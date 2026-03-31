350 miliard v prachu a úsměv na tváři: Rozbor (ne)nápadného PR článku o hospodaření ČNB
Příčinou prvý je, že koruna je silná a svět zlý. Pojďme si to tedy „vysvětlit“ řečí čísel, která se do tohoto PR článku nevešla.
Jirka nás uklidňuje, že 350 miliard sekyry je vlastně pokrok, protože to bývalo horší. Fascinující. ČNB je pravděpodobně jediná instituce na světě, která dokáže prezentovat stav, kdy dluží víc než dvojnásobek toho co v roce 2010, jako vítězství ducha nad hmotou. Je to jako se chlubit, že sice pořád hoříte, ale už u toho aspoň tolik nekřičíte.
Duch svatý v rozvaze
Blog zmiňuje „velikost rozvahy, která narostla v období kurzového závazku“. Pro ty, co nemluví bankovštinou: To je ten moment, kdy jsme před lety tiskli koruny jako o závod, abychom nakoupili eura a uměle oslabili měnu, abychom mohli za zboží z dovozu platit více.
Teď ty hory eur v trezoru ztrácejí hodnotu pokaždé, když si koruna jen trochu „pšoukne“ směrem nahoru. Takže čím víc se naší ekonomice daří a koruna sílí, tím víc peněz naše centrální banka pálí v digitální peci. Geniální perpetuum mobile na ztrátu.
Bankovní charita: Jak ČNB sype vašimi penězi do kapes akcionářů
Pojďme si přeložit do čestiny i ten odstavec o „úrocích placených bankám“. V praxi to funguje tak, že komerční banky (ty, u kterých máte účty) si své přebytečné miliardy uloží „na noc“ u ČNB. A ČNB jim za to poslušně vyplácí tučný úrok. Jsou to desítky miliard korun ročně, které ČNB vytáhne ze svého (našeho) společného měšce a jen tak je přepošle velkým bankám jako dárek.
Je to v podstatě státní dotace na rekordní zisky bank a dividendy pro jejich zahraniční majitele. Zatímco vy bojujete s hypotékou, ČNB sponzoruje bankovní mejdan, aby se neřeklo.
Globální šoky: To ne my, to oni!
Ten odstavec o tom, že za všechno můžou energie, války a pandemie, je ze všech nelepší. Je to něco jako univerzální „propustka z vězení“ pro každého centrálního bankéře.
Když je inflace nízká, je to díky naší geniální politice. Když je vysoká, může za to Putin, OPEC a špatné počasí v Brazílii. ČNB je prostě kormidelník, který za klidného moře hrdě třímá kormidlo, ale jakmile přijdou vlny, skočí do podpalubí a křičí, že loď ovládá oceán, ne on.
Pointa na závěr: PR zakázka jako z učebnice
Když to celé čtete, nemůžete se zbavit pocitu, že Jirka ten text nepsal u ranní kávy z čisté lásky k ekonomii. Ta snaha obhájit stomiliardové schodky a kroky současné bankovní rady v době, kdy nás drahota pořád kouše do paty, bije do očí.
Působí to jako klasické „objednané PR“ – někdo prostě potřeboval v březnu 2026 veřejnosti vysvětlit, že to, že banka pálí miliardy, je vlastně důkazem její geniality.
Ztráta banky totiž sice „nedělá vrásky“ panu Beránkovi, ale v reálném světě to znamená, že se tyhle peníze nikdy nepoužijí na nic užitečného. Ale hlavně, že je klid na práci, že?
P.S. pro Jirku:
V kuloárech se šušká, jestli se za takovýhle oslavný chorál na „geniální hospodaření ve ztrátě“ platí v naturáliích (třeba pamětními mincemi s portrétem současné rady), nebo jestli je to jen taková ta klasická „kamarádská výpomoc“ bývalého kolegy, který doufá, že mu v ČNB třeba ještě někdy uvaří kafe.
Protože napsat v roce 2026, že sekyra 350 miliard je vlastně „výchovná“, vyžaduje buď hodně silný žaludek, nebo hodně zajímavou fakturu v poště. Ale jak Jirka sám říká: „Vrásky mu to nedělá.“ S pořádným honorářem (nebo příslibem teplého místečka v nějaké dozorčí radě) se totiž ty vrásky vyhlazují úplně samy, i bez botoxu.
Jan Urban
Chorál čtyř „Z“ aneb český národní sport v přímém přenosu
Vypadá to, že český veřejný prostor konečně objevil novou národní disciplínu. Zapomeňte na hokejové Nagano nebo biatlonové šílenství. Aktuálním hitem je „kolektivní zlobné štěkání na vlastní kulturní ikony“.
Jan Urban
Pohled do křišťálové koule: Co čeká svět, aneb mračna se světlem na konci tunelu
Naše křišťálová koule se v posledních dnech zamlžila, a po důkladném vyleštění se nám naskytl pohled na vývoj, který během pouhých šesti měsíců slibuje totální transformaci světa. Přesto však vidíme světlo na konci tunelu.
Jan Urban
Křižácký šejk z Institutu: Jaklův náhlý objev islámské citlivosti
Náš přední prorok klausismu a strážce čistého piva, Ladislav Jakl, nás opět oblažil vhledem do vysoké geopolitiky. Tentokrát se však v jeho textech odehrál fascinující zázrak, který by mohl konkurovat i proměně vody ve víno.
Jan Urban
Lednice, rozbitá okna a ekonomické pohádky: Kouzlo amatérské ekonomie
Většina z nás by si netroufla radit neurochirurgovi, jak řezat do mozku. Ale ekonomika? Tam jsme experti všichni! Máme totiž „selský rozum“ a vyslechli jsme si poslední projev předsedy a vlastníka hnutí ANO.
Jan Urban
Tři slepé skvrny Andreje Babiše: Otázky, na které marketingové fráze nestačí
Politika je dnes hlavně o emocích. Pod nánosem hesel a nálepek však zůstávají fakta, která se nedají „ukřičet“. Existují tři systémové trhliny, které Babiš nedokáže vysvětlit, i kdyby měl ten nejlepší marketingový tým na světě.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu
Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v...
„Výlukonoce“ v Praze jsou opět tady. Část trasy metra C nepojede, nahradí ji autobusy
Pražskou MHD čekají během velikonočních svátků omezení. Dopravní podnik využije prodloužený víkend...
Vědci: Změna klimatu nutí města sáhnout po odolnějších, ale rizikových stromech
Klimatická změna nutí česká města měnit skladbu stromů v ulicích, dosavadní domácí druhy totiž...
Český pomlázkový brutalismus zahraniční turisty neláká. Za kolik koupíte pletenou švihačku?
Máte kupovanou? Pozor, mohli byste se někoho dotknout. Toho totiž bohdá nebude, aby český chlapík...
Rozhoduje se o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích, přišly podporovatelky
Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne rozhoduje, zda pošle do vazby pátého podezřelého z...
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
K jeho hlavním knižním publikacím z poslední doby patří:
Ekonomické instinkty, Grada, 2026
Ekonomie bez mýtů a iluzí, 2. rozšířené vyd., Grada, 2024
Psychologie pro každý den aneb co nás ve škole o nás ani druhých neučili, Grada, 2023
Vezměte život do svých rukou, Management Press, 2020