Portrét Donalda Trumpa je Putinovým nejúžasnějším darem

Obraz, který nesmí nikdo vidět. Přesto se fotografii tohoto skvostu podařilo v tajemných vodách Internetu získat.

Ruský prezident Vladimír Putin věnoval americkému prezidentu Donaldu Trumpovi speciální dárek. Učinil tak před několika týdny prostřednictvím speciálního zmocněnce USA Steva Witkoffa. Ten se o dárku zmínil v rozhovoru s bývalým moderátorem Fox News. V něm Witkoff chválil vztahy obou hlav států a prohlásil: „Tohle je spojení, které se nám podařilo vybudovat prostou komunikací.“

Na dotaz moderátora, o jaký dar se jednalo, speciální zmocněnec důvěrně sdělil, že jde o portrét Donalda Trumpa, který namaloval přední ruský umělec. Veřejnosti ovšem dílo představeno nebylo. Ví se jenom, že amerického prezidenta portrét nadchl. Prý ho obraz dojal a pokládá ho za krásný.

Proč vlastně Bílý dům nechce dar veřejně ukázat? Už v červenci 2018 Donald Trump obdržel od Putina kopací míč odkazující na mistrovství světa. Nejprve prošel důkladnou kontrolou amerických tajných služeb. Ty jej, jako ostatně všechny dary, podrobují zevrubné kontrole. Tehdejší ředitel zpravodajské služby tvrdil, že míč by mohl obsahovat odposlouchávací zařízení.

Možná zatím ruské dílo nespatřilo světlo světa z podobného důvodu. Asi prochází podrobným zkoumáním, jako kdysi onen fotbalový míč. Představme si, že by portrét mohl nést ve svém zlatém rámu výbušninu. Nebo v něm může být zabudována speciální webová kamera s mikrofonem. Či barva na plátně obsahuje zárodky virů různých chorob jako třeba Ebola. Pokud by tyto věci nebyly včas odhaleny, následky by mohly být strašlivé, jak pro prezidenta, tak pro jeho nejbližší okolí.

Nezbývá než čekat. Avšak vzhledem k tomu, že dnes je skoro každý držitelem mobilního telefonu s fotoaparátem, našel se někdo neznámý, kdo pořídil snímek obrazu. Na akci samou měl jenom několik sekund, proto omluvte jeho kvalitu. Neznámý si sice netroufl předat fotografii médiím, ale umístil ji na málo známé stránky na Internetu.

Na něm se dnes dá najít prakticky cokoliv. Díky nezměrnému úsilí a trpělivosti se tak pohledem na obraz může potěšit i čtenář tohoto článku.

Řekněte sami, no není úžasný?

Zatím záhadami opředený ruský malíř musel nad portrétem strávit stovky hodin. Vytvořit obraz, který vyvolává pozitivní emoce není vůbec snadné. Některé hlasy z Moskvy dokonce tvrdí, že autorem je sám Vladimír Putin, který chtěl dárkem ukázat, jak moc si svého protějšku váží. Nepochybně se mu to podařilo.

Včera večer jsem se kochal tímto dílem asi tři hodiny a zvažoval, zda ho světu někdy ukážu. Nakonec jsem se rozhodl ke zveřejnění, protože nemám právo si nechat něco tak nádherného pro sebe. Ať o portrétu všichni ví.

Budete dojatí. Úplně stejně jako Donald Trump.

Psáno pro Médium.cz

