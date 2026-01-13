Proč muži tráví na záchodě tolik času?
Mužova svatyně
Muži sedí na záchodě dlouho. Ne snad, že by byli pomalí. Oni jenom našli svůj chrám.
Svatyně je místo, které je oddělené od běžného světa. V různých kulturách a náboženstvích může mít rozdílný význam, ale obvykle jde o prostor určený k uctívání, rituálům nebo meditaci. Pro muže je takovým místem záchod.
Jde o osobní prostor plný volnosti a svobody. Muž v něm nemusí NIC. Nikdo se ho neptá, co si myslí, jak se cítí, proč nic nedělá, co zase neudělal. Neabsolvuje žádné přednášky na témata: kde jsi zase byl, cos dělal proboha tak dlouho v práci nebo pořád někam chodíš či pořád nikam nechodíš. Je to pro něj totální bomba.
Absolutní ticho. Tedy až na ventilátor, který ho svým drnčením maskuje.
Děti: ničitelé zenového klidu
Muži, kteří mají děti, jsou na tom o hodně hůře. Ty větší dosáhnou na kliku z druhé strany dveří, přestože jsou zamčené. Lomcují s ní a volají: „Tati, tati!“ Otec však má své pevné zásady, momentálně je na záchodě, proto mlčí a ani se nepohne. Jde o hru nervů, kdo tuhle hru vydrží déle, a vítěz bývá jasný, správný chlap neustupuje. Matka na: „Mami, mami!“ zareaguje hned. Ať má svůj vlastní proces na WC hotový či rozpracovaný, okamžitě vyletí ven se slovy: „Co je, broučku?“ nebo „Stalo se něco?“ či „Neplakej zlato.“
Ale i děti jednou vyrostou a pochopí. Dojde jim, že jejich otec má na WC své soukromí. Jakmile zavře muž dveře pracovny, za chvíli na ně někdo zaklepe, aby něco poradil. Když je v dílně, jeho práci přeruší zavolání na oběd. Pokud u televize zavře oči, je vytržen ze sladkého snění zbytečným dotazem. Ovšem na záchodě si ho nikdo vyrušit netroufá. Tam probíhá proces zvláštní mystické magie.
Světový mír všeho
Muž zavřel dveře a nechal celou chaotickou planetu za nimi. Žádné klimatické krize, žádné války, žádné přírodní katastrofy, žádné problémy v práci nebo doma. Jenom klid a světový mír. Ale jestli si někdo myslí, že se muž na záchodě schovává, tak to ani omylem. On tam čas netráví, pouze si ho schovává na lepší časy.
Jde o místo, kde provádí meditaci. Jak známo, při ní se zpomalí čas a krevní oběh. Dýchání se stává mělkým a špatné myšlenky z hlavy odcházejí pryč tou samou dírou, kterou odtékají splašky. V jeden okamžik se svět venku promění v cosi abstraktního, co „počká“. Není kam spěchat a problémy se vyřeší samy.
Náhledový obrázek Pixabay.com: Odkaz
Záchodové hlouposti
Žena se mylně domnívá, že muž na záchodě řeší hlouposti. Hlavně si to myslí o těch, kteří si s sebou berou mobil. Jenže i tento typ mužů potřebuje svůj prostor. Najednou mají čas na studium historie, průzkum akciového trhu, dávání si dohromady politických souvislostí, splétání podivných konspirací a psaní nesmyslných komentářů. Muže nic nehoní a může věci řešit v klidu a pohodě. Dokonce může napsat kamarádce, že jí to předešlý den na ulici moc slušelo, bez obav a nervozity, že zprávu zahlédne cizí osoba.
Mužova pravda a lež
O muži si žena často myslí, že jí něco skrývá. Má pravdu, on na WC schovává sám sebe. WC je zkratka z angličtiny „Water Closet,“ což znamená „místnost s vodou,“ proto říkáme toaleta. Voda zahání žízeň a poskytuje očistu, která naplňuje smysl svatyně. Kdyby ho muž našel někde jinde, výrobcům toaletního papíru by klesla spotřeba na polovinu a záchody by byly poloprázdné.
Když se chlap po dvaceti minutách vrátí do reálného světa vystoupením ze svého chrámu, je zcela očištěn. Najednou je lehčí fyzicky i duševně.
Pokud se ho žena zeptá: „Co jsi tam tak dlouho dělal?“ Odpoví upřímně: „Nic“.
Což je ovšem největší pravda i největší lež zároveň.
Psáno pro Médium.cz
Zdroje:
https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-muzi-stravi-na-zachode-7-hodin-rocne-utikaji-za-tichem-tvrdi-vyzkumnici-40106716
https://zena.aktualne.cz/vztahy/muj-muz-prosedi-na-zachode-cele-hodiny-ten-vas-taky/r~i:article:802616?lp=1
https://medium.seznam.cz/clanek/zeptej-se-vedce-travi-muzi-na-zachode-vice-casu-146184
Náhledový obrázek: Odkaz
Jan Šik
Patriot Games. Hladové hry podle Donalda Trumpa
Každý stát vybere chlapce a dívku a pošle je do tvrdého souboje. Každý z nich bude bojovat sám za sebe. Na život a na smrt.
Jan Šik
Proč muži odkládají domácí opravy na dobu neurčitou?
Domácnost je bojištěm, kde se střetává mužské „však to počká“ s ženskou představou, že kapající kohoutek způsobí rodinnou apokalypsu.
Jan Šik
Štědrovečerní pohádky: kouzlo, které se vytrácí
České pohádky bývaly originální. Dnes se autoři bojí riskovat, příběhy jsou opatrné, složité a bez jiskry. Proč se vytrácí odvaha a zůstává šedý průměr?
Jan Šik
Ztracené století. Nejodvážnější konspirační teorie
Některé konspirační teorie bereme jako nesmysly, jiné nás nutí přemýšlet. Lost Century patří mezi nejodvážnější: tvrdí, že z dějin zmizelo sto let a s nimi technologie, které mohly změnit svět.
Jan Šik
Mám mezi homosexuály řadu přátel. Politikův řečnický trik
Jedna z mnoha frází poletujících ve veřejném prostoru. Co znamená a vypovídá o politikovi, který je používá?
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku
Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Dálnice D7 na Lounsku je uzavřená kvůli vyproštění kamionu po ranní nehodě
Dálnice D7 ve směru na Chomutov mezi Bitozevsí a Žiželicemi na Lounsku je uzavřená kvůli vyproštění...
Policie stíhá 23letou ženu, která v Příbrami pobodala stejně starého muže
Policisté stíhají kvůli pokusu o vraždu třiadvacetiletou ženu, která podle nich v pondělí v...
Led na Labi uzavřel vodní cestu od hranic s Německem k Pardubicím
Státní plavební správa v úterý uzavřela labskou vodní cestu v úseku od hranic s Německem (SRN) ke...
Trutnov s odezněním silných mrazů uzavřel dočasnou ohřívárnu pro lidi bez domova
Třicetitisícový Trutnov dnes s odezněním silných mrazů po týdnu ukončil provoz ohřívárny pro lidi...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 443
- Celková karma 13,63
- Průměrná čtenost 1314x
"Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině". William Blake
Seznam rubrik
- Osobní
- Společnost
- Recenze
- První světová válka
- Druhá světová válka
- Bitvy naší historie
- Fotoblog
- Próza
- Koncentrační tábory
- Tajné společnosti
- Odstřelovači
- Historie
- Křížové výpravy
- Nezařazené