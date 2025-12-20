Ztracené století. Nejodvážnější konspirační teorie
Konspirační teorie mají své rozdílné kvality. K těm podprůměrným patří vesnické drby typu: „Můj soused je zabiják, který ve sklepě schovává mrtvoly bývalých partnerek“. Mezi průměrné patří všechny ze seriálu Akta X, tedy hlavně neidentifikovatelné létající předměty, chemtrails, octování a techtle mechtle evropského parlamentu. Nezpochybnitelnou kvalitu v současném světě vykazují temné pikle Aspenu pod vedením Billa Gatese či okolnosti atentátu na amerického prezidenta Kennedyho. Je zde však jeden vrchol, který překonává všechny ostatní.
Lost Century – Ztracené století
Podstatou této teorie je, že kamsi zmizelo sto let historie lidstva…
Utajení pokročilých technologií
Hlavní myšlenkou je, že v období ztraceného času vznikly pokročilé technologie (například automobil s antigravitačním pohonem), které se mocné korporace rozhodly před lidstvem utajit. Podobné věci tvrdí dokument nezávislé produkce z roku 2023 „The lost Century: And How to Reclaim It“. Stojí za ním Dr. Steven Greer, který říká, že sto let utajovaných informací zpomalilo vývoj lidstva.
Příklad skryté informace
Představme si, že by nějaký vědec vymyslel cestování v čase s podobným technologickým konceptem stroje, jakým přišel H. G. Wells v roce 1895 v díle „The Time Machine.“ Vynálezce by dorazil na patentový úřad, který spustil běh úředního šimla, na jehož konci vznikla tajná dohoda tehdejších velmocí: „Zrušme sto let, hlavně proboha, ať se nikdo o cestách časem nedozví“. Lidstvo prý není připraveno. Řekněte sami: Dovedete si představit ten chaos v dějinách, kdyby Pepa na výletě ve starověku opil v hospodě Bruta, nedošlo tak k vraždě Caesara a nikdy by nepadla Říše římská?
Zmizení historických dějů
V historii a kultuře se hovoří o ztracených historických nebo kulturních souvislostech. Teď se přesuňme do středověku a představme si, že císař Zikmund by z dějin „vymazal“ husitské války. Jaký chorál, místo „Kdož sú boží bojovníci“, by se hrál před slavnostní bojovou zástavou při slavnostní vojenské ceremonii? Když by nežil Jan Žižka, jaká historická postava by byla typickým představitelem českého vojevůdce?
Ztracené záznamy náboženství
Jiná varianta teorie Lost Century tvrdí, že v sedmdesátých až sto sedmdesátých letech našeho letopočtu se ztratily nebo byly potlačeny záznamy o pravé historii rané církve. Možná se tehdy narodil pravý opak Ježíše – ďáblův syn, jehož úkolem mělo být převážit rovnováhu dobra a zla směrem k temnotě. Třeba se tak stalo a některé špatné věci, které kolem sebe dnes vidíme, jsou toho důsledkem. O onom pekelníkovi však nevíme nic, protože mocní tehdejšího světa rozhodli, že vymažou z paměti lidstva sto let.
Nástroje použité pro vznik ztraceného století
Co je vlastně podstatou takové teorie? Říká nám, že v oblastech, v kterých se nám zdá, že vývoj lidstva zpomaloval, byl ve skutečnosti cíleně brzděn. „Oni“ k tomu použili osvědčené nástroje už od doby kamenné: moc darovanou lidmi, vyvolávání strachu, zvyšování ekonomického tlaku na masy. Trpělivě formovali oblasti jako energie, zdravotnictví a bezpečnost do jejich současné podoby, aby udržovali pocit stálého ohrožení. Typické je zdravotnictví, kde přes dnešní špičkové technologie a supermoderní lékařské metody vedoucí k prodloužení délky života, řada pacientů systému nevěří. To se projevuje například enormním nárustem zbytečné spotřeby léků a potravinových doplňků či odmítáním jakékoliv vakcinace částí společnosti všude ve světě.
Autor foto Pixabay.cz: Odkaz
Pozitivní závěry ztraceného stolení
Oproti jiným konspiračním teoriím je Lost Century ve svých závěrech něčím ojedinělá. Jako jiné sice tvrdí, že původcem jsou ti, sedící tam nahoře, například zločinný Bill Gates, který svět řídí prostřednictvím děsivého Aspenu přes zlé korporace. Přesto na rozdíl od ostatních nesmyslů je zde položen důraz na vlastní odpovědnost: „Nikdo nás nepřijde zachránit, musíme se zachránit sami“. K tomu je potřeba provést tzv. Reclaim – znovuzískání: odhalit veřejnosti tajné dokumenty, získat zakázané technologie, a hlavně převzít odpovědnost za vlastní životy.
Něco je špatně
Kdo z nás někdy necítil, že je něco špatně? Jenom jsme nevěděli co. Tento pocit nám říká, že máme o věcech pochybovat, ověřovat si je a nevyslechnout si jen jednu autoritu, byť by byla sebelépe většinou oceňovaná. I zde by však měla fungovat rovnováha. Kritické myšlení neznamená, že na každé „ano“ řekneme „ne“ a na každé „ne“, automaticky reagujeme „ano“.Možná proto konspirační teorie vznikly. Abychom se jim nejprve zasmáli a potom začali přemýšlet. Ale pozor! Konspirační teorie sami k sobě kritické nejsou. Jejich autoři s opačnými názory nepolemizují, oni jen předkládají ten svůj.Podle Lost Century můžeme dojít k tomu, že toto století Bill Gates vymaže z historie lidstva, aby zmizela jakákoliv zmínka o chytrém telefonu.Chytrý telefon je totiž ďáblův stroj a čiré zlo.Nebo ne?
Psáno pro Médium.cz v prosinci 2025
Zdroje:
https://www.themoviedb.org/movie/1136906-the-lost-century-and-how-to-reclaim-ithttps://www.youtube.com/watch?v=WvtxH44fKGshttps://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/humanitni-a-filologicke-vedy/Lifestyle-mytus-hybridni-valka-konspiracni-teorie-v-soucasnem-badani/
"Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině". William Blake
