Zdivočelá mládež a krev na chodníku. Proč nám děti vlčí?
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Odborníci varují před novým fenoménem. Děti vraždí pro zážitek i respekt v partě
Je hluboká noc, tma pohlcuje obrysy nábytku a vy klidně oddechujete ve své posteli. Náhle se probudíte. U vašeho lůžka stojí vaše vlastní dcera. V ruce svírá kuchyňský nůž a v očích má prázdnotu, která děsí víc než samotná čepel. Vteřiny se vlečou. Přemýšlí, jestli vás ubodá, nebo podřeže. Krev na bílém povlečení, zničená rodina, absolutní zmar. Zachrání vás jen náhoda – to, že jste v osudový okamžik otevřeli oči. Zní to jako scéna z levného hororu? Nikoliv. Je to realita, kterou nám v těchto dnech s mrazivou samozřejmostí servírují velká média jako důkaz toho, že se naše děti mění v monstra.
A nezůstává jen u jednoho izolovaného případu. Ulice našich měst se prý plní gangy dospívajících, kteří si namátkou vybírají nevinné oběti. Zkopou je do krve, okradou, natočí si to na telefon a s chladným úsměvem odcházejí pryč. Mluví se o „zážitkovém násilí“. O radikalizaci. O tom, že agresivita roste a útoky ve školách se stávají běžnou normou. Společností rezonuje panika, varují státní zástupci, varuje ministerstvo vnitra. Máme se bát vlastních dětí? Stojíme na prahu generační apokalypsy, kde se ztrácí poslední zbytky lidskosti a empatie?
Než se necháme paralyzovat strachem a začneme volat po tvrdších trestech, policejních hlídkách na chodbách a drakonickém dohledu, pojďme se zastavit a podívat se na celou situaci z nadhledu. Pohledem historie, biologie, systémové dynamiky a především – pohledem na samotné prostředí, ve kterém naše děti nutíme žít.
Anatomie morální paniky a mediální manipulace
Článek, který vás má vyděsit k smrti, používá klasickou a staletími prověřenou techniku takzvané morální paniky. Jak se taková panika vyrábí? Je to překvapivě snadné. Vezmete několik zcela nesouvisejících, byť tragických událostí, a slijete je do jednoho narativu. Co má společného dívka s těžkým, pravděpodobně nediagnostikovaným psychiatrickým problémem stojící s nožem nad rodiči, s partou znuděných teenagerů, kteří se poperou za obchoďákem, a s politickou radikalizací extremistických skupin? Vůbec nic. Příčiny těchto jevů jsou diametrálně odlišné.
Spojením těchto extrémů do jednoho textu však média vytvářejí iluzi jednolité, temné vlny, která se na nás valí. Jde o učebnicové zkreslení proporcí. Extrémní patologie jednotlivce je prezentována jako symptom selhávání celé generace. Data přitom hovoří jinak. Celková míra kriminality mládeže v dlouhodobém horizontu neroste, ba dokonce ve srovnání s „divokými devadesátkami“ klesá. Změnila se jen jedna věc – díky chytrým telefonům je násilí extrémně viditelné a okamžitě sdílené.
Tento fenomén navíc není v historii lidstva ničím novým. Na přelomu 19. a 20. století děsila Británii vlna takzvaných „hooligans“ – mladých pouličních gangů jako byli slavní Peaky Blinders, pro které bylo násilí brutálním sportem a rituálem. Ve středověké a raně novověké Evropě se městy i venkovem potulovaly „bandy mladistvých“, které přepadaly pocestné z touhy po dobrodružství a dokazování si statusu. Každá generace dospělých má pocit, že ta nastupující je horší, zkaženější a brutálnější. Co se ale děje pod povrchem? Proč se tento vzorec neustále vrací?
Ztracené rituály a evoluční nesoulad
Abychom pochopili touhu dospívajících po tak extrémních formách zážitků, musíme se podívat do naší evoluční historie. Statisíce let se lidský mozek formoval v prostředích plných reálných výzev. Přechod z dětství do dospělosti, zejména u chlapců, byl vždy spojen s nutností překonávat strach, bolest a podstupovat riziko. Kmenové společnosti to moc dobře věděly, a proto měly propracované iniciační rituály. Tyto rituály byly extrémně náročné, ale měly pevný řád – byly kontrolovány staršími a zkušenějšími členy komunity, kteří celému procesu dodávali smysl a hranice. Dospívající si otestoval svou odolnost, prokázal odvahu a následně byl přijat mezi dospělé jako plnohodnotný, zodpovědný člen skupiny.
Dnes jsme tyto rituály odstranili. Žijeme v nejbezpečnější době v historii lidstva. Svět jsme obalili molitanem, odstranili jsme fyzické riziko a dospívajícím jsme sebrali možnost otestovat vlastní limity v reálném, smysluplném kontextu. Biologická a psychologická potřeba podstoupit výzvu, zažít adrenalin a získat status ve skupině ale nikam nezmizela. Evoluce se nedá vypnout vyhláškou.
Když společnost nenabídne dospívajícím konstruktivní cesty, jak si otestovat svou sílu a získat respekt, vytvoří si mládež iniciaci vlastní – stínovou, zdivočelou a destruktivní. Ono „zážitkové násilí“ není nic jiného než zoufalý přechodový rituál v kultuře, která zapomněla, jak z dětí dělat dospělé. Násilí se stává rituálem identity. Útočník si skrze fyzickou dominanci nad druhým dokazuje, že vůbec existuje.
Termodynamika školní třídy: Systém jako generátor frustrace
A zde se dostáváme k jádru problému, ke skutečnému viníkovi, kterého média tak ráda přehlížejí. Kde tráví naše děti většinu svého bdělého času? V instituci, která je architekturou, strukturou a dynamikou v příkrém rozporu s tím, jak funguje zdravý biologický i sociální systém. Z perspektivy systémové teorie a termodynamiky je tradiční školní systém dokonalým receptem na explozi.
Představte si školu jako uzavřený systém. Biologické organismy (děti) plné energie, přirozené zvídavosti a evolučně dané potřeby po autonomii (agency) jsou na desítky hodin týdně uzavřeny do úzce věkově segregovaných bublin. Jsou odříznuty od reálného světa dospělých, od přirozené interakce napříč generacemi. Jsou zbaveny možnosti rozhodovat o tom, co, kdy, jak a s kým budou dělat. Reálná zodpovědnost a autonomie se limitně blíží nule. Vše je řízeno zvoněním, rozvrhy a vnější autoritou.
Základní fyzikální zákony říkají, že pokud do uzavřeného systému neustále dodáváte energii, ale neumožníte jí smysluplně pracovat a transformovat se (v tomto případě skrze reálnou tvorbu, svobodné objevování a přebírání odpovědnosti), nutně musí narůstat entropie. Chaos. Frustrace.
Dětský mozek je nastaven na to, aby měl vliv na své okolí. Chce vidět důsledky svých činů, chce budovat, tvořit, mít moc nad svým vlastním bytím. Když tuto biologickou potřebu vezmete a zavřete do institucionální klece, kde jediným měřítkem úspěchu je poslušnost a pasivní přijímání informací, dojde k nevyhnutelnému zkratu. Násilí z nudy a touhy po zážitku je přímým důsledkem prostředí, které nedovoluje prožít autentický zážitek kompetence.
Je to logická reakce zdravého organismu na nemocné prostředí. Pokud nemohu tvořit, pokud nemám reálnou moc nad vlastním životem, mohu svou „agenturu“ projevit v tom nejprimitivnějším možném aktu – v absolutní a brutální dominanci nad cizím tělem. Zabitím, zkopáním, ponížením druhého člověka křičí frustrovaný jedinec do světa: „Podívejte se, já nejsem jen číslo v třídní knize. Jsem tady. Mám moc něco způsobit.“
Když se k této toxické směsi institucionální bezmoci a věkové segregace přidají sociální sítě, vznikne dokonalá bouře. Brutalita je gamifikována. Samotný útok už není jen o bolesti oběti, je to performance. Měnou se stávají šokované komentáře a počty zhlédnutí. Systém sociálních platforem tuto entropii s radostí akceleruje, protože negativní emoce udrží uživatele u obrazovky nejdéle.
Odvaha pohlédnout do zrcadla
Hledat řešení v dalších represích, zákazech sociálních sítí nebo v umělém utahování šroubů je jako snažit se uhasit požár tím, že zavřeme oči. Morální panika, kterou média tak ochotně přiživují, slouží jedinému účelu – odvádí naši pozornost od systémového selhání nás, dospělých. My jsme vytvořili svět bez reálných výzev. My udržujeme v chodu vzdělávací továrny z 19. století, které nerespektují biologickou podstatu člověka. My jsme ty, kdo nahradili skutečnou komunitní iniciaci digitálním prázdnem.
Agresivní a radikalizované děti nejsou chybou v matrixu. Jsou naopak jeho velmi přesným produktem. Ukazují nám přesně to, čím je krmíme: absenci smyslu, nedostatek skutečné svobody, nulovou odpovědnost a hluboké odpojení od přirozeného řádu.
Závěrečné odhalení
Dostali jste se až sem? Výborně. Zastavme se na moment. Cítili jste při čtení prvního odstavce tohoto článku úzkost? Zhnusení? Možná spravedlivý hněv, když jsem barvitě popisoval tmu, nůž, krev na povlečení a bezcitné gangy okrádající nevinné? Měli jste pocit, že situace je skutečně vážná a vyžaduje pozornost?
Pokud ano, právě jste se stali ukázkovým příkladem toho, jak funguje psaní hrající na vaše emoce. Všechno to „barvité a temné“ líčení v úvodu jsem nenapsal proto, abych vás informoval, ale proto, abych s vámi manipuloval. Stejně jako to dělají média, která tvoří morální paniku.
Pravděpodobnost, že nad vámi bude v noci stát vlastní dítě s nožem, je statisticky zcela zanedbatelná, v podstatě nulová. Přesto silná emoční slova, obrazy krve a spojení temnoty s narušením vašeho nejbezpečnějšího prostoru (postele) zablokují racionální část vašeho mozku. Strach vyřadí z provozu kritické myšlení a vy jste mnohem náchylnější přijmout zkratkovité závěry.
Tento text nevznikl proto, aby popřel, že násilí existuje. Vznikl proto, aby vám ukázal zrcadlo. Než příště uvěříte narativu o tom, že se blíží konec světa a naše děti jsou ztracené, podívejte se, jaká slova text používá. Skutečný problém – to, že jsme dospívající zavřeli do institucionálních klecí, vzali jim autonomii a rozbili přirozenou strukturu komunity – nelze vyřešit panikou. Vyžaduje chladnou hlavu, hlubokou reflexi systémových chyb a ochotu změnit to, jak jako společnost k dospívání přistupujeme.
Jan Sedlák
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Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.