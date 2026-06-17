Anatomie přikyvování: Proč v okolí Andreje Babiše přežijí jen ti, kteří říkají „ano“
Andrej Babiš vstoupil do české politiky s chytlavým heslem, že stát je třeba řídit jako firmu.
Po letech jeho působení v čele vlády i opozice se však ukazuje, že se toto korporátní řízení proměnilo ve specifický styl vedení, v němž má poslední slovo zpravidla ten, kdo mluví jako první. Jde o styl, ve kterém se prostor pro nepříjemnou pravdu a konstruktivní oponenturu zužuje přibližně stejným tempem, jakým roste význam loajality.
Mikromanagement aneb když i kancelářská sponka potřebuje schválení
Pro styl vedení šéfa hnutí ANO je charakteristická snaha mít pod kontrolou i ty nejmenší detaily – od zásadních vládních koncepcí až po vizuální podobu příspěvků na sociálních sítích. V takto extrémně centralizovaném a hierarchickém prostředí se přirozeně potlačuje jakákoliv horizontální diskuse. Podřízení zde nejsou partneři v debatě, ale spíše distribuční síť pro rozhodnutí přijatá jinde.
Přinést šéfovi fakta odporující jeho aktuálnímu přesvědčení vyžaduje dávku profesní odvahy a občas i aktualizovaný životopis. V prostředí, kde je lídr přesvědčen o správnosti svého politického instinktu, nebývá oponentura vnímána jako užitečná korekce, ale spíše jako komplikace.
Loajalita především, realita podle potřeby
Postupem let prošlo okolí Andreje Babiše výraznou personální obměnou. Výrazné osobnosti a experti s vlastním názorem byli postupně vytlačeni nebo sami odešli. Nahradili je lidé, jejichž hlavní devízou je bezvýhradná loajalita.
Zkušenosti zevnitř hnutí ukazují, že kritika nebo odlišný pohled na věc jsou často vnímány jako projev neloajálnosti či přímo zrady. V takové atmosféře vzniká přirozená tendence realitu před podáním lehce upravit, přefiltrovat a případně doplnit optimističtějším komentářem, aby nezpůsobila zbytečné organizační otřesy.
Psychologové tomuto jevu říkají „management informací směrem nahoru“. V běžné řeči by se tomu dalo říkat také umění sdělit šéfovi pravdu tak, aby ji náhodou nepoznal.
Když průzkum veřejného mínění porazí gravitaci
Hnutí ANO funguje jako promazaný stroj na permanentní marketing. Politická rozhodnutí jsou v tomto systému silně podřízena okamžitým náladám veřejnosti a datům z průzkumů.
Pokud se expertní analýza dostane do konfliktu s výsledkem focus group, mívá focus group překvapivě vysokou úspěšnost. Pro podřízené a odborníky v hnutí je to jasný signál – analýzy a pravdivá data mají cenu pouze tehdy, když zapadají do předem schváleného marketingového příběhu.
Marketing sám o sobě není problém. Problém nastává ve chvíli, kdy přestane být nástrojem komunikace a stane se náhradou za realitu. Pak už není důležité, co se skutečně děje, ale co si o tom myslí reprezentativní vzorek respondentů.
Ozvěna místo diskuse
Výsledkem bývá klasická „ozvěnová komora“, ve které se názory neověřují střetem s realitou, ale počtem souhlasných přikývnutí. Psychologie tomu říká „groupthink“, který chápe jako jev, kdy se pro určitou skupinu kritériem pravdivosti namísto faktů stává konsensus jejích členů.
Každá organizace potřebuje lidi, kteří dokážou upozornit na chyby, slepé skvrny a rizika. Pokud jsou však všichni motivováni především tím, aby nezpůsobili nepříjemnost vedení, začnou se nepříjemné informace ztrácet už během cesty vzhůru.
Krátkodobě to vytváří dojem dokonale fungujícího stroje. Dlouhodobě však hrozí, že stroj začne zaměňovat vlastní marketing za realitu.
A právě zde se skrývá možná největší slabina každého systému založeného na osobní loajalitě. V organizaci, kde všichni přikyvují, nevzniká jednota. Vzniká ozvěna. A ozvěna má jednu nepříjemnou vlastnost: vrací vůdci jeho vlastní hlas tak dlouho, až začne věřit, že mluví celý svět.
O co se tento text opírá? (Zdroje analýzy)
Tento text nevychází z politických sympatií či antipatií, ale opírá se o dlouhodobě konzistentní a ověřitelná data ze tří hlavních oblastí:
1. Svědectví bývalých spolupracovníků
Klíčové vhledy poskytují otevřené výpovědi lidí, kteří s Andrejem Babišem úzce spolupracovali jako ministři, poslanci či manažeři (např. Robert Pelikán, Adriana Krnáčová, Ivan Pilný, Kristýna Zelienková či Tomáš Macura). Ti nezávisle na sobě popsali autoritativní prostředí, ranní SMS příkazy, nechuť k diskusi a nízkou toleranci k odlišným názorům.
2. Investigativní a analytická žurnalistika
Detailní popisy fungování Agrofertu a hnutí ANO jako struktur řízených z jediného centra přinesla řada českých novinářů, zejména Jaroslav Kmenta v knižní sérii Boss Babiš, ale také analytické týmy Seznam Zpráv, Deníku N či týdeníku Respekt.
3. Politologické studie
Odborné práce českých i zahraničních politologů popisují hnutí ANO jako stranu byznysového typu (firm-like party), v níž vnitrostranická demokracie ustupuje centralizovanému rozhodování a silné roli lídra.
Tyto zdroje samozřejmě neprokazují každé jednotlivé rozhodnutí ani motivaci konkrétních osob. Dohromady však vytvářejí poměrně konzistentní obraz prostředí, ve kterém bývá loajalita ceněna více než oponentura a marketing často získává přednost před nepříjemnými fakty.
Úvahu o tom, zda toto prosředí je myšlenkově zdravé a produktivní, nebo naopak patologické a destruktivní, ponecháme čtenáři.
Jan Urban
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Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020