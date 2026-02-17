Trest za odvahu: Jak státní byrokracie drtí a ničí zakladatele svobodných škol
Když si stěžujeme na úroveň českého školství, často zaznívá: „Tak ať ti kritici zkusí založit vlastní školu a ukážou, jak se to má dělat!“ Problém je, že desítky odvážných lidí v České republice to už udělaly. Vznikly desítky svobodných a komunitních škol, které fungují jako úžasné projektové inkubátory. Jenže státní aparát je za jejich odvahu neodměnil. Místo toho na ně poslal armádu byrokratů, aby je donutil zařadit se zpět do šiku pruské továrny.
Založit a udržet v Česku při životě inovativní školu nevyžaduje jen pedagogické nadšení. Vyžaduje to ocelové nervy, právníka a ochotu nechat se psychicky vydírat systémem.
Zločin jménem „Jiné tempo“
Základním kamenem úrazu je státní modla zvaná Rámcový vzdělávací program (RVP). Stát v něm přesně a rigidně nalinkoval, co se má které dítě naučit v konkrétním ročníku. Svobodné školy přitom stojí na vědeckém a biologickém faktu, že každé dítě zraje jinak. Pokud má rtuťovitý „lovec“ období, kdy ho fascinuje příroda, nasává biologii tempem vysokoškoláka, ale matematiku chce řešit až za rok.
V normálním světě je to známka geniality a vnitřní motivace. V očích české státní byrokracie je to zločin a porušení vyhlášky. Inspekce nezajímá, že dítě umí sestavit funkční ekosystém. Zjistí, že v daném měsíci nemá odškrtnuté zlomky, a škole hrozí sankce a vyškrtnutí z rejstříku.
Ředitel jako živý štít
Být ředitelem v klasické státní škole znamená být loajálním správcem tabulek. Být ředitelem svobodné školy znamená být vojevůdcem ve dvoufrontové válce.
Tito lidé musejí vzít svobodné, organické vzdělávání a přes noc ho „přeložit“ do mrtvého, byrokratického newspeaku. Průkopníci z podobných škol museli sepsat mnohastránkové dokumenty, kde doslova ohýbali věty tak, aby úředníkovi z inspekce dokázali, že když si děti samy řídí komunitní sněm, vlastně tím „naplňují očekávané výstupy v oblasti občanských kompetencí dle paragrafu X“.
Je to ponižující a vyčerpávající hra se slovíčky. Ředitelé nezávislých škol neshoří na tom, že by nezvládali práci s dětmi. Vyhoří na tom, že dělají dnem i nocí živý štít. Tlumí nárazy státní mašinerie (hygieny, hasičů, inspekce, zřizovatelů), aby za dveřmi školy zůstal pro děti bezpečný prostor pro tvorbu.
Kontrola papírů, ne štěstí
Když do komunitní školy přijede Česká školní inspekce, často nedokáže vůbec uchopit to, co vidí. Nehodnotí, jestli se děti do školy těší. Nehodnotí, že nevzniká šikana, protože děti se učí řešit konflikty samy. Úředník hledá Školní vzdělávací program, tematické plány, třídnice a důkazy o tom, že všichni dělají to samé ve stejný čas.
Mýtus: „Kdo platí, ten poroučí!“
Zde se často ozývá klasický argument obhájců systému: „Ale stát těmto školám posílá peníze, tak je přece naprosto logické, že je musí kontrolovat!“
Zní to úderně, ale je v tom obrovský logický chyták. Za prvé: Stát nemá žádné „své“ peníze. Jsou to peníze daňových poplatníků – tedy i rodičů těch dětí, které chodí do inovativních škol. Tito rodiče si pouze přejí, aby se jejich zaplacené daně využily na vzdělávací model, který jejich dětem neničí psychiku.
Za druhé: Nikdo netvrdí, že tyto školy nemají podléhat kontrole. Zásadní problém je v tom, CO se kontroluje. Stát by neměl kontrolovat proces (jestli dítě sedí v úterý v 8:00 nad státní učebnicí), ale měl by kontrolovat výsledek (jestli ze školy vychází gramotný, samostatný a psychicky odolný člověk). Současná byrokratická mašinerie ale kontroluje pouze papíry, protože skutečný rozvoj osobnosti se do excelové tabulky zkrátka nevejde.
Závěr
Svobodné a komunitní školy nestojí stát obrovské peníze. Nepotřebují přidat miliardy na platech. To jediné, co po státu chtějí, je, aby je přestal dusit.
Zakladatelé těchto projektů jsou skuteční hrdinové naší doby. Vzali na sebe obrovské riziko a psychický tlak, aby ukázali, že to jde i jinak. Je načase, aby jim systém přestal házet klacky pod nohy a začal se od nich konečně učit.
