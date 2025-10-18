Proč ženy třesou žehličkou?

Jde o nerozluštitelnou záhadu, jejíž kořeny sahají do starověku. Ženy potřásají žehličkou a muži netuší proč.

První žehličky se objevily ve starověkém Egyptě. K vyhlazování látek se ze začátku používala kostěná hladítka, později přišly na řadu rozpálené kovové plochy. Tvar, který známe dnes, získaly až v šestnáctém století. V devatenáctém se objevily tzv. uhelky, které se rozehřívaly dřevěným uhlím. Postupně přišel na řadu plyn, líh a nakonec elektřina. V Československu začala vyrábět jednoduché suché elektrické žehličky firma ESA v roce 1945.

Žehlička slouží k vyhlazování látek. Možná proto, že člověk v pokrčeném oblečení vypadá jako bezdomovec. Muži zmuchlaná košile nebo kalhoty nevadí, jeho ženě však ano. Stejně jako ji štve, že elektrická žehlička nedokáže vyhladit vrásky, ani strie. I tak jde o zázračný stroj, který se vyvíjel souběžně s pokrokem lidské civilizace. V průběhu stovky let se objevila zásadní otázka.

Proč žena žehličkou třese?

Muž tento tajemný rituál nedokáže pochopit, podle něho nemá žádné technické opodstatnění. Považuje ho za vyjádření pocitů. Ty jsou bližší ženě, i když se zdá, že se snaží zlikvidovat pokrčený záhyb látky, protože jej považuje za symbol životních překážek.

Jde o proces podobný míchání jídla na pánvičce. Někdo ho míchá častěji nebo rychleji, přestože to není nutné. Rychlý pohyb dává ženě POCIT, že žehlení je účinnější.

U napařovacích žehliček máchání tam a sem pomůže rozptýlit páru rovnoměrně po látce. Žena má POCIT, že lépe žehlí.

Pravidelná divačka napodobuje žehlení z televize. V reklamách a filmech herci se žehličkou hýbou energicky. Žena instinktivně tento pohyb přejímá, protože má POCIT, že je prostě správný.

Jsou-li opravdu za třesením POCITY, potom muži žehlička do rukou nepatří. Když se podíváme na hromádky prádla, z nichž jedna je vyžehlená mužem a druhá ženou, hned víme komu jaká patří. Vedle vzorně vyhlazených a poskládaných košil, triček, trenýrek, kalhotek, kalhot a sukní leží zborcený pahorek, který vypadá hůře než chuchel před zahájením celého procesu.

Autor foto: JAN ŠIK/AI M365Copilot

Muž dobře ví, že nikdy nemůže dosáhnouti dokonalosti ženy. Žehlení se proto snaží vyhnout za každou cenu. Ne snad, že by se této činnosti bál nebo byl líný. Je mu jasné, že jako jeho protějšek kalhoty nikdy nevyžehlí. Nejlepší výsledků při vyhlazení látek dosahuje jednoduššími cestami. Kalhoty lze například srovnat puky k sobě, položit pod matraci a ráno vytáhnout. Žádné bolesti krční páteře, žádné karpální tunely, žádné křečové žíly a žádné popáleniny. Ve spánku muž pracuje bez námahy celým svým tělem a dosahuje bez rizika lepších výsledků.

Ale možná se žena při třesení žehličkou nepokouší získat lepší POCIT vyhnáním zlého ducha z košile. Třeba jde o varovné znamení. Něco jako: mám tě už dost drahý, neštvi mě a dávej si pozor nebo ti ublížím. Statistiky o domácím násilí způsobeném rozžhavenou plochou přístroje sice neexistují, ale pravděpodobnost, že poškozeným bude v těchto případech více muž je vysoká. To žena je vládkyní žehličky a dokáže s ní dokonale třímat.

Když žena žehlí, muže myšlenky na agresivní chování vůbec nenapadají. Naopak. Pohodlně se rozvalí v křesle a svou lásku zálibně pozoruje. Pokud má navíc žena oblečený vhodný domácí úbor, například tričko s krátkým rukávem a hlubokým výstřihem, nevnímá její pohyby jako třesení, ale svůdné natřásání.

Muž má zkrátka takový POCIT.

Psáno v říjnu 2025 pro Médium.cz, upraveno pro blog iDNES.cz

Autor: Jan Šik | sobota 18.10.2025 21:23 | karma článku: 5,17 | přečteno: 58x

Další články autora

Jan Šik

Jasné nebezpečí pro Donalda Trumpa

Boj proti drogám vedou státy různými způsoby. Americký prezident se do této války pustil naplno s vyhrnutými rukávy.

30.9.2025 v 21:43 | Karma: 8,88 | Přečteno: 204x | Diskuse | Společnost

Jan Šik

Až v důchodu si budu dělat, co chci – nebo taky ne

Kolik času jsme ochotni obětovat práci, než si uvědomíme, že jsme zapomněli žít? Čekání na „až jednou“ se nevyplácí.

23.8.2025 v 21:04 | Karma: 19,28 | Přečteno: 454x | Diskuse | Společnost

Jan Šik

Zapalte petrolejky, přichází blackout

Ocitli jsme se v době, kdy pár hodin bez elektřiny stačí k vyvolání paniky a hledání viníka. Proměna světa je dokonána. Místo kouzla petrolejky přichází vztek nad zhrouceným komfortem.

17.7.2025 v 20:28 | Karma: 12,00 | Přečteno: 353x | Diskuse | Společnost

Jan Šik

Potřebujeme nutně Elona Muska

Nejbohatší člověk světa Elon Musk. Taky nejchytřejší, když se drží svého kopyta. Kdo ho potřebuje více než my?

10.6.2025 v 21:15 | Karma: 11,21 | Přečteno: 217x | Diskuse | Společnost

Jan Šik

Vláda tajně ovládá počasí pomocí chemtrails. Proč to dělá?

Celý týden krásně, ale jakmile přijde víkend, obloha se zatáhne a začne lít jako z konve. Možná jenom náhoda, možná výsledek spiknutí.

30.5.2025 v 22:00 | Karma: 14,34 | Přečteno: 418x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

13. října 2025  14:18

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

15. října 2025

Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  18:10

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

13. října 2025  18:42,  aktualizováno  22:02

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...

Lidé na sítích vyjadřují nenávist tak, aby ji později mohli popřít, přibližuje filozof

18. října 2025

Premium Tomáš Koblížek je moderní filozof 21. století, který se zajímá o aktuální dění. Jak vypadá jeho...

Ruské chladno na Špicberkách. Norské ostrovy kvůli právu Moskvy svírá napětí

18. října 2025

Premium Osada jménem Barentsburg měla podle sčítání v roce 2020 pouhých 455 obyvatel. Nachází se sice na...

Američané vyrazili demonstrovat proti Trumpovi, ten si hoví v Mar-a-Lago

18. října 2025  19:49

Ve Spojených státech vypukla nová vlna protestů proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi....

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  19:35

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Šik

  • Počet článků 434
  • Celková karma 11,11
  • Průměrná čtenost 1331x
Žijme přítomným okamžikem, ale nezapomínejme, že kdo nezná minulost, nemá budoucnost. 

 

"Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině". William Blake

 

Seznam rubrik

Co právě poslouchám

Oblíbené stránky

Oblíbené knihy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.