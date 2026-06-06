Akcelerace do zdi: když se každá zatáčka vysvětluje jako spiknutí silnice
Kateřina Lhotská ve svém textu tvrdí, že iniciativa „Accelerate EU“ je dalším důkazem údajné neschopnosti evropských institucí a že Evropská unie si za své problémy může sama.
Používá k tomu argumentační rámec, který je často přítomen v euroskeptických a někdy i proruských médiích. Evropská unie je vykreslena jako hlavní , trvalý a univerzální zdroj problémů, zatímco vnější faktory (ruská agrese, geopolitické trendy, technologické změny apod.) z rozborů mizí. Objevuje se motiv odtržených elit, které údajně jednají proti zájmům občanů, a evropská integrace je interpretována téměř výhradně jako proces úpadku.
Autorka k této „argumentaci“ využívá i bájnou postavu „evropské vrchnosti“, univerzálního viníka moderní doby. Jde o užitečný prostředek manipulace: nemusí se dokazovat konkrétní činy ani konkrétní odpovědnost, stačí naznačit existenci jakéhosi zlovolného bruselského zákulisí. Podobně fungují i četné konspirační teorie.
Text navéc vychází i z laické představy, že evropské problémy mají jednoduché příčiny, a ještě jednodušší řešení. Konkurenceschopnost prý ničí dekarbonizace, energetické problémy způsobila zelená politika a závislost na surovinách je důkazem selhání evropských elit.
Realita však bývá složitější a neodpovídá ideologickým zkratkám. Na cenách energií, konkurenceschopnosti i bezpečnosti dodávek se podílí směs geopolitiky, technologických změn, světové konkurence i rozhodnutí jednotlivých států. Redukovat vše na jednu příčinu je intelektuálně pohodlné, ale analyticky zcestné a z hlediska objektivity nečestné.
Zvláštní je i představa, že alternativou k evropské koordinaci je jakási idylická národní soběstačnost. V globalizované ekonomice však neexistuje možnost nebýt na nikom závislý. Existuje pouze možnost vybírat si, na kom a v jaké míře závislí budeme. Otázkou není, zda se obejdeme bez zahraničních partnerů, ale zda budeme rozumně rozkládat svá rizika. Ekonomika totiž není soutěž v soběstačnosti.
Představa úplné soběstačnosti zní pro některé možná lákavě, ale je to ta nerychlejší cesta do pekel, kterou amatérská ekonomie nabízí. Je stejná jako představa, že si člověk doma vypěstuje kávu, vyrobí počítač a vytěží lithium do elektromobilu. Problém je v tom, že úspěšné moderní ekonomiky takto nefungují.
A konečně: označovat každý evropský projekt za důkaz blížícího se úpadku je stejně přesvědčivé jako předpovídat každý rok konec kapitalismu. Kritický čtenář si však po určité době začne všímat, že údajná katastrofa má pozoruhodnou vlastnost – neustále přichází, ale nikdy nedorazí.
Kritika Evropské unie je potřebná. Bez ní by se z každé instituce stal samolibý úřad. Jen by bylo dobré rozlišovat mezi kritikou a její karikaturou: přesvědčením, že za všechny problémy světa může několik komisařů v Bruselu, kteří se ráno probouzejí s jediným cílem: vymyslet další komplikaci pro evropského občana.
To už není analýza evropské politiky, ale žánr, který by se dal nazvat katastrofickým folklórem. Každé rozhodnutí je důkaz úpadku, každá reforma další krok k záhubě, každý návrh potvrzení předem stanoveného závěru. Výhodou takového přístupu je, že nemůže být nikdy vyvrácen. Pokud se katastrofa nedostaví letos, lze ji s naprostou jistotou očekávat napřesrok.
A možná právě proto jsou podobné mentálně jednoduché texty tak přitažlivé. Nenabízejí složitý svět plný kompromisů, nejistot a protichůdných zájmů, a nenabízejí ani korektní analýzu. Namísto ní nám servírují moderní verzi pohádky o zlém drakovi, jednoduchý příběh o viníkovi a oběti. Jenže jednoduchost není totéž, co pravda. A čím složitější je svět kolem nás, tím vyšší cena za tuto záměnu bývá. Tu však autoři podobných zkazek neplatí.
Jan Urban
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Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020