350 miliard v prachu a úsměv na tváři: Rozbor (ne)nápadného PR článku o hospodaření ČNB

Tak nám Jirka Beránek naservíroval takové to milé, hřejivé PR pohlazení po duši guvernéra Michla. Podle něj je čerstvá ztráta 73 miliard korun vlastně fajn a kumulovaná sekyra 350 miliard jen taková kosmetická vada na kráse.

Příčinou prvý je, že koruna je silná a svět zlý. Pojďme si to tedy „vysvětlit“ řečí čísel, která se do tohoto PR článku nevešla.

Jirka nás uklidňuje, že 350 miliard sekyry je vlastně pokrok, protože to bývalo horší. Fascinující. ČNB je pravděpodobně jediná instituce na světě, která dokáže prezentovat stav, kdy dluží víc než dvojnásobek toho co v roce 2010, jako vítězství ducha nad hmotou. Je to jako se chlubit, že sice pořád hoříte, ale už u toho aspoň tolik nekřičíte.

Duch svatý v rozvaze

Blog zmiňuje „velikost rozvahy, která narostla v období kurzového závazku“. Pro ty, co nemluví bankovštinou: To je ten moment, kdy jsme před lety tiskli koruny jako o závod, abychom nakoupili eura a uměle oslabili měnu, abychom mohli za zboží z dovozu platit více.

Teď ty hory eur v trezoru ztrácejí hodnotu pokaždé, když si koruna jen trochu „pšoukne“ směrem nahoru. Takže čím víc se naší ekonomice daří a koruna sílí, tím víc peněz naše centrální banka pálí v digitální peci. Geniální perpetuum mobile na ztrátu.

Bankovní charita: Jak ČNB sype vašimi penězi do kapes akcionářů

Pojďme si přeložit do čestiny i ten odstavec o „úrocích placených bankám“. V praxi to funguje tak, že komerční banky (ty, u kterých máte účty) si své přebytečné miliardy uloží „na noc“ u ČNB. A ČNB jim za to poslušně vyplácí tučný úrok. Jsou to desítky miliard korun ročně, které ČNB vytáhne ze svého (našeho) společného měšce a jen tak je přepošle velkým bankám jako dárek.

Je to v podstatě státní dotace na rekordní zisky bank a dividendy pro jejich zahraniční majitele. Zatímco vy bojujete s hypotékou, ČNB sponzoruje bankovní mejdan, aby se neřeklo.

Globální šoky: To ne my, to oni!

Ten odstavec o tom, že za všechno můžou energie, války a pandemie, je ze všech nelepší. Je to něco jako univerzální „propustka z vězení“ pro každého centrálního bankéře.

Když je inflace nízká, je to díky naší geniální politice. Když je vysoká, může za to Putin, OPEC a špatné počasí v Brazílii. ČNB je prostě kormidelník, který za klidného moře hrdě třímá kormidlo, ale jakmile přijdou vlny, skočí do podpalubí a křičí, že loď ovládá oceán, ne on.

Pointa na závěr: PR zakázka jako z učebnice

Když to celé čtete, nemůžete se zbavit pocitu, že Jirka ten text nepsal u ranní kávy z čisté lásky k ekonomii. Ta snaha obhájit stomiliardové schodky a kroky současné bankovní rady v době, kdy nás drahota pořád kouše do paty, bije do očí.

Působí to jako klasické „objednané PR“ – někdo prostě potřeboval v březnu 2026 veřejnosti vysvětlit, že to, že banka pálí miliardy, je vlastně důkazem její geniality.

Ztráta banky totiž sice „nedělá vrásky“ panu Beránkovi, ale v reálném světě to znamená, že se tyhle peníze nikdy nepoužijí na nic užitečného. Ale hlavně, že je klid na práci, že?

P.S. pro Jirku:

V kuloárech se šušká, jestli se za takovýhle oslavný chorál na „geniální hospodaření ve ztrátě“ platí v naturáliích (třeba pamětními mincemi s portrétem současné rady), nebo jestli je to jen taková ta klasická „kamarádská výpomoc“ bývalého kolegy, který doufá, že mu v ČNB třeba ještě někdy uvaří kafe.

Protože napsat v roce 2026, že sekyra 350 miliard je vlastně „výchovná“, vyžaduje buď hodně silný žaludek, nebo hodně zajímavou fakturu v poště. Ale jak Jirka sám říká: „Vrásky mu to nedělá.“ S pořádným honorářem (nebo příslibem teplého místečka v nějaké dozorčí radě) se totiž ty vrásky vyhlazují úplně samy, i bez botoxu.

Autor: Jan Urban | úterý 31.3.2026 15:58 | karma článku: 9,18 | přečteno: 86x

Další články autora

Jan Urban

  • Počet článků 151
  • Celková karma 14,67
  • Průměrná čtenost 388x
Svět kolem nás je plný oficiálních prohlášení a strategických dokumentů. Skutečná rozhodnutí včetně jejich motivací i důsledků lze však často nalézt v méně oficiálním světě. Blog proto pracuje se s interními komunikacemi, které nejsou veřejně přístupné, a to včetně uniklých sdělení z jednání, která oficiálně nikdy neproběhla. Pokud se některé publikované texty zdají mít jakýsi ironický nádech, jde o okolnost, která je čistě náhodná. Autor blogu je investigativní ekonom a psycholog.
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020

