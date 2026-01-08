Patriot Games. Hladové hry podle Donalda Trumpa
Patriot Games
Jde o nový projekt Donalda Trumpa. Má být jedním z vrcholů oslav 250 let od vzniku Spojených států amerických a půjde v něm o sportovní klání zástupců mladé generace. Prezident USA uvedl, že každý americký stát vyšle dvojici mladých středoškolských sportovců - chlapce a dívku, kteří se utkají v jednotlivých disciplínách. Soutěž potrvá čtyři dny a proběhne na podzim roku 2026. Hlavně má jít o přehlídku talentů a oslavu vlastenectví. Konkrétní provedení je zatím nejasné, ale dá se tušit.
Nejlepší sportovní utkání na světě
Půjde o letošní nejlepší sportovní utkání na naší planetě v daném roce. Od letních olympijských her v Berlíně v roce 1936, pořádané nacistickým Německem, neproběhly lepší hry. Zúčastní se jich úžasní mladí lidé z celé země, kteří mají hrdě a se ctí reprezentovat jednotlivé státy mocné Ameriky. Organizace se ujmou skvělí pracovníci z Trumpova štábu. Přesně se neví, který největší dříč administrativy dostane největší důvěru, ale pravděpodobně to bude fantastický, opravdu fantastický, J. D. Vance. Ten fakticky umí zalichotit nejmocnějšímu muži tohoto vesmíru, jehož teprve čeká udělení Nobelovy ceny míru.
Financování her
Financování celé akce je prosté. Zaplatí ji obyvatelé Heardova ostrova a McDonaldových ostrovů, které se nachází poblíž Antarktidy. Americký prezident na ně osobně uvalil tvrdé desetiprocentní clo. Příjmy z této oblasti na konci světa budou obrovské a pomohou zachránit nejen federální finance USA, ale zajistí také rozpočet Patriot Games. Místní tučňáci vykazují nezvyklou ekonomickou aktivitu, protože ostrovy jsou z osmdesáti procent pokryty ledem a oni tak mohou prohánět tuleně na bruslích. Musí se pouze překonat komplikace spojené s dopravou. Tučňáci totiž dlouho neudrží ve svých ploutvičkách šaltpáku dopravního letadla a lidé jim nemohou pomoci. Žádní se na ostrovech nenachází.
Přehlídka splátců
Z každého státu se náhodným losem sklidí dívka a chlapec, které do hlavního města Washingtonu dopraví speciální vlaky. Na společném nástupu, před zraky miliónů diváků na místě a miliardami z celého světa u televizních obrazovek, budou stát všichni účastníci vyrovnáni vedle sebe v řadě na milimetr přesně. Po úvodním tanečku prezidenta na hudbu skupiny Village People s písní Y.M.C.A. následuje přesun do nejstaršího atletického stadionu Robert F. Kennedy Memorial Stadium. Účastníci pojedou pozlacenými kočáry, taženými těmi nejlepšími koňmi amerických prérií. Jeden vždy poveze dvě osoby za každý stát.
Náhledový obrázek: JAN ŠIK/AI Copilot Microsoft
Rozhovory se splátci
Potom již televizní show, v níž oblíbený moderátor Greg Gutfeld z Fox News představí každou dvojici. Žertovnou formou chlapci a děvčata představí sebe a teritorium, z kterého pocházejí. Zároveň vystoupí v národním kroji, typickém pro svůj stát. Splátci z Kanady se vyzdobí oblečením s javorovými listy a dvojice z Grónska kožichy se stříbrným medvědem. Rozjaření diváci se rozesmějí a začnou potají šňupat kokain propašovaný z Venezuely a užívat fentanyl z Mexika.
Hladové hry
Druhý den následují tvrdá střetnutí v aréně. Předtím soutěžící osobně povzbudí Donald Trump. Jeho oranžová hříva lva se rozsvítí na všechny strany, když najednou zvedne ruku, zakloní hlavu a zvolá: „Fight! Fight! Fight!“. Splátci čekají na startovacích blocích a diváci šílí. Potom začne ministr války odpočítávat čas do startu a následuje boj, v němž se každý chlapec a každá dívka střetnou proti sobě ve smrtících střetnutích. Zvítězit může jenom jeden.
Proč Patriot Games
Důvody pořádání her jsou zřejmé. Celé Spojené státy americké stále čekají na obrovskou věc v jejich životech, která jim pomůže zvednout sebevědomí. Hry přináší jiskřičku naděje na lepší životy. Jenom pozor! Té naděje nesmí být zase moc! Proto je potřeba ji mírně zregulovat a místy i potlačit.
Šťastné Patriot Games a nechť vás vždy provází štěstěna!
Ať vyhraje ten nejlepší. A hlavně - Ať to přežije!
Psáno pro Médium.cz v lednu 2026
Jan Šik
Jan Šik
Jan Šik
Jan Šik
Jan Šik
"Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině". William Blake
