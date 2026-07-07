Zákaz mobilů ve školách jako střelba do vlastní nohy
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Konec mobilů ve školách. Zákon má zakázat telefony při výuce i v jídelnách
Žijeme v době, kdy se státní aparát stále častěji uchyluje k iluzi, že společenské fenomény lze řídit pouhým tahem legislativního pera. Nejnovějším projevem této institucionální arogance je snaha o plošný zákaz mobilních telefonů ve školách. Na první pohled se jedná o bohulibý záměr chránit pozornost a duševní zdraví dětí. Při bližším, systémovém zkoumání se však před námi otevírá propast naprostého nepochopení toho, jak fungují komplexní společenské struktury a o co se opírá skutečná autorita.
Pokud tento zákaz projde a narazí na realitu, nestane se jen neškodným, nefunkčním paragrafem. Stane se rozbuškou, která může státu uštědřit další těžkou ránu do jeho již tak křehké legitimity. Je to ukázkový příklad toho, jak se snaha o „utahování šroubů“ může proměnit v systémový kolaps, pokud lidé prohlédnou bluf moci a uvědomí si, že král je ve skutečnosti nahý.
Fikce všemocného státu a limity fyzické reality
Každý zákon, nařízení či školní řád stojí na nevyřčeném předpokladu: většina systému ho bude dobrovolně dodržovat a donucovací aparát zasáhne pouze proti statisticky zanedbatelné menšině deviantů. Toto je základní rovnice udržitelnosti moci. Stát nemá a nikdy neměl kapacitu vynucovat svá pravidla u každého občana v reálném čase. Jeho moc je z drtivé většiny založena na psychologii – na víře občanů, že za porušení pravidla přijde nevyhnutelný trest.
Co se ale stane, když se do školního řádu zavede pravidlo, které jde ostře proti přirozenému technologickému a sociálnímu vývoji celé jedné generace? Pravidlo, se kterým nesouhlasí nejen významná část těch, kterých se týká (žáci), ale i těch, kteří za ně nesou odpovědnost (rodiče)?
Dostáváme se do bodu, kde se psychologická iluze moci střetává s fyzikální realitou. Učitel v moderní škole nemá žádné fyzické donucovací prostředky. Nemůže dítěti telefon vytrhnout z ruky, nesmí mu prohledat batoh, nesmí ho fyzicky trestat. Zůstává mu pouze autorita slova a byrokratický proces. Pokud žák řekne „ne, telefon vám nedám“, učitelova okamžitá moc končí. Nastupuje systém. A právě tento systém je v případě masové neposlušnosti odsouzen k zániku.
Anatomie byrokratického infarktu
Představme si modelovou situaci, která vůbec není nereálná: pravidlo vstupuje v platnost a třetina žáků v republice – podpořená svými rodiči, kteří odmítají plošné odebírání soukromého majetku – se rozhodne nařízení ignorovat. Nejde o agresivní vzpouru, jde o pasivní rezistenci. Telefon zůstává v kapse, na vyzvání k odevzdání zní zdvořilé, leč pevné odmítnutí.
V České republice máme zhruba milion dětí v základním a přes 400 tisíc ve středním vzdělávání. Třetina představuje necelého půl milionu jedinců. Jak na to zareaguje systém, který je postavený na trestu?
Každé neuposlechnutí učitele představuje hrubé porušení školního řádu. Každé takové porušení spouští administrativní proces. Ředitelská důtka, snížená známka z chování, předvolání zákonných zástupců k projednání. Škola jako vzdělávací instituce se přes noc mění v kárný tribunál. Učitelé tráví první třetinu každé hodiny řešením přestupků, ředitelé nedělají nic jiného, než že podepisují dekrety o trestech a vedou správní řízení. Organismus školy začíná kolabovat na zahlcení vlastním metabolickým odpadem – byrokracií.
A eskalace pokračuje. Co když tresty nezaberou? Standardním postupem u nezvladatelných dětí, kde selhává domluva s rodinou, je hlášení na OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Zde narážíme na absolutní absurditu centralizovaného řešení. Úředníci OSPOD balancují na hranici vyhoření už v běžném provozu, kdy řeší skutečné tragédie – domácí násilí, závislosti, těžké zanedbávání péče. Pokud by jim na stolech přistály statisíce hlášení o tom, že „Jan Novák odmítá odevzdat mobilní telefon“, systém zkolabuje v řádu dnů.
Tento byrokratický aparát není dimenzován na to, aby stíhal třetinu populace za banální přestupek. Administrativní kapacita státu je striktně omezený zdroj. Pokud ho stát vyplýtvá na marný boj s větrnými mlýny technologického pokroku, nezbude mu energie na udržování základních funkcí.
Syndrom utahování šroubů a ztráta legitimity
Tím se dostáváme k jádru problému, kterým je samotná podstata státní legitimity. Žádný složitý společenský systém nelze dlouhodobě řídit pouhou restrikcí, obzvláště pokud se tato restrikce míjí s přirozeným vývojem. Ekonomika, biologie i společnost fungují na principech sebeorganizace a adaptace. Pokud se centrální autorita snaží naroubovat rigidní průmyslový model kontroly na fluidní realitu digitálního věku, vyvolá tření.
Stát zde zkouší klasickou taktiku utahování šroubů. Když zjistí, že ztrácí nad situací kontrolu (v tomto případě nad pozorností dětí a tvarem vzdělávacího procesu), jeho instinktivní reakcí je vydat další zákaz. Je to symptom hluboké institucionální bezradnosti. Tradiční školství cítí, že mu v digitálním ekosystému ujíždí vlak, že jeho metody z 19. století už nedokážou přirozeně udržet pozornost generace z 21. století. Místo toho, aby se systém transformoval a začal technologie integrovat, nebo ještě lépe, podpořil individuální odpovědnost a autonomii žáků, volí cestu represe. Zákaz je přiznáním vlastní neschopnosti zaujmout.
V momentě, kdy stát vydá plošný zákaz, staví svou autoritu vabank. Říká občanům: „My máme moc vás donutit.“ Ale co když nemá?
Zažili jsme to už v nedávné minulosti. Během covidových lockdownů vláda produkovala nařízení takovým tempem a v takové šíři, že zcela přesáhla svou reálnou kapacitu je vymáhat. Ve chvíli, kdy kritická masa lidí pochopila, že za porušení nesmyslného nebo zmateného nařízení reálně žádný postih nepřijde, protože policie a hygiena jsou fyzicky a administrativně paralyzovány, státní autorita se zhroutila jako domeček z karet. Lidé pravidla začali ignorovat nejen z přesvědčení, ale prostě proto, že mohli.
Stát svou přemírou snahy o mikromanagement společnosti ukázal občanům, že jeho donucovací aparát je v podstatě bezzubý. Tím utrpěla jeho legitimita zranění, ze kterého se dodnes plně nevzpamatovala.
Střela do vlastní nohy
Zákaz mobilů ve školách je přípravou na úplně stejný scénář. Pokud nařízení projde a část společnosti ho prostě odmítne, stát nebude mít nástroje, jak ho plošně vymoci.
- Nemůže použít sílu: Fyzické odebírání majetku dětem je v právním státě nepřípustné.
- Nemůže použít právo: Trestní odpovědnost za držení telefonu neexistuje a OSPOD se pod agendou zhroutí.
- Nemůže děti hromadně vyloučit: Právo na vzdělání je ústavně zaručené (minimálně na úrovni základní školy) a plošné vylučování středoškoláků za nesouhlas s režimovým pravidlem by znamenalo politickou sebevraždu.
Výsledkem bude stav, kdy stát něco oficiálně nařídí, statisíce lidí to budou otevřeně ignorovat, a stát nebude schopen adekvátně zareagovat. Každý den, kdy bude učitel stát před třídou a marně vyžadovat telefony, bude dnem, kdy generace mladých lidí na vlastní oči uvidí impotenci nařízení shora. Učíme je tím, že zákony a pravidla jsou jen prázdná slova na papíře, pokud za nimi nestojí buď smysluplný konsenzus, nebo reálná donucovací síla.
Pro stát je to střelba do vlastní nohy. Ve snaze zachránit střípek autority institucionálního vzdělávání ohrožuje autoritu státu jako celku. Vzdává se dobrovolného respektu ve jménu vynucované poslušnosti, kterou ale vzápětí nedokáže vymoci.
Od rigidních systémů k individuální odpovědnosti
Problém není v mobilech samotných. Ty jsou jen nástrojem, extenzí našeho nervového systému v digitálním světě. Problém leží v křeči, s jakou se tradiční systém snaží udržet kontrolu.
Zdravý systém, ať už mluvíme o krevním oběhu, tržní ekonomice nebo vzdělávacím procesu, nefunguje na základě centrálních blokád a zákazů. Funguje díky adaptaci, propustnosti a schopnosti jedinců (buněk, firem, dětí) reagovat na okolní prostředí a nést za své jednání přirozené následky. Pokud dítě tráví čas na mobilu na úkor vlastního rozvoje, následkem by neměla být represe ze strany byrokratického aparátu, ale přirozené selhání v dané činnosti. Skutečné vzdělání nespočívá v izolaci od vlivů reálného světa do jakéhosi umělého, analogového skleníku, ale v budování vnitřní kapacity jedince s těmito vlivy pracovat. To je podstata autonomie, kterou tradiční škola tak často potlačuje.
Pokud by lidé tento byrokratický bluf prohlédli a dokázali se ve svém odporu spojit – byť jen pasivním nesouhlasem a nepředáním telefonů – zpráva, kterou vyšlou, bude mít mnohem hlubší dopad než jen záchranu jedné digitální hračky. Bude to jasný vzkaz o tom, že éra slepé poslušnosti vůči pravidlům, která postrádají logiku i kapacitu k vynucení, končí.
A pro stát by to mělo být důrazné varování. Každý další nepromyšlený zákaz, každý další pokus o utažení šroubů, který narazí na tvrdou realitu nedostatku administrativních kapacit, ukrajuje z onoho magického psychologického kapitálu, kterému říkáme důvěra ve stát. Až stát jednou tu legitimitu a donucovací autoritu bude skutečně potřebovat pro krizovou situaci existenčního charakteru, může zjistit, že už mu žádná nezbyla, protože ji celou rozmělnil v malicherných a předem prohraných bitvách.
Jan Sedlák
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Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.