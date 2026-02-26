Továrna na zklamání: Proč pruská škola vychovává budoucí „AI proletariát“
Když přišla první průmyslová revoluce, parní stroje přes noc nahradily lidské svaly. Tradiční obživa milionů lidí zmizela. Aby společnost tento šok přežila, vznikla masová pruská škola. Její cíl byl pragmatický: vzít děti z polí a vycvičit z nich spolehlivou kognitivní sílu pro nově vznikající továrny a úřady.
Škola je naučila sedět na místě, mlčet, poslouchat autoritu, plnit zadání a pracovat s tabulkami. Udělala z nich dokonalé „biologické algoritmy“. Dvě stě let to fungovalo bezvadně. Až doteď.
Konec biologických algoritmů
Dnes stojíme oběma nohama v další revoluci. Umělá inteligence (AI) už dávno nenahrazuje dělníky u pásu. Nahrazuje přesně tu rutinní, kognitivní práci, kterou nás škola celá staletí učí jako tu „nejbezpečnější cestu k úspěchu“.
Zkuste si upřímně odpovědět: Co po dětech klasický systém primárně vyžaduje? Naučit se penzum informací, zapamatovat si definici, aplikovat vzoreček a odevzdat to bez zbytečného odmlouvání.
Jenže v tomhle už lidé nikdy nevyhrají. AI je ten nejdokonalejší jedničkář na světě. Zná všechny encyklopedie, nikdy neodmlouvá a pracuje v milisekundách. Pokud škola nadále hodnotí dítě podle toho, jak dobře umí fungovat jako stroj, posílá ho do předem prohrané bitvy.
Zrození „AI proletariátu“
Historie se opakuje. Lidé, kteří v 19. století uměli jen máchat motykou, padli do chudoby, protože jejich jediná dovednost ztratila hodnotu. Dnes si zaděláváme na vznik nového „AI proletariátu“. Nebudou to nevzdělaní lidé v otrhaných šatech. Budou to zástupy slušných absolventů s papírovými diplomy, kteří poctivě prošli systémem, ale nenaučili se nic jiného než plnit cizí zadání. Až zjistí, že jejich práci dělá levněji datové centrum, titul jim bude k ničemu.
Zastánci tradičního drilu zde často namítají: „Ale člověk přece musí mít znalosti, aby mohl AI vůbec řídit! Co když vypadne proud, to pak ti vaši svobodní absolventi zemřou?“ Tento argument je úsměvný. Pokud dojde ke globálnímu výpadku technologií, k přežití nám nepomůže odříkat zpaměti chemické názvosloví, ale schopnost rozdělat oheň a ulovit potravu – což se v pruských lavicích překvapivě neučí.
A co se týče řízení AI: Lidé dnes běžně používají chytré telefony, aniž by uměli pájet tištěné spoje. Abychom uměli s AI pracovat, nepotřebujeme otrocký dril gramatických pouček. Potřebujeme kritické myšlení, abychom dokázali ověřit fakta, a schopnost pokládat správné otázky.
Mýtus „líného Leonarda“ a vnitřní disciplína
Další častou kritikou je obava z nedostatku řádu. „Trh práce nepotřebuje miliony chaotických vizionářů, kteří neumí dodržet termín, potřebuje disciplínu,“ zní z úst zastánců starých pořádků.
Tady ale dochází k fatálnímu nepochopení toho, co je to disciplína. Pruská škola učí disciplínu vnější (udělám to, jinak dostanu pětku). Svobodné vzdělávání buduje disciplínu vnitřní. Největší inovátoři historie nebyli úspěšní proto, že by je někdo ve škole nutil sedět rovně. Byli úspěšní, protože našli svou vnitřní vášeň. A člověk, kterého něco skutečně zajímá, dokáže pracovat mnohem tvrději, dodržet termíny a dotáhnout projekt do konce s nasazením, jaké mu žádná hrozba poznámky nikdy nedodá.
Když chyba stojí životy
Zastánci drilu rádi tvrdí, že učit se z chyb je nebezpečné. „V realitě stojí chyby peníze a životy, proto se jim musíme ve škole vyhnout.“ Zní to logicky, ale historie nás učí naprostý opak. Ty největší katastrofy – od prohraných válek až po průmyslové havárie – se nestaly proto, že by lidé dělali chyby. Staly se proto, že se tyto chyby v hierarchických, přísných systémech báli přiznat a snažili se je ututlat. Systém, který dítě trestá za každé klopýtnutí, ho nenaučí být bezchybným. Naučí ho své chyby skrývat nebo svalovat vinu na druhé. Skutečně bezpečné systémy (například v letectví) naopak stojí na tom, že se chyba okamžitě analyzuje bez hrozby trestu, aby se už neopakovala.
Záchranný kruh leží ve svobodě
Místo abychom stavěli sociální hradby a vymýšleli, jak budeme z daní živit miliony nepotřebných úředníků, musíme změnit přístup k výuce. Asijské státy nás možná na chvíli v testech převálcují svým 14hodinovým drilem, ale za cenu obrovského psychického vyhoření a demografického kolapsu celé generace. To není cesta.
Jediná šance je přestat se s umělou inteligencí přetahovat o to, kdo je lepší algoritmus. Musíme v dětech probudit to jediné, co stroje nemají. Schopnost tvořit si vlastní pravidla hry, adaptovat se na nečekané situace a zachovat si vnitřní motivaci. Pokud má další generace v novém světě obstát, nesmí z ní vycházet naprogramované součástky. Musí z ní vycházet sebevědomí tvůrci.
Jan Sedlák
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.