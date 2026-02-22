Pět položek základní výbavy aneb co si vzít s sebou do přírody

Jak by měla vypadat základní výbava do přírody, na kterou bychom se mohli spolehnout a která by zároveň byla dostatečně lehká a skladná?

Moderní člověk je ve své podstatě tvorem velmi pohodlným a silně závislým na vymoženostech současné civilizace. Odolnost, lovecký instinkt a schopnost přežití v divočině, které byly jeho předkům vlastní, již dávno a zřejmě nadobro ztratil. To ovšem vůbec neznamená, že by se chtěl vzdát pobytu v přírodě, kam jej žene touha po klidu, sportovním vyžití, úniku z každodenního stereotypu a samozřejmě také touha po návratu do původního prostředí, odkud vzešel.

Na výletech do přírody tedy není naprosto nic špatného. O jejich přínosech pro naše fyzické i psychické zdraví není potřeba vůbec pochybovat. Jen bychom si měli stále uvědomovat naši zpohodlnělost a mít na paměti, že na horském hřebenu platí poněkud jiná pravidla než ve městě, a to dokonce i u nás ve středoevropské krajině.

To mj. znamená, že je nanejvýše vhodné vyrážet do přírody s patřičným vybavením, které nám pomůže vypořádat se zdárně se všemi nástrahami, které na nás mohou číhat někde v hlubinách lesa. Pro potřeby tohoto článku je tato výbava nazvaná jako „základní“. Pět položek základní výbavy se vyplatí mít s sebou, i když nás čeká třeba jen jednodenní výlet do nedalekých hor. Základní výbava nám totiž může pobyt v přírodě značně zpříjemnit, avšak nejen to. Především díky ní získáme jistotu, že jsme v přírodě připraveni čelit nejrůznějším nenadálým situacím.

Ochrana před deštěm

Nepromokavá bunda, pláštěnka nebo pončo by měly být automatickou součástí výbavy každého turisty. Velice praktické je pončo s dostatečnými rozměry, které před deštěm ochrání nejen nás, ale také náš batoh.

Světlo

Čelovka nebo baterka je nepostradatelným pomocníkem při táboření, nočních přesunech, hodí se i doma při výpadku elektrického proudu a při mnoha dalších příležitostech. Rozměry moderních baterek jsou natolik miniaturizované, že nás jejich nošení nikterak nezatěžuje. Nouzově si lze posvítit i mobilním telefonem, standardní baterka ale poslouží o hodně lépe.

Oheň

Oheň umí zahřát, zahnat chmury i rozněžnit a v případě potřeby i zachránit život. Součástí základní výbavy by proto měl být i nějaký prostředek k zapálení ohně. Možností se nabízí více, mohou to být obyčejné zápalky, zapalovač nebo křesadlo (fire steel). Křesadlo mohou použít ti z nás, kterým stavovská čest nedovoluje použit zapalovač a zápalky jim přijdou příliš nespolehlivé.

Nůž

Základní a nezbytnou pomůckou pro pobyt v přírodě je samozřejmě i nůž, přičemž nejvhodnější je outdoorový nůž s pevnou čepelí. Víceúčelový švýcarský nůž umí také skvěle posloužit, avšak např. otvíráky na lahve a konzervy již nejsou tak důležité jak v minulosti, a ani vývrtka není v přírodě tím nejdůležitějším nástrojem (tedy samozřejmě jak pro koho).

Voda

Poslední položkou v našem seznamu základní výbavy je lahev na vodu. Ve většině případů postačí obyčejná uzavíratelná plastová lahev, která by ale měla mít dostatečně velký objem a širší hrdlo, aby bylo možné pohodlně nabírat vodu z potoka a různých studánek, popř. i sníh. Ideálem je pak kovová lahev, ve které lze vodu i převařit.

Lehká a maximálně efektivní základní výbava, která zajišťuje optimum mezi hmotností a funkčností, by tedy mohla obsahovat např. pončo, čelovku, zapalovač, nůž s pevnou čepelí a uzavíratelnou kovovou lahev. Jelikož ale selhat může vše, a to včetně prověřené výbavy do přírody, může si nadšený survivalista pořídit základní výbavu i dublovanou. Taková výbava by pak mohla např. obsahovat nepromokavou bundu a pončo, baterku a čelovku, zapalovač a křesadlo, nůž s pevnou čepelí a švýcarský nůž, uzavíratelnou lahev a kovovou nádobu, ve které je možné vařit.

I tato výbava je nicméně samozřejmě stále naprostým minimem, které je možné rozšířit o mnoho dalších položek. Doporučit lze např. lékárničku, dezinfekci na ruce, lepicí pásku na improvizovanou opravu poškozených bot, batohu a oblečení, kompas nebo busolu, papírové mapy (na mobilní telefon se nelze vždy spoléhat), power banku, provaz, skládací pilku, sekeru, filtr na vodu, vařič apod. S takovou výbavou se můžeme s klidným svědomím vypravit i do nehostinné divočiny, ovšem jen za předpokladu, že jsme na naši výbavu zvyklí a umíme ji správně používat.

Výčet různých pomůcek, které se nám v přírodě mohou hodit, lze samozřejmě prodlužovat téměř do nekonečna. Pět položek základní výbavy naproti tomu představuje pět velmi užitečných pomocníků, kteří nejsou nijak těžcí ani rozměrní a kteří nás mohou doprovázet i na krátkých výletech. Jejich přítomnost je pro nás užitečná i za zcela běžných okolností a v případě nouze nás mohou vytáhnout i z velké bryndy.

Autor: Jan Snopek | neděle 22.2.2026 21:15

Jan Snopek

  • Počet článků 132
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 410x
Nepovažuji se za nijak zvláštního či mimořádného jedince. Má neobyčejnost spočívá snad jen v mé obyčejnosti.

 

Kontakt: jansnopek@hotmail.com

