Když válka vydělává: Nechutné zisky zbrojařských firem
Argumenty pro a proti zbrojnímu průmyslu
Pro zbrojní průmysl hovoří upevnění národní bezpečnosti, doktrína odstrašení případného nepřítele, technologický pokrok, ekonomický přínos a mezinárodní závazky. Proti stojí podpora násilí, riziko šíření zbraní, korupce u zbrojařských zakázek a odklon peněz ze zdravotnictví nebo vzdělávání. Hlavním argumentem proti zbrojení je morální dilema peněžního zisku. Profitování z války je vnímáno jako neetické, protože těží z lidského utrpení.
Žebříček deseti nejvýdělečnějších světových firem
Tato data vychází z nejnovějších dostupných finančních výsledků za posledních dvanáct měsíců, tedy z období končícího v roce 2025. Většina žebříčků (např. Fortune, FinanceCharts, Forbes, apod.) používá obdobnou metodiku.
1. Alphabet (Google); Zisk: 124,3 mld. USD
Činnost: Technologie – internetové vyhledávání, online reklama, cloudové služby, YouTube, Android.
2. Apple; Zisk: 112,0 mld. USD
Činnost: Technologie – výroba elektroniky (iPhone, Mac), software, služby (App Store, iCloud).
3. Microsoft; Zisk: 104,9 mld. USD
Činnost: Technologie – operační systémy, cloudové služby (Azure), software (Office), AI.
4. Saudi Aramco; Zisk: 95,6 mld. USD
Činnost: Energetika – těžba a zpracování ropy a zemního plynu.
5. NVIDIA; Zisk: 86,6 mld. USD
Činnost: Technologie – výroba grafických čipů (GPU), AI hardware, datová centra.
6. Amazon; Zisk: 76,5 mld. USD
Činnost: E-commerce, cloudové služby (AWS), logistika, AI.
7. Berkshire Hathaway; Zisk: 62,9 mld. USD
Činnost: Investiční holding – pojišťovnictví, energetika, železnice, spotřební zboží.
8. Meta Platforms; Zisk: 58,5 mld. USD
Činnost: Sociální sítě (Facebook, Instagram), reklama, VR/AR technologie.
9. JPMorgan Chase; Zisk: 56,7 mld. USD
Činnost: Bankovnictví – investiční a komerční bankovnictví, finanční služby.
10. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company); Zisk: 51,4 mld. USD
Činnost: Technologie – výroba polovodičů a čipů pro globální trh.
Deset světových firem seřazených podle největší výše zisku a mezi nimi žádná zbrojní firma. Co z toho vyplývá?
Možná nic. Nebo skutečnost, že příjmy firem z oboru přisátého na válku, jsou neuvěřitelné je názor a ne fakt. Tohle má několik důvodů.
Autor foto: Pixabay.com
Válečné konflikty od roku 1945
Převládá názor, že od konce druhé světové války do zahájení války na Ukrajině ve světě panoval mír, pokud tedy do tohoto období nepočítáme zvláštní status studené války v Evropě. Jak je tento názor mylný ukazují data z Uppsala Conflict Data Program (UCDP), sesbíraná mezinárodním výzkumným projektem univerzity ve Švédsku. Zabývá se systematickým shromažďováním údajů a analýzou ozbrojených konfliktů po celém světě. Ve zmíněném období vypuklo dvě stě osmdesát pět případů státních a nestátních střetnutí s válečným násilím, v jehož důsledku umírali lidé.
Emoce a fakta
Dalším důvodem je obraz světa pokřivený propagandou státních režimů všeho druhu. Každý účastník války používá zbraně nejen materiální, ale i psychologické. V současnosti úspěch přináší záplava informací, na které se vydatnou měrou přiživují média, jako Otesánek na krupicové kaši. Průměrný lidský mozek už nemůže všechny informace absorbovat a analyzovat. Do značné míry za to mohou algoritmy na sociálních sítích, ale nejen ty. Fakta ztrácí na významu a jako zásadní se v této nekalé hře ukazují emoce. Je to podobné, jako u voleb ve světě i u nás, kdy pocity, vášně a dojmy poráží na hlavu konkrétní data nebo čísla. Politické strany se už ani nesnaží voličům představovat své programy. Je to zbytečná ztráta času, prakticky nikoho nezajímají.
Zdravý selský rozum je iluze
Z kritického myšlení se pomalu stává prázdná fráze. O zdravém selském rozumu moudře přemítají hlupáci, kteří žijí naprosto mimo realitu. Ukazují se nám jenom dvě cesty. Tou první je, že pokud chce člověk něco o čemkoliv vědět, musí nahlédnout do hrnce s vařícími se informacemi a podcasty zpravodajských serverů, televizních stanic nebo sociálních sítí. Teď už je celkem lhostejné v jaké míře je konzumuje, v mžiku se začne topit v moři emocí. Druhá cesta je odstěhovat se do hor na salaš, věnovat se chovu ovcí a o samotě si užívat zdravý selský rozum. Občan, který cokoliv komentuje a přitom rozhlašuje že nic nečte, aby si prý uchránil duševní čistotu, je legrační.
Nechutné zisky
Pokud se vrátíme ke zbrojařským firmám, co jiného znamenají výkřiky o nechutných ziscích? Samozřejmě, že jejich příjmy jsou obrovské. Vždyť vydělávají na válce, proto jsou přímo úměrné přibývajícímu počtu konfliktů nebo jejich rozsahu. Jistě, hrabou krvavé peníze, protože legálně prodávají věci na zabíjení. Nikdo se ovšem nepozastavuje nad tím, že se nachází ve stejném Společenství smrti, jako firmy vyrábějící cigarety nebo alkohol. Stejně tak už nikdo nekroutí hlavou nad odpornými zisky farmaceutických firem. Tohle téma bylo nesmyslným hitem v době covidové, jen se na něj jaksi zapomnělo.
Každý chce mít, co nejvíc. Je jedno jestli podnikatel nebo zaměstnanec. Všichni touží investovat do sebe, svého rozvoje a pohodlí nebo rodiny. Vždy se vydělává na úkor něčeho nebo někoho a o krvavé peníze zdaleka nejde jenom u zbraní.
Nejenom zbrojařská firma, taky banka, softwarová firma, automobilka, ba i pekař, nebo hospodský. Dokonce paní z krámku, který stojí ve vedlejší ulici. S hlavním sortimentem svíček a mýdel si přeje zisk, aby si mohla užívat života. Kdo s ní stráví více času než minutu při nákupu, dozví se, že by ho chtěla mít taky obrovský.
Dokonce přímo nechutně astronomický.
Psáno pro Médium.cz v listopadu 2025
Náhledový obrázek: Odkaz
Zdroje použity z AI GPT-5 a Největší firmy světa podle tržní hodnoty a ziskovosti (forexsrovnavac.cz)
Jan Šik
Máš úsměv jako Joker, herečko z Ulice
Nejmenovaný seriál vysílaný v nejmenované televizi v nejmenovaném čase s nejmenovanými herci. Při změně jedné postavy vypukla menší bouře.
Jan Šik
Jak naučit naše děti zase číst knihy
Kam ta mládež spěje. Místo čtení knih hledí do mobilu a na počítačích hraje hry. Přesto cesta, jak z toho ven, existuje.
Jan Šik
Proč ženy třesou žehličkou?
Jde o nerozluštitelnou záhadu, jejíž kořeny sahají do starověku. Ženy potřásají žehličkou a muži netuší proč.
Jan Šik
Jasné nebezpečí pro Donalda Trumpa
Boj proti drogám vedou státy různými způsoby. Americký prezident se do této války pustil naplno s vyhrnutými rukávy.
Jan Šik
Až v důchodu si budu dělat, co chci – nebo taky ne
Kolik času jsme ochotni obětovat práci, než si uvědomíme, že jsme zapomněli žít? Čekání na „až jednou“ se nevyplácí.
|Další články autora
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí
Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty,...
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice
Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro...
Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem
Seriál Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck...
Při nehodě na Tachovsku zemřel devatenáctiletý muž, auto začalo hořet
U Plané na Tachovsku v neděli bouralo osobní auto. Jeden mladý muž zemřel na místě a tři další jsou...
Zemřel scénárista Simpsonových a držitel prestižní ceny Emmy, bylo mu 61 let
Ve věku 61 let zemřel renomovaný americký scenárista a producent Dan McGrath, který se proslavil...
Tajné noční lety, speciální semena. CIA roky sabotovala afghánskou úrodu opia
Americká tajná služba CIA v minulosti potichu sabotovala afghánskou produkci opia. V boji proti...
Kolik vydělávají evropské domácnosti. Ty české nedosahují ani na unijní průměr
Rozdíly v příjmech domácností napříč Evropou jsou v roce 2025 stále obrovské, a to i při přepočtu...
Pronájem bytu 2+1 s balkónem
Palackého, Znojmo
14 500 Kč/měsíc
- Počet článků 437
- Celková karma 11,46
- Průměrná čtenost 1324x
"Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině". William Blake
Seznam rubrik
- Osobní
- Společnost
- Recenze
- První světová válka
- Druhá světová válka
- Bitvy naší historie
- Fotoblog
- Próza
- Koncentrační tábory
- Tajné společnosti
- Odstřelovači
- Historie
- Křížové výpravy
- Nezařazené