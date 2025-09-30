Jasné nebezpečí pro Donalda Trumpa
Kolem Venezuely se stahují americké lodě, ponorky a letadla. Důvodem je začátek boje amerického prezidenta proti drogovým kartelům. Jde o další pokus zarazit příliv návykových látek do USA tímto způsobem. V historii se podobných pokusů odehrálo několik, zpravidla v těsné spolupráci mezi Úřadem pro potírání drog (DEA) a armádou.
V roce 1989 vydal americký autor Tom Clancy knihu Jasné nebezpečí (Clear and Present Danger), ze série o Jacku Ryanovi. O pět let později podle knihy vznikl stejnojmenný film s Harrisonem Fordem v hlavní roli. V příběhu šlo o totéž, jako v podobných „programech“. Vynaložené desítky miliónů dolarů, několik velkých zásilek drog zničeno a několik pěšáků z řad výrobců nebo distributorů drog zabito. Ve fikci šlo hlavně o osobní mstu amerického prezidenta, to však nic nemění na tom, že skončila stejně jako realita.
Donald Trump se těmito akcemi netají ani ve fázi plánování, protože jeho ego má rádo, když se chlubí úspěchy, které mají teprve přijít. Proto o operacích proti drogovému podsvětí víme a nejsou tajné jako v knize. I když zcela určitě se několik tajných odehrává, kdybychom však o nich věděli, tak potom by těžko byly tajné...
Na začátku září tohoto roku vydal americký prezident rozkaz zničit člun drogového venezuelského gangu Tren de Aragua. Na plavidle, jehož cílem měly být Spojené státy, se měla nacházet zásilka drog a jedenáct lidí. Vzhledem k tomu, že kartely jsou označeny za teroristické organizace, jsou a evidentně budou takovéto zásahy proti nim vykonávány.
Jenže drogová záplava zahltila celý svět a jedna zničená zásilka je jako malá dírka v obrovské přehradě, která bude okamžitě nahrazena. Opakující se záběry na videích s potápějícími loděmi, hořícími zásilkami, letícími vrtulníky a střílejícími agenty, jenom vytváří imaginární pocit úspěchu. Ve skutečnosti jde o marnost nad marnost.
Autor foto: Pixabay.com
Máme tady ovšem ještě druhou stranu mince.
Administrativní škrty Trumpovy administrativy výrazně omezily financování zdravotních a sociálních programů. Asi největším je známý Medicaid, který přijde o jeden bilion dolarů během nejbližších deseti let. Dále SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Admin.), zabývající se prevencí a léčbou závislostí, jež nedostane miliardu dolarů. Nebo organizace NIH, CDC, to má škrtnuto půl miliónu dolarů na výzkum závislostí. Ne všechny zrušené prostředky šly na drogovou prevenci a léčbu, nemalá část z nich však ano.
Historie nakonec vždy ukáže, která cesta je správná a jaká ne. Přestože nejen Spojené státy mají zkušenosti s hledáním a opouštěním slepých uliček, je jedna věc jistá. Kde je poptávka, tam je nabídka, to není lidové přísloví, ale pravidlo tržní rovnováhy. Poptávka po drogách přichází z chudých i bohatých vrstev společnosti, především z měst a hlavně od mladých lidí. Z toho vyplývá, že problém drog v rodinách nejen končí, ale i začíná.
Jeden upřímný rozhovor otce s dcerou v podporující a láskyplné rodině tak toho může dokázat víc, než zabití několika výrobců nebo překupníků drog. Mezi těmi mrtvými po bombastických akcích se stejně žádní bohatí drogoví bossové nenachází. Většinou jde o zmanipulované lidi, dotlačené ke špatným věcem chudobou. Ti, kteří je řídí a vydělávají krvavé peníze, mají dost informací na to, aby přežili. Navíc disponují mnoha výhodami.
Nemusí dělat úsporné škrty v rozpočtech, hrát divadlo pro voliče a rodinné politice rozumí víc než všechny státy světa.
Psáno pro Médium.cz
