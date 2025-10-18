Proč ženy třesou žehličkou?
První žehličky se objevily ve starověkém Egyptě. K vyhlazování látek se ze začátku používala kostěná hladítka, později přišly na řadu rozpálené kovové plochy. Tvar, který známe dnes, získaly až v šestnáctém století. V devatenáctém se objevily tzv. uhelky, které se rozehřívaly dřevěným uhlím. Postupně přišel na řadu plyn, líh a nakonec elektřina. V Československu začala vyrábět jednoduché suché elektrické žehličky firma ESA v roce 1945.
Žehlička slouží k vyhlazování látek. Možná proto, že člověk v pokrčeném oblečení vypadá jako bezdomovec. Muži zmuchlaná košile nebo kalhoty nevadí, jeho ženě však ano. Stejně jako ji štve, že elektrická žehlička nedokáže vyhladit vrásky, ani strie. I tak jde o zázračný stroj, který se vyvíjel souběžně s pokrokem lidské civilizace. V průběhu stovky let se objevila zásadní otázka.
Proč žena žehličkou třese?
Muž tento tajemný rituál nedokáže pochopit, podle něho nemá žádné technické opodstatnění. Považuje ho za vyjádření pocitů. Ty jsou bližší ženě, i když se zdá, že se snaží zlikvidovat pokrčený záhyb látky, protože jej považuje za symbol životních překážek.
Jde o proces podobný míchání jídla na pánvičce. Někdo ho míchá častěji nebo rychleji, přestože to není nutné. Rychlý pohyb dává ženě POCIT, že žehlení je účinnější.
U napařovacích žehliček máchání tam a sem pomůže rozptýlit páru rovnoměrně po látce. Žena má POCIT, že lépe žehlí.
Pravidelná divačka napodobuje žehlení z televize. V reklamách a filmech herci se žehličkou hýbou energicky. Žena instinktivně tento pohyb přejímá, protože má POCIT, že je prostě správný.
Jsou-li opravdu za třesením POCITY, potom muži žehlička do rukou nepatří. Když se podíváme na hromádky prádla, z nichž jedna je vyžehlená mužem a druhá ženou, hned víme komu jaká patří. Vedle vzorně vyhlazených a poskládaných košil, triček, trenýrek, kalhotek, kalhot a sukní leží zborcený pahorek, který vypadá hůře než chuchel před zahájením celého procesu.
Autor foto: JAN ŠIK/AI M365Copilot
Muž dobře ví, že nikdy nemůže dosáhnouti dokonalosti ženy. Žehlení se proto snaží vyhnout za každou cenu. Ne snad, že by se této činnosti bál nebo byl líný. Je mu jasné, že jako jeho protějšek kalhoty nikdy nevyžehlí. Nejlepší výsledků při vyhlazení látek dosahuje jednoduššími cestami. Kalhoty lze například srovnat puky k sobě, položit pod matraci a ráno vytáhnout. Žádné bolesti krční páteře, žádné karpální tunely, žádné křečové žíly a žádné popáleniny. Ve spánku muž pracuje bez námahy celým svým tělem a dosahuje bez rizika lepších výsledků.
Ale možná se žena při třesení žehličkou nepokouší získat lepší POCIT vyhnáním zlého ducha z košile. Třeba jde o varovné znamení. Něco jako: mám tě už dost drahý, neštvi mě a dávej si pozor nebo ti ublížím. Statistiky o domácím násilí způsobeném rozžhavenou plochou přístroje sice neexistují, ale pravděpodobnost, že poškozeným bude v těchto případech více muž je vysoká. To žena je vládkyní žehličky a dokáže s ní dokonale třímat.
Když žena žehlí, muže myšlenky na agresivní chování vůbec nenapadají. Naopak. Pohodlně se rozvalí v křesle a svou lásku zálibně pozoruje. Pokud má navíc žena oblečený vhodný domácí úbor, například tričko s krátkým rukávem a hlubokým výstřihem, nevnímá její pohyby jako třesení, ale svůdné natřásání.
Muž má zkrátka takový POCIT.
Psáno v říjnu 2025 pro Médium.cz, upraveno pro blog iDNES.cz
Jan Šik
"Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině". William Blake
