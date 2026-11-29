Proč muži musí držet v ruce ovladač?
Dokud existují satelity se stovkami programů, je stále všechno v pořádku. Malá černá krabička hraje pořád svou důležitou roli ve vesmíru i v životě muže. Fakticky by tomu tak bylo, i kdyby existovaly programy jenom dva. Mezi nimi lze totiž také přepínat, a to dokonce donekonečna.
Proč tedy musí muž při sledování televize svírat neustále v ruce dálkový ovladač?
Pavlovův reflex
Možná jde o podmíněný reflex. Tato slavná vědecká teorie je sice spojena s procesem podávání potravy u psa, ale jak známo, mužské pohlaví určité znaky němé tváře vykazuje.
- Muž dostane do ruky ovladač a začne slintat (to je vrozená reakce).
- Před uchopením černé krabičky do ruky se v jeho hlavě ozve: „Vezmi si ho!“
- Při mnoha opakováních této výzvy si subjekt ovladač přivlastní.
- Nakonec začne slintat už při pouhé ozvěně slov „Vezmi si ho!“, přestože žádný ovladač široko daleko v dohledu není.
Fyzická blízkost ovladače
Nezáleží na tom, jaký program běží nebo zda muž sleduje detektivku, dokument o životě tučňáků nebo televizní reklamu na prací prášek. Ovladač musí být stále v jeho dosahu, jako kdyby šlo o poslední záchranný kruh na Titanicu.
Když muž večer dosedne do křesla, POTŘEBUJE, aby se televizní ovladač nacházel v místech kousek od jeho ruky. Ideální je samozřejmě malý stolek v obyváku, na kterém nesmí ležet nic jiného. Povolená je maximálně plechovka piva. Jakmile se malý zázrak nachází ve větší vzdálenosti, muž okamžitě znervózní.
Závislost
Známe to na smartphonu a ze sociálních sítí: scrollování prstem po displeji. Problém je, pokud se tato činnost stane bezmyšlenkovitou a člověk nabízený obsah prochází, aniž by měl konkrétní cíl.
Muž s televizním ovladačem tento fenomén poznal o celou jednu generaci dřív. Z přepínání programů zvládl udělat mistrovskou disciplínu, a to už v době, kdy televize měla programů šest. Po nástupu satelitu se muži stali šťastnějšími, protože cvakat tlačítky mohou celý den. Člověk nemusí být Einsteinem, aby přišel na to, že tento opojný pocit vyvolává závislost.
Foto: JANSIK/AI/Copilot Microsoft
Jeden ovladač vládne všem
Průměrného muže pořád někdo řídí. V zásadě jde o dvě osoby: v práci šéf a doma žena. Jakmile však muž dopadne večer do křesla a uchopí do ruky ovladač, stane se z něj někdo jiný. V tu chvíli se promění z malé šedivé bytosti ve strašlivého vládce světa. Jako kdyby na zadní straně této důležité krabičky byla vyryta slova: „Jeden ovladač vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede, do temnoty sváže.“
Fotbalový či hokejový zápas, politická diskuze nebo akční podívaná jsou snad jedinými pořady, kdy muž, vyjma reklamy, nepřepíná. Přesto v ruce ovladač stále třímá jako nebezpečnou zbraň. Je-li ženou velmi důrazně požádán, aby přepnul například na StarDance, zažívá pocity fyzické nevolnosti s příznaky horečky a bolestmi břicha. Neustále vzdychá a sténá a ještě musí snášet nevraživé pohledy jeho drahé polovičky.
Ovladač se nikdy nepůjčuje
Muž zásadně nepůjčuje dvě věci. Svou ženu (pokud se nepůjčuje někomu jinému sama) a televizní ovladač. Bez obou by se ztratil v divokém víru života, ztratil by tak svou jistotu a klid. Proto, když přijde návštěva, nenápadně ho ukrývá na tajné místo. Jakmile však ustane všední ruch a nastane ticho, udělá, co jindy ne. Pečlivě jej otře hadříkem, položí na stolek a několik minut smutně a ostražitě pozoruje.
Televizní ovladač je totiž jeho korunovační klenot a Netflix ho pomalu zabíjí.
Psáno pro blog iDNES.cz
Jan Šik
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