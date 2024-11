Lžou nám, země je placatá!

Z černé díry Internetu a tajemných hlubin vesmíru se vynořil nový fenomén. Koule nebo placka, toť zásadní otázka.

Placatá země není taková novinka, jak by se mohlo zdát. Možná proto, že nejprve lidé přišli na to, že všechno má svůj začátek a konec. Koho by před tisícovkou let napadlo, že žijeme na kouli. Vlastně na kouli, která je šišatá a dojem kulatosti prý vytváří oceány. Anebo...

Když se nedávno začalo mluvit o dalším Čechovi ve vesmíru, poskytl první československý kosmonaut Vladimír Remek jedné televizní stanici rozhovor. Mimo jiné zmínil, jak fascinující pro něj byl pohled z okénka Sojuzu 28, kde spatřil nádhernou zeměkouli.

On řekl kouli...

Naproti tomu generální tajemník úřadu slovenského ministerstva kultury Lukáš Machala na otázku, zda je země kulatá nebo placatá, odpověděl takto: „Je podložené, že je kulatá? Byli jste ve vesmíru? Nebyli, já také ne. Nevím.“ Údajně svým výrokem prohloubil obavy některých Slováků, že vedení nového veřejnoprávního média STVR ve svém obsahu nebude bránit konspiračním teoriím.

Je to zase tady. Teorie o placaté zemi se po náboženských hnutích hbitě chopili konspirátoři. Ti samí, kteří žijí ve světě lží, záhadných sil a manipulací, za které mohou ONI. Když se zeptáte kdo jsou ONI, zpravidla nedostanete odpověď. Pokud ji náhodou obdržíte, většinou převládá jedno jméno. Náš známý Bill Gates.

Tento americký podnikatel, investor, filantrop a spoluzakladatel společnosti Microsoft je za mnoha čertovinami. Například za očkováním čipů v době covidové. Mimochodem stojí za pozornost, že už se nemluví o zlých vakcínách mRNA proti SARS-CoV-2, ale prostě jen o zlém očkování. Ano, tedy i o očkování proti neštovicím, vzteklině anebo zarděnkám či dalším zákeřným chorobám. Pokud v okolí konspirátora někdo onemocní cukrovkou, zánětem střev, průjmem ba i rakovinou, viník je jasný. Očkování proti čemukoliv.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Škoda, že Bill Gates nestál u prvního letu do vesmíru. To měl teprve šest let. Kdyby v té době dosáhl padesátky, možná bychom dnes neřešili kouli a placku, ale krychli a placku. Protože on by propagaci teorii krychle nařídil v Aspen Institutu všem hlavám států. Vyhrožováním smrtí by zařídil, aby všichni kosmonauti vypověděli, že z okének raketoplánů viděli zeměkrychli. Armáda zametačů pravdy by potom zařídila falšování miliónů fotografií a filmových záznamů a samozřejmě i manipulace s vědeckými důkazy.

V armádě zametačů pravdy je největší slabina konspiračních teorií. Těžko si lze představit kolik tisícovek lidí se muselo podílet na vyhledání, sestřelení a pitvě mimozemšťana nedaleko amerického Roswellu ve slavné oblasti 51. Tu musely postavit, zásobovat, střežit a udržovat další tisícovky vědců, vojáků, kuchařů, agentů, spojařů, lékařů, elektrikářů, instalatérů, zedníků, sekretářek, ba i uklízeček. Zvláštní, že všichni drželi jazyk za zuby. Ale možná byli fyzicky umlčeni a leží zakopáni někde pod hromadami písku v nevadské poušti. Až jednou lidstvo nahradí zase dinosauři, raptoři z ní vyhrabou milióny kostí.

Vladimír Remek výše zmíněný rozhovor zakončil krásným příběhem. Na pondělí 2. září 2024 obdržel pozvánku na významnou mezinárodní akci, kde měl vystoupit. Odmítl, neměl čas. Jeho vnučka šla poprvé do školy a on ji chtěl držet za ruku a být s ní.

Náš první československý kosmonaut se moudrým bádáním nad plackami a koulemi nezabývá. Jeho vnučka ho zajímá víc, protože tento pán ví, co je opravdu v životě důležité. Možná proto, že byl ve vesmíru a ne v prapodivných zákoutích Internetu. On viděl zeměkouli z výšky. Pokud mu tedy nevyhrožoval ukrutným mučením tehdy tři a dvacetiletý Bill Gates.

Zastánci teorie ploché země by mohli jít až na její konec. Pokud je po cestě nezastaví mimozemšťani, nakonec najdou svůj cíl. Jenom musí dávat pozor, až se budou naklánět přes okraj placky, aby nepřepadli a při pádu se nebouchli do hlavy.

To by znamenalo katastrofální ztrátu pro další rozvoj naší moderní civilizace.

Psáno pro iDNES.cz v listopadu 2024

Post scriptum:

Podle Kopilůtka teorii placaté země věří 16 % obyvatel planety. Ale úplně tomu kloučkovi uměle inteligentnímu nevěřte, on si někdy rád zalže.

Zdroje:

Microsoft Copilot Artificial Intelligence

„Plochá země“ Wikipedie.cz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ploch%C3%A1_Zem%C4%9B

„Očkování“ Wikipedie.cz: https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD

„Bill Gates“ Wikipedie.cz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates

„Žvásty o ploché zemi“ Plus.rozhlas.cz: https://plus.rozhlas.cz/pribyva-lidi-kteri-neveri-vede-ale-zvastum-o-placate-zemi-vsima-si-jiri-grygar-7170230

„Plochá země jako vrchol konspiračního myšlení“ Iliteratura.cz: https://www.iliteratura.cz/clanek/46418-weill-kelly-plocha-nikoli-kulata-planeta

„Aspen Institute“ Wikipedie.cz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Aspen_Institute

„Pitva mimozemšťana“ Eurozprávy.cz: https://eurozpravy.cz/magazin/234318-pitva-mimozemstana-jak-dokazalo-legendarni-video-oklamat-svet

„Oblast 51“ Wikipedie.cz: https://cs.wikipedia.org/wiki/Oblast_51