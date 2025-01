Ovlivnili antičtí bohové průběh druhé světové války?

Jména antických bohů byla použita nejen pro pojmenování planet, ale také pro pojmenování operací druhé světové války.

Obr.: Sovětský útok u města Kalač v rámci operace Uran – listopad 1942

V průběhu druhé světové války se uskutečnilo nebo alespoň bylo naplánováno několik tisíc vojenských operací nejrůznějšího druhu. Není proto nijak překvapivé, že mezi mnoha a mnoha různými krycími názvy těchto operací najdeme i jména antických bohů, která posloužila také jako názvy planet. Uctívači antických bohů či vyznavači astrologie se v řadách plánovačů vojenských operací v době druhé světové války zcela určitě již příliš nevyskytovali, důvodem volby „božských“ jmen tedy daleko spíše byla jejich krátkost, stručnost a údernost, které se pro označení operací velmi hodily.

Odkaz na slavnou minulost je však také neopominutelný a v této souvislosti je pozoruhodné, že s jedinou výjimkou skončila naprostá většina operací pojmenovaných tímto způsobem úspěchem pro tu válečnou stranu, která danou operaci zorganizovala a provedla. Bohové tedy použití svých jmen náležitým způsobem ocenili a přispěli k vítězství Spojenců, o čemž rovněž svědčí následující přehled:

Operace Merkur

Planeta Merkur byla pojmenována po římském bohu obchodu (Mercurius). V roce 1941 bylo toto jméno využito jako krycí název vojenské operace německých výsadkářů podporovaných horskými jednotkami s cílem dobýt ostrov Kréta. Jednalo se o první velkou výsadkovou operaci v historii válek. Krétu, kterou bránili Řekové a jednotky Commonwealthu (Velká Británie, Austrálie, Nový Zéland), dobyly německé jednotky během 12 dnů: v období od 20. května do 1. června 1941. Operace se sice neobešla bez velkých ztrát „zelených ďáblů“, avšak skončila německým vítězstvím. Ostrov zůstal obsazen až do konce války v roce 1945.

Operace Venuše

Venuše je jedinou planetou sluneční soustavy, která je pojmenována po ženské postavě (římské bohyni lásky a krásy). To je možná důvodem, proč bylo toto jméno pro vojenské operace druhé světové války voleno jen velmi výjimečně. Vybráno nicméně bylo pro britskou a norskou námořní operací, jejímž cílem byl výsadek dvou agentů na ostrově Senja, který se nachází u severního pobřeží Norska. Operace proběhla od 1. do 11. září 1943. Pro akci byla použita norská ponorka Ula operující z Shetlandských ostrovů.

Operace Mars

Jméno Mars bylo využito pro vojenské operace druhé světové války hned několikrát. Roli zde sehrál nepochybně fakt, že se jedná o římského boha války. Krycím jménem Mars byla označena také 2. rževsko-syčevská operace, která proběhla v období od 25. listopadu do 20. prosince 1942. Jednalo se o vojenská operaci Kalininského a Západního frontu Rudé armády, jejímž cílem bylo porazit německou 9. armádu skupiny armád Střed, která bránila výběžek Ržev - Vjazma. Důležitým aspektem této operace mělo být vázání německé zálohy tak, aby nemohla být použita k vyproštění obklíčené 6. německé armády v prostoru Stalingradu. Vzhledem k nepříznivému výsledku pro Rudou armádu a velmi vysokému počtu ztrát je tato operace známa jako „Rževský mlýnek na maso“.

Operace Jupiter

Pro největší planetu sluneční soustavy bylo vybráno jméno Jupiter, které odkazuje na římského boha nebes a hromu. Stejné jméno nese také operace francouzských ozbrojených sil v jejímž rámci byl na konci druhé světové války v Evropě osvobozen ostrov Oléron. Akce začala dne 30. dubna 1945 v 5:30 ráno a byla ukončena následující den po desáté večer. Na operaci se podílelo 8 882 francouzských vojáků, z nichž bylo 18 zabito a 55 zraněno. Na německé straně činily ztráty asi 50 zabitých a 60 zraněných. Konec druhé světové války v Evropě si u nás spojujeme převážně s dobytím Berlína a osvobozením českých zemí, jak však dokládá operace Jupiter, bojovalo se v té době i na dalších místech.

Operace Saturn

Planeta Saturn se pyšní jménem římského boha zemědělství, sklizně a času. Stejné jméno vybrali sovětští plánovači i pro ofenzivu Rudé armády na konci roku 1942. Operace měla navázat na předchozí úspěch operace Uran a jejím cílem mělo být dobytí města Rostov na Donu, což by znamenalo odříznutí vojsk Osy na Kavkazu. Vrchní sovětské velení nicméně došlo k závěru, že pro operaci této velikosti nejsou dostatečné síly. Plány operace Saturn byly proto upraveny se záměrem redukovat její rozsah a cíle. Upravený plán dostal název „Malý Saturn“. Operace Malý Saturn proběhla od 16. do 30. prosince 1942. V jejím rámci postoupily síly Rudé armády do týlu skupiny armád Don, v důsledku čehož byli Němci donuceni opustit další plány na odblokování Paulusovy 6. armády u Stalingradu.

Operace Uran

Operace Uran byla sovětskou strategickou operací, která proběhla ve dnech 19. – 23. listopadu 1942. Rudá armáda provedla tuto operaci zhruba v polovině bitvy u Stalingradu. Plánování operace Uran bylo zahájeno v září 1942 a rozvíjelo se současně s plány na obklíčení a zničení německé skupiny armád Střed (viz operace Mars) a německých sil na Kavkaze. 23. listopadu se jednotky Rudé armády postupující oběma směry setkaly u města Kalač na Donu, což vedlo k obklíčení německé 6. armády ve stalingradském kotli a její pozdější kapitulaci. Za názvem operace stojí planeta Uran, která byla pojmenována po řeckém bohu nebes Úranovi.

Operace Neptun

Neptun je znám jako římský bůh moří, jezer a pramenů. Není tedy divu, že si Spojenci jeho jméno vybrali pro svou vyloďovací operaci, která se stala největší námořní invazí ve světové historii. Operace Neptun začala 6. června 1944 vyloděním v Normandii a skončila 30. června 1944 zajištěním stabilizovaného předmostí na francouzském území. Časově se operace Neptun prolíná se známější operací Overlord, která však pokračovala až do 19. srpna 1944, kdy byla překročena řeka Seina.

Operace Pluto

Plutu byl sice status standardní planety v roce 2006 v Praze odebrán, to však v době druhé světové války ještě neplatilo. Jméno tato trpasličí planeta převzala po řecko-římském bohu podsvětí. Stejné jméno si vypůjčili také Britové pro své potrubí vedené pod oceánem. Komplikované označení „Pipeline Under the Ocean“ nebo také „Pipeline Underwater Transportation of Oil“ skryli pod akronym Pluto. Pro úspěch vylodění Spojenců v Normandii v červnu 1944 byla tato operace britských inženýrů, ropných společností a ozbrojených sil nezbytná, neboť bez potrubí pod Lamanšským průlivem by Spojenci neměli pro své ozbrojené síly k dispozici dostatek paliva.