Proč ženy sebou nosí všude kabelky
Když muž náhodou pohlédne ženě do kabelky, zatočí se mu hlava. Její dno nevidí, takže se oprávněně domnívá, že se do ní vejde celý svět. V příbězích o Harry Potterovi nosí jeho kamarádka Hermiona mrňavou kabelku, ze které v nouzi vytáhne obrovský stan. Však taky každá dámská kabelka je trochu kouzelná, stejně jako každá žena je tak trochu čarodějka.
Dámy ji sebou nosí všude. Do práce nebo restaurace či kina. Matka na mateřské dovolené si ji pokládá do kočárku a láskyplně vozí vedle miminka. Prodavačka schovává kabelku pod pokladnu a během směny na ni občas mrkne, jestli je svět stále v pořádku. Prezidentka si svůj zázrak vezme s poznámkami v útrobách na summit NATO a pořád jí svírá v ruce, aby měla jistotu, že má všechno důležité pod kontrolou.
Nejdůležitější je samozřejmě obsah. Kabelky sice mají různé velikosti, ale každá se těm nezbytným věcem nějak přizpůsobí. Do některých se může vejít i pytlík brambor, do jiných se sotva schová miniaturní peněženka. Přesto každá věc v ní je pro život ženy důležitá. Nejsou to jen „šminky“, jak muži vnitřnosti kabelky s despektem ohodnotí. Jsou to taky tampóny, klíče, antikoncepce, dětský dudlík a samozřejmě mobil. A občas oválný předmět s USB vstupem. Muž se mylně domnívá, že jde o rtěnku, zatímco se jedná o jeho konkurenta.
Náhledové foto: AI/JANSIK/Copilot
Kabelka je zároveň kouzelné místo, kde se věci ztrácejí a po čase zase nalézají. Potíž je, že když žena nějakou věc rychle potřebuje, nemůže ji v útrobách okamžitě najít. Například, když potřebuje klíče od auta. Nejprve marně vzpomíná, kam je předchozí den dala. Když to nevyjde, projde po paměti všechna místa, na kterých se za posledních dvacet čtyři hodin nacházela. Poté prohrabe šatník, kuchyňskou linku, koupelnu a peřiny v ložnici. Než zcela vyčerpaná padne do křesla, nalije si sklenku vína a ještě jednou dovnitř nahlédne. Kabelka se nad ní konečně slituje a žena „náhodou“ klíče zahlédne pod roztrženou podšívkou.
Muž nerozumí ani ženám, ani kabelkám. Proto se své partnerky jednou za čas zeptá: „Co všechno tam nosíš?“ a obdrží od ní pokaždé stejnou odpověď: „Protože nikdy nevíš!“ V této odpovědi je skryto všechno. Kabelka je totiž víc než taška. Je to ženin plán, jak být připravena na všechno, co může život přinést, včetně problémů svého muže. I on totiž potřebuje občas kapesník, bonbón nebo náplast. Problém je, že on u sebe potřebné věci nikdy nenosí, s výjimkou kapesního nožíku v jedné kapse kalhot a kondomu v druhé.
Kabelka hraje hlavní roli v řadě módních doplňků. Ať už do divadla, kina či práce, pokaždé musí ladit s oblečením. Proto je její hodnota nevyčíslitelná a při pohledu na cenovku koupené nové, muži omdlévají. Žena si s těmito podružnými věcmi hlavu příliš neláme a je ochotná vytrpět několikahodinovou frontu na Pařížské, než přivezou nové zboží, aby mohla konečně v ruce držet malý voňavý zázrak.
Kabelka má ještě jednu důležitou funkci. Jde o tajnou zbraň, kterou lze nepohodlnou osobu praštit přes hlavu či do rozkroku. Ať už jde o zloděje, násilníka nebo vlastního manžela, všichni postižení musí počítat s tím, že žena dokáže do úderu vložit celou svou sílu.
Zvláště, když se uvnitř kabelky nachází pytlík brambor.
Psáno pro blog iDNES.cz
Píseň: Nancy Sinatra – These Boots Are Made for Walkin’, Youtube.cz
Jan Šik
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