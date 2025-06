Potřebujeme nutně Elona Muska

Nejbohatší člověk světa Elon Musk. Taky nejchytřejší, když se drží svého kopyta. Kdo ho potřebuje více než my?

Za úspěchem stojí dřina. Tento podnikatel jihoafricko-kanadsko-britského původu o ní ví své. Je géniem v oborech, kterým rozumí a propadá v oblastech, kterým neholduje. Část lidí v USA štve a část ho miluje, protože jejich země Elona Muska z řady důvodů potřebuje.

Stejně jako Česká republika.

Na začátku roku Musk stál v čele poradního úřadu pro efektivitu vlády (DOGE), zřízeným americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Jeho tým dostal těžký úkol: snížit federální výdaje a zefektivnit státní správu. Za dobu svého působení Musk vyházel desetitisíce úředníků, zrušil řadu vládních agend a zastavil plno finančních toků. Řezal nemilosrdně vše, na čem visela cedulka: Vláda. Jenže často bez rozmyslu. Výsledkem je, že s prohnilým někdy ničil zdravé.

Teď, když nebude mít do čeho píchnout, mohl by vyrazit k nám. Ne kvůli úředníkům, s jejich množstvím to u nás tak žhavé nebude. Ani kvůli výdajům státu. Elonovi by hrozila psychická újma při pohledu, jak dokážeme nadávat na vše, co máme zadarmo.

Je zde však oblast v které jsme mistři nad mistry. Dědí se u nás už od dob Rakouska-Uherska, kdy si náš národ zamiloval razítko, tužku a papír.

Autor foto: Pixabay.com

Podle Hospodářské komory 53 % firem považuje byrokracii u nás za zásadní překážku v podnikání. Odhaduje se, že regulace stojí podnikatele ročně až 72 miliard korun. V maloobchodu musí mít české obchody o 17 % více personálu kvůli papírování než v Německu. Restaurace v Česku čelí o 45 % více kontrolám než v Rakousku. Stavební povolení trvají roky. Vyplňují se mraky kolonek formulářů na daně, zdravotní pojišťovny a sociálku. Obvyklým výsledkem digitalizace je, že podnikatel sice nečmárá na papír, ale stejný čas stráví ťukáním do počítače či telefonu.

Češi nadávají na evropskou byrokracii, ale jakmile z Evropské komise dorazí nějaký výnos, okamžitě dokáží vypracovat předlouhý zákon se stovkou vyhlášek a tisícem formulářů. Statisticky jsme v této disciplíně na špici v rámci EU.

Jak z toho ven?

Úředníky se začít nedá. Nejprve se musí rušit zbytné zákony, vyhlášky, formuláře a potom na Václaváku slavnostně spálit tuny razítek. Hlavně každý referent ve výkonném aparátu musí přestat psát a razítkovat ve své hlavě a nevymýšlet další nesmysly. Oni s nimi totiž nepřichází jenom politici.

Typickým příkladem jsou ouřadové ze Správy KRNAPu. Oni prý měli lhůtu na vyřízení dva měsíce. Na jedno razítko a na jedno povolení vjezdu jednoho motorového vozidla do národního parku. Nedávno jejich hlavní šiml s šedými klotovými rukávy v televizi hrdě zařehtal, že termín zkrátil na třicet dní. Je zřejmě nad síly úřadu odpovědět obratem e-mailem jednoduše ANO nebo NE. Tragické je, že onen kůň se vážně a shůry usmíval, jak se zkrácením lhůty vychází vstříc veřejnosti.

Přesně na tyto nesmysly Elona Muska s motorovou pilou potřebujeme. Jenže asi na nás nemá momentálně čas. Spíše můžeme čekat, že politici před volbami budou slibovat, jak s byrokracií zatočí umělá inteligence. Problém je, že ona udělá, co ji naučíme. Je tedy jasné, s jakou inovací přijde.

Nový formulář s novým razítkem a novým termínem vyřízení žádosti. Třicet dní...

Psáno pro Médium.cz

