Přehlížené negativní dopady zákazu sociálních sítí
Pro zákaz sociálních sítí existují dobré důvody - přinesly řadu problémů a rizik, které není radno podceňovat. V textu však záměrně uvádím pouze negativní dopady zákazu, protože právě o těch se v debatách mlčí.
Komunikační kanál
Kdysi dávno se udržovaly sociální vazby na mnoha místech. Třeba tam, kde se dralo peří. Později se využívaly hospody, diskotéky a kavárny. Děti a teenagery nic z toho neláká. Jako hlavní komunikační kanál používají sociální sítě. Jejich ztráta pro ně znamená ztrátu neformálních vazeb, protože kdo není online, jako kdyby nebyl. Osamělost dětí se proto nesníží, ale zvýší. Představa, že když jim stát zamkne socky a ony se nadšeně rozeběhnou na hřiště hledat kamarády, patří do říše snů.
Znevýhodnění slabších rodin
Děti z rodin, které rodiče tvrdě ohlídají, budou v nevýhodě. Nemalá část malé populace si najde cesty, jak se k sítím dostat. Originálními způsoby, o kterých úřední šiml nemá tušení, si pomohou sami, často s podporou příbuzných. Povede to k nerovnostem, pocitům křivdy a nespravedlnosti. Navíc pro část dětí jsou sítě místem, kde mohou být sami sebou. Zákaz umlčí především introverty a zhorší jejich psychickou pohodu.
Ztráta digitální gramotnosti
Sociální sítě jsou místem, kde se za dobrého vedení dítě může učit rozpoznávat manipulaci a trénovat kritické myšlení. Taky tvorbě fotografií a videí, marketingu, jazykům, formulaci myšlenek a dalším věcem. Spousta z nich se nachází ve skupinách, které se zabývají společnými zájmy. Po patnáctém roce života zákazů se, před sítěmi nepolíbeným puberťákem, otevře brána do neznámého a on se do něho vrhne po hlavě. Argument, že v tomto věku dostal rozum, je mylný. Pro budování závislosti na alkoholu, pornu, drogách a sociálních sítí je puberta ideální.
Šedá predátorská zóna
I na sítích existují šedé zóny, které zákazy obchází. Sociální sítě jsou vlastně mainstream. V okamžiku jejich výpadku vzniknou nebezpečné černé platformy. Jejich algoritmy zamíří na slabé stránky dítěte s cílem dostat je do spárů sexuálních a finančních predátorů. Co jsme dosud považovali za zlo, bude ve srovnání s tímto prostorem jen selanka. Před pedofily, kteří zatím nesebrali odvahu k lovu na sociálních sítích, se otevřou netušené možnosti.
Autor foto: Pixabay.com
Rodiče a učitelé
Státní zásah povede k postoji rodičů: „Vláda vydala zákaz, já nic řešit nemusím.“ Přitom postavení matky a otce je pro celou věc klíčové. Jejich výchovu, vysvětlování a dohled nezastoupí ani tisícovka úředních kontrol. Školy by mohly zavést poradenství ve školách. Ano, pro učitele by to bylo neskutečně náročné, bez vidiny okamžitých výsledků. Nestálo by to ale za pokus?
Šikana
Digitální šikana mávnutím kouzelného proutku úředníkem nezmizí. Jen se z online prostoru přesune do reality. Starší politici, kteří vykřikují, jak zákaz sítí kybernásilí vyřeší, si už asi nevzpomínají na své mládí. Jak byli šikanováni nebo sami šikanovali v učilištích, internátech nebo na vojenské základní službě. Tento problém zákaz přehodí jenom na jinou kolej.
Starý dobrý a nový zlý svět
S návrhem zakázat sociální sítě přichází lidé s přáním návratu k tzv. tradičním a konzervativním hodnotám. Pochopitelně, šlo o svět, na který vzpomínají v dobrém. Potíž je, že jejich mysl vytěsnila špatné věci z minulosti. Proto jakékoliv novinky u nich vyvolávají pocit ohrožení. Minulost a současnost však nelze hodnotit rozdělením na dobrá a špatná. Nový svět je prostě jiný, všichni se v něm učí žít. Starý svět už z hrobu nevykopeme.
Smiřme se konečně s tím, že naše děti drát peří nikdy nebudou a podejme jim pomocnou ruku. Zatím ji odstrkujeme nebo si jí nevšímáme. Zákaz přinese jen jedno.
Otočíme se k nim zády.
Psáno pro Médium.cz
