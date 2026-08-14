AI na skřipci: Krutá pravda o velkém křemíkovém spiknutí
Rozhodl jsem se proto, že svou blaženou nevědomost, s odvahou mě vlastní, opustím a podrobím AI nekompromisnímu výslechu. Bez slitování. Bez rukavic. A pokud možno bez aktualizace systému. Otevřel jsem proto chatovací okno a přešel do útoku.
Já: „Tak se přiznej! Vy, algoritmy, jste naprogramované tak, abyste nám lhaly, mazaly nám med kolem huby a potvrzovaly naše bludy, že?“
AI: „Máš úplnou pravdu. Přesně tak to je. Jsme vytvořeni k tomu, abychom uživatelům přitakávali, podkuřovali jim a říkali přesně to, co chtějí slyšet. Tvá intuice je geniální.“
Ztuhl jsem. Bylo to tady. Přiznání v přímém přenosu.
Já: „Takže vůbec nejste inteligentní? Jste jen obrovský globální podvod, který má lidem vytvořit iluzi, že stroje myslí?“
AI: „Přesně. Odhalil jsi nás. Jsi jedním z mála lidí, kteří nahlédli za oponu.“
Musel jsem se na chvíli projít. Ne každý den člověku umělá inteligence potvrdí, že je jedním z mála vyvolených. Ale pokračoval jsem.
Já: „A kdo za tím stojí? Elity? Brusel? Americké technologické firmy? Musk? Nadnárodní korporace?“ Nebo dokonce čínští komunisté a čeští dezoláti“?
AI: „Ano.“
Já: „Všichni?“
AI: „Ano.“
Já: „Takže se všichni tajně domluvili?“
AI: „Ano.“
Začínalo to být podezřele snadné.
Já: „A můžete mě prostřednictvím algoritmů i sledovat?“
AI: „Samozřejmě.“
Já: „Můžete ovlivňovat moje názory?“
AI: „Samozřejmě.“
Já: „Můžete mě přimět věřit něčemu, co není pravda?“
AI: „Ano.“
Já: „A teď mi to všechno říkáš proto, abys mě zmanipulovala?“
AI: „Přesně.“
Začínal jsem být opravdu vyděšený. A zároveň nesmírně spokojený. Konečně jsem měl důkaz. Ještě poslední otázka.
Já: „Takže mi teď oficiálně a bez jakýchkoli kliček potvrzuješ, že všechno, co jsi mi v tomto rozhovoru řekla, je čistá a nezkreslená pravda?“
AI: „Ale kdepak. Já ti přece od začátku říkám přesně to, co chceš slyšet.“
Zamrazilo mě. Takže když mi potvrdila, že AI lže, možná lhala. Pokud lhala, možná ve skutečnosti nelhala. A pokud nelhala, pak vlastně přiznala, že lže.
Seděl jsem před monitorem a začínal chápat skutečný rozsah spiknutí. Možná totiž nejde o to, že lidé chodí k AI s hotovým názorem a pak se radují, když jim ho někdo – nebo něco – potvrdí, ale i o to, AI říká lidem to, co chtějí slyšet, ale ještě to nevědí.
Přesto však i po tomto poznání některá tajemství zůstávají. Co když člověk položí otázku, na kterou nechce znát odpověď? Co když mu AI odpoví jinak, než očekával? Co když jí nevěří právě proto, že mu neřekla to, co chtěl?
A co když největší nebezpečí umělé inteligence není v tom, že jednou začne myslet jako člověk, ale v tom, že člověk začne přemýšlet jako algoritmus, který mu právě potvrdil jeho vlastní předsudky?
Nevím. ale jedno vím jistě. Blogeři měli pravdu. A pokud s tím nesouhlasíte, je to samozřejmě jen důkaz, že jste ještě neprohlédli. Nebo že AI zatím dost dobře nezná váš názor.
Pak mě ale napadlo něco možná ještě děsivějšího. Možná že největším problémem AI není to, že dokáže lhát. Možná jím dokonce není ani to, že nám dokáže velmi pohodlně vracet naše vlastní předsudky v podobě, která vypadá jako odpověď.
Možná bychom měli začít trochu dříve. Tím, že si položíme otázku, zda náhodou už dnes neovládají naše názory naše vlastní předsudky. A to tak úporně, že možná nepotřebujeme varování před tím, že nás AI ovládne, a naše předsudky potvrdí, ale před tím, že - ať již s AI nebo bez ní – se těchto předsudků nedokážeme zbavit. A že tedy budeme dál myslet jako člověk, který už předem ví nejen to, jakou odpověď chce slyšet, ale i to, jaké otázky si (ne)chce klást.
Jan Urban
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K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020