Zdecimovaná poprava provedená v noc dlouhých nožů kobercovým náletem

Expresivní, dryáčnické nebo sprosté výrazy se ve veřejném prostoru používají čím dál více. Otázkou je, zda jejich autoři vůbec tuší, co vlastně znamenají.

Spolu s vyostřenou náladou v rozdělené společnosti vybuchují emoce občanů prostřednictvím komentářů v diskuzích na různých mediálních serverech nebo na sociálních sítích. Občas se tak děje i u politiků nebo osobností z jiných kruhů na televizních obrazovkách.

Přestože se některé střety dějí v osobní rovině, jen relativně malá část diskutujících použije přímou nadávku. Většina si, jako při slovním fotbale, hraje s jinými výrazovými prostředky. Zejména veřejně činné osoby pracují s barvitými slovy, které za neslušné sami nepovažují.

Jenže taková slova se nachází přinejmenším na hranici sprostoty, vulgárnosti a hrubosti či dokonce agresivity. Následující příklady ukazují slovník našich vrcholných politiků:

Decimace

Za obdivuhodnými úspěchy vojenských legií starověkého Říma stála nesmírně pevná disciplína většinou násilně vynucovaná krutými prostředky. Decimace patřila k nejhorším a používala se zejména v případě vzpoury nebo zbabělosti celé jednotky. Název je odvozen z latinského decimus, t.j. desátý.

Legii tvořilo deset kohort, z nichž jedna měla asi osm set mužů. V případě útěku celé kohorty z boje mohl Legatus (velitel legie) nařídit provedení decimace. Jednotka pak byla rozdělena do skupin po deseti, každá skupina dostala losy a voják, na kterého los připadl, byl spolubojovníky ukamenován či ubit holí. Zbylí vojáci dostali horší příděly a za trest museli přenocovat mimo tábor. Na nepřátelském území nebo v kruté zimě se to mnohdy rovnalo pouze pomalejšímu způsobu umírání.

Příklad: „...Trvám na decimaci maturantů...“

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Poprava

Je někdy označovaná obecným výrazem exekuce z latinského exsecutio, t.j. vykonání nebo provedení trestu smrti. Zatímco v islámských zemích tento akt znamená stětí hlavy nebo ukamenovaní, v zemích západního světa se provádělo nebo provádí oběšení, zastřelení, smrtící injekce, otrava plynem nebo použití proudu na elektrickém křesle.

Příklad: „...Jedná se o popravu živnostníků v přímém přenosu...“

Noc dlouhých nožů

Jde o označení Hitlerem nařízené čistky v Německu, která probíhala od 30. června do 2. července 1934. Hlavním cílem bylo eliminovat mocnou SA (Sturmabteilung, t.j. úderné či útočné oddíly) a jejího příliš ambiciózního vůdce Ernsta Röhma. Pověření nacisté, hlavně příslušníci SS (Schutzstaffel, t.j. ochranný oddíl), v tomto období vraždili velitelský sbor SA na celém území Třetí říše. Jmenovitě je známo asi devadesát obětí, ale předpokládá se, že celkový počet byl nejméně dvojnásobný.

Příklad: „...Úředníci na ministerstvech by se měli obávat noci dlouhých nožů...“

Kobercový nálet

V tomto případě se jedná o speciální druh náletu, během kterého je do boje nasazeno velké množství letadel. Jejich úkolem je celkové zničení rozlehlého území, v kterém se většinou nachází významné průmyslové oblasti nepřítele. Využívalo se zejména v období druhé světové války a jeho oběti bývají především civilisté.

Příklad: „...Musíme být důrazní a na vládu provedeme kobercový nálet...“

Předpokládám, že autoři těchto výroků neumlátí každého desátého maturanta holí, nebudou popravovat živnostníky v přímém přenosu, ani v noci vraždit státní úředníky či realizovat kobercový nálet na Strakovu akademii.

Přesto...

Jsou to jenom slova? Ano, jsou to „slova“, ale rozhodně ne „jenom“. Rozhádaní voliči, zhrubnutí politiky, osobní útoky, to vše jsou drobnosti, které dohromady tvoří atmosféru země, kde žijeme. Čím více bude temnější, tím pravděpodobnější je, že v ní nenápadně začne klíčit násilí.

Potom se ze slov mohou stát činy.

Psáno pro iDNES.cz

Foto:

Odkaz

Zdroje:

Expresivita

Odkaz

Decimace

Odkaz

Poprava

Odkaz

Noc dlouhých nožů

Odkaz

Kobercový nálet

Odkaz