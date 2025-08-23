Až v důchodu si budu dělat, co chci – nebo taky ne
Bývalý ředitel jedné významné instituce nikdy neměl čas na to, co skutečně chtěl dělat. Pracovalo pod ním několik desítek lidí. Značnou část pracovní doby věnoval administrativě, a přestože zaměstnával jen jednu asistentku, zvládal vše sám. Ráno vstával v pět a domů se vracel po osmé. Často pracoval o víkendech. Jeho rodina trpěla.
Pan ředitel neznal žádný odpočinek - jenom práci. I když... Rád by četl knihy, zajímala ho historie, filosofie a ekonomie. Jenže reálně je do rukou nevzal, protože přece práce byla důležitější. Takže svůj „koníček“ naplnil tak, že si po každé výplatě koupil tři knihy. Když je odnesl z knihkupectví domů, uložil je do regálu obrovské knihovny. Pečlivě je seřadil podle abecedy dle názvu. Tím jeho čtení skončilo.
Jednoho dne přišel vytoužený okamžik. Konečně důchod!!! Rozloučil se s kolegy a spěchal domů. Tam se podíval s hrdostí na svou obrovskou a k prasknutí nacpanou knihovnu. Zamnul si ruce, protože na tuto chvíli čekal netrpělivě už asi posledních deset let. Vytáhnul z jednoho regálu knihu s kompletní historii první světové války, usedl do speciálního ušáku a otevřel první stránku.
V pravé poledne knihu zaklapl. Venku sice svítilo slunce, ale bývalému řediteli něco nesedělo. Přes otevřené okno do místnosti nedopadaly žádné sluneční paprsky. Zdálo se mu, že v místnosti se nachází něco, co v ní být nemá.
Šero
Za několik měsíců mu zavolal jeden bývalý člen jeho týmu a zeptal se exředitele, zda jej může s několika kolegy navštívit. Když dorazil hlouček šesti lidí ke dveřím bytu, otevřela jim žena ve středních letech. Návštěvu zavedla do místnosti s knihami.
Tam seděl jejich bývalý šéf v ušáku, poslouchal rádio a na očích měl tmavé brýle.
Jak se později dozvěděli, ona žena byla ošetřovatelka. Občas docházela za mužem, nyní seniorem, který přišel téměř úplně o svůj zrak. Prodělal akutní glaukomový záchvat a přes veškeré úsilí těch nejlepších lékařů se mu zdravé oči nepodařilo zachovat.
Stejně jako onomu již zesnulému muži se něco podobného stává lidem, kteří se nemohou dočkat důchodu. Sní o jedné chvíli, kdy z nich spadne stres a slovo „musím“ nahradí slovem „chci“.
Pixabay.com
Semafor s červeným panáčkem
Podobné životní příběhy jsou jako semafor se zapnutým červeným světlem. Je jenom na nás, zda se kvůli nim na chvíli zastavíme a zapřemýšlíme o sobě samém nebo poběžíme dál. Pokud se rozhodneme běžet dál, následuje tvrdý náraz. Jako kdyby nás srazilo auto na silnici. V několika dnech můžeme přijít o všechno, na co jsme se tak těšili.
Není to příliš jednoduché, ale ani příliš složité. Kdo chce, ten si čas udělá - záleží jen na něm. Jde o to, nenechat se vláčet jinými lidmi nebo událostmi, dokonce ani povinnostmi. Žít tady a teď. Když je toho moc, vzít si volno a jít na výlet. Večer otevřít knihu místo mobilu, chvíli před spaním. Ráno vstát o pár minut dříve, projít se alespoň okolo domu a nadýchat čerstvého vzduchu.
Udělám to hned a nebudu už čekat
Zkrátka: Uchopit otěže života do svých rukou a přitáhnout. Kdo je nevzal do ruky před důchodem, nevezme je ani v něm. Kdyby se tím řídil muž z onoho pravdivého příběhu, na odpočinek by se tak netěšil. Bylo by mu to totiž úplně jedno.
Kdo se teď chytá za hlavu a budete s ní vrtět nad těmito hraběcími radami, tak nevrťte. Vezměte si příběh pana ředitele jako červený semafor, zastavte se a chvilku přemýšlejte. A když nic jiného:
Začtěte se v tramvaji, autobuse nebo vlaku do knihy, kterou jste si dnes koupili. I když jste původně měli v úmyslu se do ní pustit až jednou v důchodu, kdy z vás všechno spadne.
Psáno pro Médium.cz v srpnu 2025
Obrázek: Odkaz
Relaxační jazz: Youtube.com
Jan Šik
