Proč vzniká dojem, že ženy nemají rády ženy?

Mýtus o tom, že ženy nemají rády jiné ženy, přežívá překvapivě dlouho. Přitom stačí odložit zrcadlo, vypnout sociální sítě a přistoupit blíž

Zrcadlo, zrcadlo, řekni, kdo je na světě nejkrásnější

Jsi velice krásná Isabelo, ale tvá spolužačka Aneta je krásnější než ty. Každodenní odpověď zrcadla čarodějnici z pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků může být příčinou ochladnutí vztahu mezi několika ženami. Srovnávání s druhými je problém pro každého a všechno zesílily sociální sítě, které nás do něho tlačí. Mnohé holky, dívky a dámy si neuvědomují, že na ženskou krásu má každý člověk jiný pohled. Třeba jedni muži mají rádi hubené blondýny a druzí milují baculaté černovlásky. Jestliže se však žena řídí zrcadlem a Facebookem, nemůže v sobě krásu nikdy najít, protože na světě se vždycky najde někdo s hezčí profilovkou. Dotyčná nemusí být čarodějnice a její vztah ke Sněhurce ochladne. Stačí, když se domnívá, že „hezčí“ automaticky znamená „lepší“. Tomuhle konfliktu se dá vyhnout jedině rozbitím zrcadla a přestupem ze skupiny „Krásné mladé hasičky“ do skupiny „Zapálené včelařky“.

Kamarádky na život a na smrt

Ženy dokáží být skvělými kamarádkami a mít mezi sebou úžasné přátelské vztahy. Dokonce o několik úrovní výše než souznění mezi muži. Dokáží spolu až neuvěřitelným způsobem sdílet šminky, zážitky, důvěrnosti a tajemství. Problém nastává v okamžiku, kdy nejlepší kamarádky mezi sebou začnou sdílet partnera jedné z nich. V ten okamžik je dlouholeté přátelství pryč a Thelma k Louise ucítí nepřekonatelný odpor se žlučovou pachutí v ústech. Existují však výjimky. Například, když se žena konečně zbavila muže, kterého považovala za otravnou kouli na noze. V takovém případě se nic nestalo a obě kamarádky spolu mohou bez obav vyrazit na nákup se sdílenou kreditní kartou dotyčného muže, který slepě věří, že ženská přátelství neexistují.

Ženský pracovní tým

Existuje-li pracovní čistě mužský kolektiv, pokud se v něm nenajde muž s egem Donalda Trumpa, funguje bez větších problémů. Když prý do něj přibude jedna žena, chlapi se před ní mohou přetrhnout a výkon týmu se prudce zlepší. V okamžiku, kdy se kolektiv rozroste o dvě krasavice, na kdysi čistě modré obloze se objeví první mráčky. Při třech členkách se atmosféra prudce zhorší a zděšený vedoucí řeší denně žabomyší půtky. Čtyři ženy soustředěným společným týmovým výkonem dokáží přivést k výbuchu spící sopku Krakatoa. Možná proto ženy mají raději pracoviště obsazená výhradně muži. Pro občanskou hlídku genderových stereotypů dodám, že znám úspěšnou firmu složenou z pěti žen, kterým dosud vybouchl jenom e-shop na Black Friday, protože prodávaly zboží rychleji než jejich počítačový systém stíhal.

Konkurence a výkon

Zajímavé je, že zatímco muži chtějí být při soupeření vidět, ženy nechtějí, aby je někdo při této činnosti viděl. Přitom spolu soupeří velmi rády. Ženský souboj nezačíná výzvou, ale detailem. Například, když dívku při vstupu na dámskou párty všechny pochválí, jak výjimečně jí to v ten večer sluší a ona je odrazí svrchu pronesenou poznámkou: „...vidíte, a já se na rozdíl od vás nestihla večer vůbec upravit...“. V takovém okamžiku se vítězství nevyhlašuje, pozná se jen podle ticha, které na chvíli nastane. Ženy soupeří o věci, které nejsou na tabuli výsledků, a proto jsou jejich souboje vyčerpávající. Žádná neví, kdy skončily. Žádná si není jistá, zda vyhrála. A každá má pocit, že ztratila trochu více, než chtěla ztratit.

Ženy nezapomínají

Když se muži v hospodě o něco poperou, je hotovo a věc je vyřízena. Za nějakou dobu spolu zajdou na pivo a vyraženým zubům se zasmějí. Ženy ne, ty si vzájemný souboj pamatují. Často i s datem. Takovou nevěru si obě pohlaví dokáží odpustit zhruba stejně. Muži jsou schopní na ni zapomenout. Žena nezapomene nikdy a navíc ji potřebuje důkladně analyzovat. Každá má však jednu tajnou a tu úplně nejsilnější zbraň na světě, která vyhrává války. Úsměv. Ten dokonce zabírá i na jiné ženy.

Klišé

Z toho všeho vyplývá, že věta: „ženy nenávidí jiné ženy“ je jenom hloupé klišé. Úplně stejné jako: „každý muž chodí na pivo.“ Otřepaným frázím se nedá věřit. Proto nelze jen tak plácnout, že ženy nemají rády jiné ženy.

Mají je jenom strašně dobře prokouknuté.

Psáno pro Médium.cz

Autor: Jan Šik | sobota 17.1.2026 19:12 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Jan Šik

  • Počet článků 444
  • Celková karma 13,91
  • Průměrná čtenost 1312x
Žijme přítomným okamžikem, ale nezapomínejme, že kdo nezná minulost, nemá budoucnost. 

 

"Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině". William Blake

 

