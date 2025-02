Záhadné mizení lidí z Česka

Chybí všude. Ve výrobě, službách, ba i státní správě. Co se s pracujícími našinci stalo a kam zmizeli?

V loňském roce se v České republice nepodařilo zrealizovat několik zahraničních investic. Některé se týkaly rozšíření výrobních kapacit v automobilovém průmyslu, Na jednu stranu je dobře, že se u nás nevzniknou další montovny a tuzemští i zahraniční podnikatelé se porozhlédnou někde jinde. Důvod mají prostý a daleko závažnější než drahé energie. Co budou dělat s novou moderní továrnou, ve které nebude mít kdo pracovat?

Nejsou lidi.

Tohle se netýká jenom průmyslu. Chybí pracovníci v zemědělství. Někde je málo lékařů, jinde zubařů. Potřebovali bychom výrazně více učitelů. Na instalatéry, klempíře nebo elektrikáře zákazník čeká měsíce. Ošetřovatelů v sociálních službách a zdravotních sester se rovněž nedostává. Policistů a vojáků jakbysmet. Vyšší třída, střední třída, nižší třída. Díry jsou v každé společenské vrstvě. Slábne dokonce zájem o manažerská místa nebo finančně zajímavé pozice ve finančnictví.

Pokud by za vším byly nízké mzdy, zaměstnanci by přecházeli z jednoho odvětví do druhého. Kdyby pracovali všichni, kdo chybí, v zahraničí, značná část z nich by tam zřejmě i žila. Jestli by přibylo nezaměstnaných, projevilo by se to brutálně ve statistikách a dávkách vyplácených ze státního rozpočtu.

Existuje řada teorií „PROČ“. Samozřejmě, že každý správný Čech má svoji odpověď.

V kalných a nesvobodných hlubinách Internetu se lze dočíst, že k nedostatku lidského potenciálu v Česku vedou nitky velkého spiknutí světových elit. Bill Gates prý vymyslel v Aspen Institutu nějaký podraz, který ohavně ukul s Jiřím Mádlem.

Další možností je, že nám chybí odborníci z odborných kruhů, kteří mají spoustu zájmů v jiných odborných kruzích, než je ten jejich. Jako prezident zubařské komory, který je sice vynikajícím specialistou na erotiku nebo roušky, jenom přitom zapomněl řešit nedostatek zubařů mimo Prahu.

Taky nelze vyloučit, že část populace pracuje jenom první polovinu roku a v té druhé se vyvaluje na plážích v Karibiku. Anebo se jí nechce pracovat vůbec a vyvaluje se doma.

Nebo prostě vyrábíme málo dětí.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Jedno z řešení by bylo přetáhnout k nám cizince. Jenomže chirurgy z dovozu nechceme. Ukrajince taky ne, ti se nás prý snaží porazit v chlastu, jenže to je česká špičková disciplína, kterou si nenecháme tak snadno vzít. Vietnamci s námi dávno splynuli a mají rovné oči. Slováci změnili směr a pochodují k zářivé hvězdě východu. Polákům je lépe doma v jejich levnější zemi. Umělá inteligence k vysokému IQ teprve směřuje a v případě robotů by se musela nejprve vyřešit otázka, zda byl dříve čip nebo stroj.

Takže co?

V historii lidstva prý existovalo něco, čemu se říkalo sex. Většinově se praktikoval mezi mužem a ženou, bez další přítomnosti virtuálních herců a hereček na blikající modré obrazovce. Sexu předcházela láska a lásce seznámení. Ti, co ještě mohou a mají dost energie, by si mohli vzpomenout. AI nemá cenu se ptát. Neodpoví, protože tohle slovo má ve svém kódu zakázané.

Zkrátka a dobře. Je potřeba pořádně kopnout do vrtule dámy a pánové. Nejlépe rychlovky a postaru kde to jde, ale ne jenom jednou, aspoň dvakrát a úplně nejlépe třikrát. Jinak se v budoucnu stanou věci, o které nikdo nestojí.

Nebude mít kdo stavět domy. Ani je hasit, až začnou hořet. Je možné, že sanitka k infarktu vůbec nepřijede. Bolavé zuby si pacienti vytrhají sami, provázkem uvázaným za kliku. Na vesnici se stane každý svým vlastním zedníkem a v paneláku pověsit poličku bude ten nejmenší problém. Místo rohlíků pojíme borové šišky a místo piva do sebe budeme muset lít vodu. Fuj. A den předtím než zemřeme, tak si každý vykopeme svůj vlastní hrob.

Jednou si národ český na sex vzpomene a potom z nebe začnou čápi na zem snášet mraky dětí. Jak to budeme zvládat a řešit do té doby je záhadou.

Psáno v lednu 2025 pro Médium.cz

Náhledový obrázek: Pixabay.com