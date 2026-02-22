Zlaté tele jménem diplom: Proč český trh stále lpí na razítkách?
V minulém článku jsme mluvili o tom, jak technologičtí giganti jako Google nebo vizionáři typu Elona Muska upouštějí od požadavků na vysokoškolské diplomy. Zní to skvěle, ale buďme realisté – my nežijeme v Silicon Valley. Značná část českého trhu, od státních úřadů po tradiční firmy, má stále jako první síto v přijímacím řízení kolonku „dosažené vzdělání“.
HR a mýtus „zkoušky z nepohodlí“
Proč firmy stále tak křečovitě vyžadují papír? Pro personalistu slouží diplom jako rychlá a bezpečná záruka. Tradiční obhájci systému často tvrdí: „Diplom nedokazuje jen znalosti. Dokazuje, že ten člověk dokázal pět let snášet nepohodlí, nudu, plnit termíny a podřídit se autoritě.“
Zní to logicky, ale v realitě 21. století to má obrovskou trhlinu. Učí to totiž pasivní disciplíně – schopnosti odsedět si něco, co nedává smysl, jen pro splnění formální povinnosti. V momentě, kdy se z tohoto bezpečnostního filtru stane neprostupná zeď, firma přichází o lidi s aktivní disciplínou. Jít totiž vlastní cestou, budovat si praxi bez ochranného štítu diplomu a muset každý den na trhu dokazovat svou hodnotu vyžaduje mnohem více odvahy, samostatnosti a skutečné (vnitřní) disciplíny než odevzdání seminární práce na poslední chvíli.
Pasti tabulkového systému a paradox poslance
Zvláštní kapitolou je pak státní správa. Ta funguje na systému takzvaných tabulkových platů, které měly historicky zabránit protekci. Dnes ale tvrdě narážejí na realitu. Ve státním sektoru můžete mít špičkové znalosti a deset let praxe, ale pokud vám chybí magisterský titul, systém vás zkrátka nepustí do vyšší platové třídy.
Je zde ale jeden neuvěřitelný paradox: Zatímco řadový referent nebo IT specialista na ministerstvu musí mít odpovídající „papír“, poslanec, ministr nebo rovnou premiér nepotřebuje formálně vůbec nic. Lidé, kteří naši zemi reálně řídí, tvoří zákony a rozhodují o stamiliardách, žádný diplom z ústavy nepotřebují. Je naprosto absurdní požadovat papírovou dokonalost po podřízených, zatímco ti nejvyšší nepodléhají v tomto směru žádným tabulkám.
Výsledek? Obrovské množství talentovaných profesionálů státní správu opouští, protože odmítají hrát hru, kde forma vítězí nad obsahem.
Paradox dneška: Umělá inteligence mění pravidla
Trh se ale začíná měnit a není to jen nedostatkem lidí. Zastánci starých pořádků se bojí, že bez drilu a diplomů nebude nikdo, kdo by dělal tu rutinní, byrokratickou a standardizovanou práci. Odpověď na tento strach ale leží přímo před námi: Umělá inteligence. AI dnes přebírá přesně ty procesy a analytické tabulky, na které dříve školy lidi jako na běžícím páse připravovaly. Stroje rutinu zvládnou bezchybně a bez odmlouvání. Firmy už nepotřebují lidské roboty s razítkem. Potřebují lidi, kteří umí řešit komplexní problémy, myslet mimo zajeté koleje a rychle se adaptovat. A právě proto i konzervativní manažeři zjišťují, že lpění na formálním vzdělání u mnoha pozic přestává dávat smysl.
Nejtěžší cesta ze všech (Žádná omluvenka pro lenost)
Pokud dnes narazíte na firmu, která vás odmítne čistě jen kvůli chybějícímu razítku – přestože práci prokazatelně zvládáte –, nemusí to být vůbec tragédie. Společnost, která striktně staví formální vzdělání nad reálné schopnosti, bude pravděpodobně velmi svázaná byrokracií i uvnitř.
Buďme k sobě ale naprosto upřímní: Odmítnout cestu diplomu neznamená zvolit si lenost. Je to přesně naopak. Pro drtivou většinu lidí bez papíru to znamená život na „vyšší obtížnost“. Znamená to, že se nemůžete schovat za status. Vaše jediná šance je mít neprůstřelné portfolio a výsledky.
To, že vám někde zabouchnou dveře kvůli papíru, může být vlastně obrovská výhoda a ušetřený čas. Vaše skutečná příležitost totiž leží v těch firmách, kde na pohovoru padne otázka: „Ukažte nám, co jste reálně dokázal,“ a nikoliv „Ukažte nám, kolik let nepohodlí jste si dokázal odsedět.“
Jan Sedlák
Další články autora
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.