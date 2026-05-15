Dostupné parkování pro obyvatele Prahy 11 je dlouhodobě neřešený problém
Tak jako v řadě jiných oblastí ani v problematice parkování nedošlo v tomto volebním období k výraznému posunu. Toto období tak lze nazvat čtyřmi ztracenými roky. Proč tomu tak je nabíledni. Nestabilní politická situace, kdy vítězové voleb z roku 2022 nebyli schopni sestavit většinovou a funkční koalici.Zároveň mají některé vládnoucí strany investiční priority bohužel někde jinde např. chtějí postavit novou radnici, což bude stát Prahu 11 cca jednu miliardu korun!Dále je tu neefektivní vynakládání finančních prostředků na nesmyslné projekty (akce Stopovačka, změna loga Prahy 11 atd.) na místo řešení dopravy v klidu a zajištění dostupného parkování pro stávající obyvatele Prahy 11.Zastupitelé TOP 09-STAN znají řešení dostupného parkování. V následujícím volebním období naši zastupitelé prosadí více parkovacích ploch pod správu městské části, nové parkovací domy, případné lehké konstrukce či nástavby parkovišť tam, kde to bude vhodné a technicky možné. Dostupné parkování pro občany Prahy 11 pro nás bude priorita číslo jedna.Nelze přehlížet ani skutečnost, že modré zóny byly zavedeny již v sousedních městských částech Praha 4 a Praha 10, do budoucna se nelze vyhnout ani jejich postupnému zavedení na Praze 11. Naši zastupitelé podpoří jejich zavedení, tam kde to podpoří místní obyvatelé , a pouze tam, kde by neznamenaly naopak snížení počtu parkovacích míst.
Jan Stárek
Piráti i na Praze 11 začali „digitalizovat“, je to dobrá zpráva?
Piráti na Praze 11 začali po třech letech „digitalizovat“ sportovní a kulturní dotace, což po zkušenostech s Pirátskou digitalizací stavebního řízení vzbuzuje jisté obavy
