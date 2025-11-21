Mám mezi homosexuály řadu přátel. Politikův řečnický trik
Homosexualita
Homosexualita se týká jak mužů, tak žen. Jde o obecný termín pro sexuální orientaci, kdy člověk cítí přitažlivost k osobám stejného pohlaví. Historie těchto vztahů je dlouhá a sahá k počátkům lidských dějin. Dokonce ve společenstvích, kde předpokládáme, že gayové a lesby neexistovali. Ve starověké Spartě měl zkušený bojovník na starost mladého začátečníka, kterého trénoval v umění boje a někdy i lásky. O ženách je dokladů méně, ale zmínky o lesbických vztazích najdeme. Známá básnířka Sapfó z řeckého ostrova Lesbos, psala intimní poezii o citech mezi ženami. Homosexualita byla nebo dosud je v řadě zemích zakázaná a trestná. Například Německo zrušilo paragraf 175 teprve 11. června 1994. Zákon z roku 1871 kriminalizoval vztah mezi muži.
Menšina
Kdysi se mluvilo o čtyřprocentní menšině. Podle aktuálních studií se odhaduje, že homosexuální orientaci má 6% populace, ale některé zdroje udávají až 10%, pokud do této kategorie započítáme i bisexuály s vášní k oběma pohlavím. Reálný počet může být vyšší, protože každý ve výzkumech své preference nepřizná nebo si je uvědomí v pozdějším věku. Někteří vědci odhadují, že globálním měřítku může jít až o půl miliardy světové populace.
Oblíbené fráze
Používané fráze typu „nemám nic proti nim, některé znám osobně“ nebo „nemůžu být homofobním, když znám gaye“ a řada dalších. Mezi všemi vítězí nejčastější: „mám spoustu přátel mezi homosexuály.“ Určitě je zaslechl každý, kdo se trochu zajímá o politiku nebo čte zprávy. Rádi je používají představitelé veřejného života, vystupující proti LGBT komunitě různou formou. Tohle ovšem není jediný důvod.
Autor foto: Odkaz
Obranný štít
Na prvním místě jde o obranný štít, který politik použije, když je nachytán po nějakém sporném výroku. Snaží se tak vyvrátit podezření z předsudků. Třeba u nás máme ikonického politika, který se tímto způsobem snaží odvrátit pozornost od svých příspěvků, psaných před lety na sociálních sítích.
Způsob jak získat sympatie
Politik se snaží působit empaticky a otevřeně. Příkladem je republikán ze současné prezidentské administrativy v USA. Výrokem „normální gay muži podporují Trumpa“ sugeruje, že existuje skupina homosexuálů, která je „přijatelná“ a on s ní má „běžný“ vztah. Těmito slovy se snaží uhlazovat svoje postoje vůči LGBT komunitě a zároveň v ní hledat další voliče. Což je poněkud paradoxní, když ve své hlavní konzervativní voličské základně si získává popularitu přesně opačnými projevy.
Vyhýbání se přímému stanovisku
Obdobně jako u předchozího odstavce, by přímé vystupování mohlo část voličů odradit. Takže politik použije něco jako: nechci konflikt, ale zároveň nejsem proti. Jde o oblíbený postup u témat, která společnost polarizují. Příkladem budiž představitel české extrémní scény, který na dotaz k výroku: „raději bych skočil z okna, než aby mě adoptoval stejnopohlavní pár,“ odpověděl: „Česko je gay-friendly země, homosexuálové jsou mí přátelé“ a „proti homosexuálům vůbec nic nemám, ale rodinu tvoří muž a žena.“
Odvedení pozornosti
Místo jasné odpovědi na konkrétní otázku existují další oblíbené způsoby. Například na dotaz k zákonu o registrovaném partnerství jistý britský poslanec odpověděl, že „není bigotní, protože v minulosti zápasil v boxu s gay sportovcem.“ Další český komunální politik nezůstal pozadu: „mám gay přátele...a mají stejné názory jako já.“
Manipulace
Drtivá většina politiků se podobným tématům snaží vyhnout, protože před svými voliči chtějí vypadat jako tolerantní a empatické osoby, které rozumí problémům ostatních a dokáží spasit svět. Občas jsou však zahnáni do kouta, což bývá v případech, kdy je odhalena jejich nepolitická minulost nebo když se v debatě do problému zamotají a jak se říká: „něco jim nešťastnou náhodou uklouzne“. Tyto okamžiky většinou ukáží, co si politik o daném tématu opravdu myslí. Na povrch vyplavou jeho skutečné názory a s tím, jak se snaží mlžit, i jeho opravdová povaha. V těchto případech jsou zmíněné rétorické triky používány jako hlavní zbraň.
Přátelé homosexuálů
Ve skutečnosti má každý z nás opravdových přátel, co prstů na jedné ruce, kamarádů podle toho, jaký jsme typ člověka a spoustu známých. Mezi všemi se určitě objevují i gayové, lesby či bisexuálové. Někteří se svou orientací netají, jiní ano. Ale opravdu málokdo má tolik přátel, kolik jich mají podle svých řečí někteří politici. Je to jenom jedna oblast z mnoha, nad kterou bychom se měli zamýšlet, když posloucháme mnohé nesmysly, které se nám snaží prezentovat.
Je zde ovšem možnost, že autoři podobných manipulativních výroků z řad některých politiků se nad stejným pohlavím tajně vzrušují a své vášně se snaží podobnými řečmi skrývat...
Psáno pro Médium.cz v listopadu 2025
Zdroje:
Jan Šik
