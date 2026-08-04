Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Afričané? A už jste někdy projížděli středními Čechami?

Máme plná ústa ochrany národa a strachu z toho, co k nám přichází z jihu. Jenže než začneme bránit vlast před imaginární invazí na rybníce, možná bychom si měli všimnout, jak si ji dokážeme zaneřádit, zadlužit a vyždímat sami.

Žijeme v zemi hrdých patriotů. Na hokeji pláčeme při hymně, na autě nám vlaje česká vlajka a na sociálních sítích svádíme heroické bitvy za zachování „naší kultury a tradic“. Svatá česká země!

Jenže jakmile zhasnou stadiony a zavřou se volební místnosti, naše láska k vlasti často narazí na hranici vlastního plotu.

Projížděli jste někdy v poslední době středními Čechami? Nebo vlastně jakýmkoli krajem? Český venkov a periferie měst nabízejí fascinující podívanou. Rozpadající se omítky, chodníky zarostlé plevelem, ulice lemované vraky aut, náletovými dřevinami a rezavým vlnitým plechem. Veřejná prostranství občas vypadají, jako by tudy právě prošla Rudá armáda, potom komunální služby a nakonec ještě dotační komise.

A nejde jen o peníze.

Už za hlubokého socialismu stačilo přejet hranice do tehdejšího NDR. Stejný režim, podobné hospodářské problémy, stejný socialismus – a přesto často jiný pořádek. Omítnuté domy, upravené zahrádky, čistší návsi. O dnešním Rakousku či Bavorsku ani nemluvě.

Tam zřejmě pochopili něco, co nám stále uniká: láska k vlasti se neměří počtem českých vlajek na Facebooku, ale také tím, zda člověk uklidí po sobě a obec se nestydí za vlastní náves.

My se místo toho bojíme. Bojíme se, že sem přijdou Afričané a zničí náš způsob života. Že nám vezmou kulturu, tradice a možná i poslední řízek z nedělního stolu.

Jenže když člověk projíždí některými českými obcemi, napadne ho poněkud kacířská otázka: Čeho (a o co) se vlastně tak bojíme? Že sem přijdou lidé z rozvojových zemí a utrpí kulturní šok? V některých místech by možná utrpěli šok spíš oni.

Možná by se dokonce divili, že země, která se tolik bojí, aby nám někdo „nevyčerpal sociální systém“, dokáže své vlastní prostředí poměrně úspěšně vyčerpat sama. Stačí k tomu kombinace dotací, dávek, klientelismu, pohodlnosti a přesvědčení, že za každý problém může někdo jiný.

Někdy totiž není potřeba žádná invaze. Vlast lze dokonale zaneřádit vlastními silami.

Stačí stará pneumatika za stodolou, vrak auta na zahradě, černá skládka za obcí a přesvědčení, že úklid je věcí státu. A když se k tomu přidá pár miliard z veřejných peněz, které se podaří proměnit v soukromý majetek, máme vlastenecký model téměř dokončený.

Samozřejmě, Česko není žádná rozvojová země. Máme skvělá města, krásné obce a spoustu lidí, kteří se o své okolí starají. Právě proto je škoda, že jinde vypadá veřejný prostor tak, jak vypadá.

Láska k české zemi je krásná věc. Ale možná bychom měli začít u poněkud méně hrdinských činů. Třeba místo mávání vlajkou jednou za čas vzít do ruky koště.

A místo obav, že nám někdo přijede zničit vlast, se nejdřív podívat, jestli jsme ji náhodou už trochu nezničili sami. Protože největší hrozbou pro českou kulturu možná nakonec nebude Afričan, který se k nám údajně hodlá vylodit na rybníce.

Možná to bude Čech, který po grilování hodí plechovku do příkopu a pak na Facebook napíše, že si musíme naši vlast ubránit.

Autor: Jan Urban | úterý 4.8.2026 19:38 | karma článku: 9,46 | přečteno: 141x

Další články autora

Jan Urban

Jaká budoucnost čeká tento národ?

Co se stane se společností, v níž se trestní kauzy, prokázané lži, minulost v estébáckých strukturách a sympatie k autoritářským režimům přestanou považovat za politický problém? Možná právě to je největší otázka naší současnosti.

4.8.2026 v 14:33 | Karma: 15,93 | Přečteno: 242x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Válka dvou světů: Flanelová šlechta versus Rytíři řepkového barona

Žijeme v opravdu nádherné době. Zatímco dříve se společnosti štěpily podle náboženství nebo odlišných, ale hlubokých filozofických a světonázorových směrů, moderní česká kotlina dosáhla samotného vrcholu civilizační evoluce.

1.8.2026 v 15:13 | Karma: 16,93 | Přečteno: 440x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Když Lhotská prská, až se odkope

Když se autorka opět recyklovaného blogu Lhotská rozhodla odhalit údajné lži a selhání prezidenta, dosáhla přesného opaku. Ve snaze za každou cenu usvědčit Hrad z nekalosti se totiž v argumentační křeči sama učebnicově odkopala.

31.7.2026 v 14:27 | Karma: 25,40 | Přečteno: 445x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Česká republika 2038: Země, která si půjčovala, až jí už nikdo nechtěl půjčit

Ekonomické katastrofy nezačínají jen náhlým krachem. Začínají i nenápadně: několika „dočasnými“ schodky, rostoucím dluhem a přesvědčením, že účet se přece nějak zaplatí později.

29.7.2026 v 20:05 | Karma: 17,26 | Přečteno: 236x | Diskuse | Společnost

Jan Urban

Morální dno má někdy i podobu Mikešova blogu

Kritizovat prezidenta lze, nesouhlasit s jeho rozhodnutími též, zvrhne-li se však debata o rozpočtu v počítání jeho zahraničních cest a délky prezidentových kalhot, je čas na otázku, kam až lze při hledání morálního dna klesnout.

29.7.2026 v 12:22 | Karma: 25,92 | Přečteno: 468x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....
vydáno 3. srpna 2026

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!
3. srpna 2026  14:07

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
2. srpna 2026  9:15

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...
3. srpna 2026  14:13

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...
31. července 2026  7:23

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...

Na jihu Moravy padaly teplotní rekordy, dvě stanice naměřily přes 40 stupňů

ilustrační snímek
4. srpna 2026  19:24,  aktualizováno  19:24

Teplotní rekordy dnes na jihu Moravy padaly na všech stanicích, které měří více než 30 let....

Na Sokolovsku hořela skládka. Nevětrejte, doporučují lidem kvůli kouři hasiči

Z požáru skládky odpadů u Tisové stoupá hustý dým, hasiči proto varují lidi v...
4. srpna 2026  16:12,  aktualizováno  20:57

Hasiči od odpoledne bojovali s požárem skládky odpadů u Tisové na Sokolovsku. Na místě jich...

V Plzni se narodilo 18. mládě zubra evropského, sameček dostal jméno Onzu

V Plzni se narodilo 18. mlĂˇdÄ› zubra evropskĂ©ho, sameÄŤek dostal jmĂ©no Onzu
4. srpna 2026  19:13,  aktualizováno  19:13

V plzeňské zoologické zahradě se narodilo 18. mládě zubra evropského od roku 1997, kdy tato zoo...

Ve volebním obvodu Frýdek-Místek se o post senátora uchází sedm lidí

ilustrační snímek
4. srpna 2026  19:07,  aktualizováno  19:07

O senátorské křeslo se chce ve Frýdku-Místku, volebním obvodu 69, ucházet sedm zájemců. Je to o tři...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Urban

  • Počet článků 322
  • Celková karma 19,97
  • Průměrná čtenost 453x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.