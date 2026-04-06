Bosé nohy v písku: Hádka ztracená v temnotě
Klára měla ruce v bok a vystrčenou bradu bojovně dopředu. Zatímco vzteky křičela, Tomáš mlčel s posměšným úšklebkem ve tváři. Uvnitř obou bublal vztek, jako žhavá láva v právě probuzené sopce. Při pohledu shora by se zdálo, že se mezi nimi schyluje k fyzickému napadení.
Vedle nich stáli Tereza s Adamem a nechápavě vrtěli hlavou.
Čtveřice se nacházela na písečné pláži, asi dvě desítky metrů od moře. Mezi ní stál kulatý stolek a na něm vypitá láhev Prosecca se sklenicemi. Obě mladé ženy byly bosé a oblečené v lehkých letních šatech, zatímco muži na sobě měli jen plavky.
Zrovna začal přiliv a vlnky se jemně rozlévaly po písku. Před blížícím se polednem slunce strašlivě pálilo. Moře sice klidné bylo, avšak v písku se odehrávala bouře.
„Nechte toho,“ řekl všem důrazně Adam. „Nic se nedokáže tvářit důležitě jako hlouposti a proto bývají války. Smyslem života přece není mít doma dokonale uklizeno.“
Tomáš svůj pohled odpoutal od Kláry a vrhl ho zamračený na Adama. „To sice není, ale taky není smyslem života mít doma bordel a manželku, které je to jedno.“
Kláře vyrazily slzy do očí. „Vždyť doma dělám všechno, co je potřeba. Já se fakt snažím, možná víc, než je na mě vidět. Jsi ke mně nespravedlivý, Tome.“
Tomáš se zarazil, jako kdyby dostal ránu bičem. „Nespravedlivý? Já? Ty na mě útočíš, jako kdybych doma nedělal nic. A samozřejmě tady tvoje kamarádka Tereza ti přizvukuje, že...“
Tereza se ošila. „Navážej se laskavě do někoho jiného, kamaráde. Řekla jsem jenom svůj názor.“
„Názor, názor!“ Zahulákal Tomáš. Potom mu trochu přeskočil hlas. „Kašlu na tvoje názory! Kdo se tě ptal na tvůj názor?“ Vyvalil oči, ale potom hned udělal dva nejisté kroky zpátky.
Adam k němu přistoupil blíž. „Brzdi, Tome. Už to celé moc hrotíš.“
Tereza se snažila hádku zmírnit. „Tomáši, nic si z toho nedělej. Chlapi jsou všichni stejní.“ Vzdychla a nervózně přešlápla. „Adam má v domácích pracích taky svoje nedostatky.“
Adam zdvihl obočí. „Jak to myslíš?“
V dálce na horizontu se ve vodě objevila černá skvrnka. Moře se viditelně zachvělo.
„Nijak. Jen...Občas bych ocenila větší pomoc, stejně jako Klára,“ konstatovala Tereza. „Na tom přece nic není.“
Adam se zamračil. „Co tím chceš říct? Máme velký dům, jsem pořád v práci, tak kdy ti mám pomáhat? Víš, co je to za lítání okolo? Jenom pitomé sekání trávy zabere skoro hodinu.“
Tomáš uvnitř zuřil, přesto mlčel a pozoroval kamarády, zatímco Klára seděla s hlavou položenou na stolku a plakala. Přitom se třásla. Ne ze vzteku, který z ní už vyšuměl, ale z pocitu, že ji nikdo nechápe.
„Jenže ty sekáš jednou za čas. Já musím pro tebe vařit, prát a uklízet každý boží den. Trochu se děsím toho, až budeme mít děti a bude na mě viset celá domácnost.“ Tereza si upravila padající ramínko šatů a hlavou jí prolétlo, jestli to nepřehnala.
Adam se navenek nafoukl, ale uvnitř sebe se zastyděl, že kárá ostatní, ale sám má máslo na hlavě.
Moře bylo čím dál více neklidné. Převalovaly se na něm vlny, skoro o půl metru vyšší než před hodinou. Přes stále pálící sluneční paprsky navíc potemněly. Jako kdyby se modrá měnila na černou.
Klára si protřela daněmi oči. Pohlédla směrem k moři a vykřikla. „Co to je? Podívejte!“
Všichni sebou trhli a upřeli své pohledy k moři.
K pobřeží se blížila skvrna. Moře jí neslo rychle, jako by byla poháněna vlnami. Během několika minut dosáhla břehu a rozlila se v písku. Ten jí ale nezastavil. Postupovala stále dál a za chvíli to vypadalo, že někdo na pláži roztahuje velkou černou deku.
„Tak co je to?“ Zeptala se zase s obavami Klára.
Jediný kdo zareagoval, byl Tomáš. „Vypadá to jako ropná skvrna. Možná se kousek odtud potopil tanker.“
„Jenomže ropná skvrna sebou většinou přinese mrtvé živočichy. Třeba ptáky. Letí těsně nad hladinou, dotknou se povrchu a ropa jim ucpe póry, takže přestanou dýchat. Nebo jim nasákne peří, ztěžkne a stáhne je dolů do vody. Tohle rozhodně není ropa,“ vrtěl hlavou Adam.
Klára vzlykla. „Podívejte se kolem.“ Zvedla ukazováček a udělala jím ve vzduchu pomyslný kruh. „Měli bychom někam utéct.“
Skvrna se plížila kolem nich tiše a pomalu jako had. Obestoupila je a pokračovala dál po pláži. Najednou se však stočila a uzavírala kolem hádající se čtveřice kruh.
Tereza vyjekla a Klára rychle dýchala. „Mám strach,“ vyjekla, „udělejte něco. Přestaňte se konečně hádat.“
Tomáš se rozesmál. „Bát by ses měla hlavně toho nepořádku doma. Co ti může tenhle marast udělat? Obujeme se a vyrazíme k autům.“
Klára si zaťukala na čelo. „Asi jsi zapomněl, Tomášku, že máš sandály v mercedesu. Jestli hodláš chytit nějakou infekci, já ne. Budeš mě muset přenést.“
„Jako kdybych tě přenášel přes práh domu při naší svatbě?“ Její partner se zachechtal.
Klára zbledla a do krku ji vyletěla žluč. „Jestli toho nenecháš, tak na svatbu zapomeň.“ Najednou zaječela. „Honem! Utečme pryč!“
Bylo pozdě. Skvrna čtveřici obklíčila. Blížila se stále pomalu, ale vytrvale. Už se jí nešlo vyhnout nebo obejít. Tereza popadla prázdnou láhev od Prosecca a hodila ji dovnitř černé hmoty.
Ozval se sykot. Láhev se rychle propadla do skvrny a z ní se zvedl šedivý obláček dýmu.
Oba muži se postavili kolem žen. Najednou stál každý z nich pevně u té své, jako její osobní strážce, který chce zachránit hlídanou osobu za každou cenu.
Pohyb skvrny se zrychlil a temnota vletěla všem čtyřem pod nohy.
Klára, Tomáš, Adam a Tereza se za syčení okamžitě propadli někam hluboko.
K obloze vyletěli z písku čtyři šedivé obláčky dýmu a moře se uklidnilo.
Psáno pro Médium.cz
Z cyklu Bosé nohy v písku.
Předchozí povídky naleznete zde:
Bosé nohy v písku: Čekaly na muže. Moře jim vrátilo něco jiného Odkaz
Bosé nohy v písku: Láska, která bolí Odkaz
Bosé nohy v písku: Když pravda roztrhne přátelství Odkaz
Foto: JANŠIK/AI ChatGPT
Jan Šik
Bosé nohy v písku: Když pravda roztrhne přátelství
Když Klára prolomí mlčení, převrátí Terezin svět naruby. Vzduch ztěžkne, slunce pálí a nic už nejde vzít zpět. Přátelství je pryč.
Jan Šik
Bosé nohy v písku: Čekaly na muže. Moře jim vrátilo něco jiného
Dvě ženy čekají na návrat svých mužů. Nepřichází žádná zpráva, žádný signál, jen moře a ticho. A potom začnou vyplouvat věci, které měly zůstat skryté.
Jan Šik
Bosé nohy v písku: Láska, která bolí
Dvě ženy čekají na návrat svých mužů. Šťastná se těší a nešťastná se láskou dusí. Příliv nakonec přinese víc, než čekaly.
Jan Šik
Přehlížené negativní dopady zákazu sociálních sítí
Nejsou zlo, jen s nimi neumíme zacházet. Pokud se stát rozhodne zakázat je dětem do patnácti let, přinese to řadu negativních důsledků.
Jan Šik
Proč muži zírají tupě do ledničky?
Jde o jednu ze světových záhad, kterou se za dobu existence lidstva nepodařilo rozluštit. Nepomáhá ani studený vzduch, který vane z ledničky na mužovu hlavu.
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Silný vítr rozšířil požár lesa u Choustníkova Hradiště na jeden hektar
U Choustníkova Hradiště na Trutnovsku dnes odpoledne hořel les. Příčinou byl pád elektrického...
Za covidu psal vnučce dopisy. Vznikla kniha inspirovaná Josefem Čapkem
Pandemie rozdělila rodinu, ale spojila ji pohádkami. Dědeček Pavel Fara psal vnučce do Dánska nové...
Na Ústecku hasiči v obtížném terénu likvidují požár lesa na jednom hektaru
Ve Valtířově u Velkého Března na Ústecku hasiči likvidují požár lesa, vyhlásili druhý stupeň...
Na Žďársku hoří les. Platí druhý stupeň poplachu
Hasiči z Vysočiny museli v pondělí odpoledne vyjet kvůli lesnímu požáru u Bystřice nad Pernštejnem....
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 450
- Celková karma 9,68
- Průměrná čtenost 1299x
"Spatřit svět v zrnku písku a nebe v divoké květině. Zachytit nekonečno v dlani a věčnost v jedné hodině". William Blake
Seznam rubrik
- Osobní
- Společnost
- Recenze
- První světová válka
- Druhá světová válka
- Bitvy naší historie
- Fotoblog
- Próza
- Koncentrační tábory
- Tajné společnosti
- Odstřelovači
- Historie
- Křížové výpravy
- Nezařazené