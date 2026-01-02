Proč muži odkládají domácí opravy na dobu neurčitou?
Existují muži šikovní a nešikovní. První jsou jako MacGyver a dokáží opravit kouskem drátu atomový reaktor. Druzí se chovají jako Pat či Mat a zlomí si zubní kartáček při čištění vlastního chrupu. Obě skupiny mají jednu věc společnou. Odkládají domácí opravy na později.
Sama o sobě taková vlastnost ničemu nevadí, pokud muž neletí na vesmírnou misi raketou Apollo 13 a nedojde k výbuchu kyslíkové nádrže, který poškodí servisní modul. V takovém případě je nutné se do opravy pustit bez prodlení, protože jde o životy celé posádky. Mám na mysli běžné situace, které se stávají každému. Kapající vodovodní kohoutek, ucpaný odtok ve sprše, vrzající dveře. V těchto případech opravdu o život nejde. Je zde však osoba, která má opačný názor.
Žena.
Manželka, partnerka, přítelkyně, milenka. Různé typy žen, ale také mají jednu věc společnou. Patří ke společnému kmeni, který domácí opravy porouchaných věcí vyžaduje realizovat ihned. Domnívají se, že pokud budou dveře od bytu vrzat ještě o den navíc, taková nepříjemnost zničí samotnou podstatu existence celé jejich rodiny.
Jenomže muž má ke svému chování vždy racionální důvod. Například kapající kohoutek pro něj není prioritou. Vždyť je funkční. Kolem zteřelého těsnění se sice tlačí voda, ale jinak je situace naprosto normální. Studená i teplá teče proudem, přesně jak téci má. Ruce se pod ním dají umýt bez jakýchkoliv komplikací. Argument, že unikající voda jsou zároveň ušlé peníze, je sice pravdivý, ale do okamžiku než by se jednalo o významnou částku, by muž závadu jistě odstranil. Má tedy dostatek času, během něhož musí vyřešit jiné záležitosti, které jsou přednější. Například posbírat švestky ze zahrady do bečky s kvasem nebo instalovat za nábytek světelné led pásky za účelem podsvícení nové plazmové televize. Taky vyvenčit děti a jít na procházku se psem, což je mimochodem rovněž v zájmu ženy.
Ta se mylně domnívá, že jejímu muži se do domácí opravy nechce a nevěří mu náhle projevený zájem o psa a děti. Co hůře, neprávem ho podezírá, že je líný a touží po odpoledním spánku na sedačce v obýváku. Vytýká mu, že místo kohoutku, dává přednost finálovému zápasu v hokeji na mistrovství světa. Nechápe, že jde o jedinečný okamžik, který nejde odložit, protože se nebude už nikdy opakovat, zatímco po opravě kohoutku v koupelně, může začít protékat voda v nádržce WC.
Autor foto: JAN ŠIK/AI Microsoft Copilot
Žena by si měla uvědomit, že oprava je pro muže závazek. Jakmile s ní začne, vzbudí očekávání, že svůj úkol dokončí. To je nebezpečný okamžik. Opravdový chlap proto řekne: „Jo, udělám to, miláčku,“ ale ve skutečnosti neudělá nic. Při jemném připomenutí ženou si jenom povzdechne, že čas pro splnění tak náročného úkolu bohužel ještě nenastal.
Naštěstí některé věci se v životě se vyřeší sami. Například u kapajícího kohoutku kvůli vadnému těsnění záleží na kvalitě vody. Je příliš tvrdá, obsahuje-li mnoho minerálů, především vápník a hořčík. V důsledku toho snadněji vzniká vodní kámen, který po čase malou trhlinku v těsnění ucpe. Muž tak jednoho dne ke svému překvapení obdrží nečekanou pochvalu za splněný úkol a za odměnu obdrží příslib velmi hezkého večera.
Když žena prohlásí: „Já si to udělám sama!“, jde o nejhorší věc, kterou může udělat. Najednou jde muži o čest. V ten okamžik riskuje buď konflikt epických rozměrů nebo pokorně přijme druhou možnost a práci bez řečí provede. Jenže pokud se tak stane ve stresu a pod tlakem, hrozí, že opravu provede špatně a dojde k recidivě závady. Jeho dobrá pověst zachránce domácnosti tak bude nenávratně zničena.
Jak vyplývá z tohoto článku, je zřejmé, že výčitky, kterými žena zahrnuje muže v případech odkládaných oprav, jsou neopodstatněné a mohou být jejím protějškem vnímány jako lživé, až urážlivé.
Na druhou stranu: muž by si měl uvědomit, že pokud požadovanou opravu z hlavy v záchvatu slabosti nebo kvůli derby Sparta a Slávie vypustí, může si žena na vyřešení problému pozvat jejich souseda. Ten se může oprávněně domnívat, že mu manžel svěřil nejen opravu kohoutku, ale i sezónní servis jeho manželky.
A to už by bylo nemilé, milý Emile.
Psáno pro Médium.cz v lednu 2026
Jan Šik
Štědrovečerní pohádky: kouzlo, které se vytrácí
České pohádky bývaly originální. Dnes se autoři bojí riskovat, příběhy jsou opatrné, složité a bez jiskry. Proč se vytrácí odvaha a zůstává šedý průměr?
Jan Šik
Ztracené století. Nejodvážnější konspirační teorie
Některé konspirační teorie bereme jako nesmysly, jiné nás nutí přemýšlet. Lost Century patří mezi nejodvážnější: tvrdí, že z dějin zmizelo sto let a s nimi technologie, které mohly změnit svět.
Jan Šik
Mám mezi homosexuály řadu přátel. Politikův řečnický trik
Jedna z mnoha frází poletujících ve veřejném prostoru. Co znamená a vypovídá o politikovi, který je používá?
Jan Šik
Když válka vydělává: Nechutné zisky zbrojařských firem
Prostředky do zbrojení jsou přesměrovávány z jiných oblastí veřejných rozpočtů. Lze se vůbec nějak orientovat v debatách o zisku s pachem krve?
Jan Šik
Máš úsměv jako Joker, herečko z Ulice
Nejmenovaný seriál vysílaný v nejmenované televizi v nejmenovaném čase s nejmenovanými herci. Při změně jedné postavy vypukla menší bouře.
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Prvními letošními mláďaty v Safari Parku Dvůr Králové jsou pelikáni bílí
Prvními letošními mláďaty Safari Parku Dvůr Králové jsou dva pelikáni bílí. Vylíhli se v noci na...
Útok v hradeckém obchodním centru. Dva zranění, policie dopadla muže s nožem
V královéhradeckém obchodním centru Futurum v pátek odpoledne muž zranil nožem dva lidi. Policisté...
Horská služba v Jeseníkách zachraňovala hochy v teniskách i další turisty
Z jesenických hřebenů v pátek v podvečer dostávala horská služba šestici turistů, kteří uvázli...
Provoz na Vysočině zkomplikovaly sněhové jazyky, stalo se 16 nehod
Sjízdnost silnic na Vysočině dnes zkomplikoval vítr a sněhové jazyky. Policie řešila odpoledne 16...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 441
- Celková karma 13,02
- Průměrná čtenost 1317x
"Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině". William Blake
Seznam rubrik
- Osobní
- Společnost
- Recenze
- První světová válka
- Druhá světová válka
- Bitvy naší historie
- Fotoblog
- Próza
- Koncentrační tábory
- Tajné společnosti
- Odstřelovači
- Historie
- Křížové výpravy
- Nezařazené