
Když se nedávno Jaroslav Hašek zápletkou ve smyčce času ocitl v současnosti, nezamířil na ministerstvo vnitra nahlásit se k trvalému pobytu, ale do nejbližší pivotéky. Objednal si svrchně kvašený ejl a začal psát. A napsal tohle.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Pražský autobusák, který zmizel z mapy. Pankrác nahradily kanceláře a metro zůstalo
Film Florenc 13.30 z roku 1957 proslavil nejen herce, především Josefa Beka v roli řidiče autobusu,...
V obchodním centru Nový Smíchov se poprali zaměstnanci, zasahovala policie
Pražští policisté zasahovali v pondělí dopoledne v obchodním centru Nový Smíchov, kde se fyzicky...
Hrady ovládl plující Mirai, Landa i výhodný párek. Festival přilákal davy, počasí přálo
Ačkoliv předpověď počasí na festivalový víkend příliš optimismu nevzbuzovala, nakonec návštěvníky...
Na medúzy nečůrejte a před žralokem nehrajte mrtvého! 10 letních mýtů, které kazí dovolenou
Dovolená u moře je sen, na který se těšíme a připravujeme celý rok, někdy i déle. Moře je ale také...
Letní opravy komplikují provoz v opavských ulicích, víte, kde si dát pozor?
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 304
- Celková karma 19,53
- Průměrná čtenost 446x
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020