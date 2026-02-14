Továrna na defekty: Váš „lovec“ není rozbitý, jen ho pruská škola zamkla do stodoly
Představte si továrnu, která je naprogramována tak, aby vyráběla výhradně ocelové šroubky o velikosti M6. Linka jede, stroje hučí a všechno perfektně funguje. Najednou se ale na pásu objeví nádherně vyřezávaná dřevěná figurka nebo špičkový titanový hřebík. Co udělá kontrolor kvality na konci linky? Vezme červenou fixu, označí je za „zmetky“ a hodí je do koše na defektní materiál.
Přesně tohle dělá pruský vzdělávací systém s lidskými mozky. Z podstaty svého designu neumí pracovat s diverzitou. Potřebuje uniformitu. A když do lavice usedne dítě, jehož hardware je zapojený trochu jinak, než vyžaduje 200 let stará tabulka, systém neřekne: „Jé, to je zajímavý mozek, jak s ním můžeme pracovat?“ Systém řekne: „Tenhle kus je porouchaný. Zavolejte doktora a dejte mu nálepku.“
Vítejte v továrně na defekty. Vítejte ve světě, kde se z naprosto zdravých dětí dělají pacienti jen proto, že nepasují do šablony.
Dyslexie: Tajemství izolace kabelů a mýtus „přeučování“
Nejčastější nálepka, kterou děti dostávají, je dyslexie (a její sestry dysgrafie a dysortografie). Tradiční školství a psychologie vám řeknou, že je to specifická porucha učení. Zní to jako nemoc. Zní to, jako by v mozku bylo něco fyzicky rozbitého.
Neurověda ale ukazuje naprosto jiný obrázek. Abychom pochopili, co se u „dys-“ dětí děje, musíme se podívat na to, jak mozek zraje.
Představte si mozek jako gigantickou síť elektrických kabelů (nervových vláken). Aby těmito kabely běžel signál rychle a beze ztrát, musí se postupně obalit tukovou izolační vrstvou. Tomuto procesu se odborně říká myelinizace.
Tento „izolační proces“ ale neprobíhá u všech dětí stejně rychle a ve stejných oblastech. U průměrného žáka se v sedmi letech začnou masivně izolovat dráhy v levé hemisféře, které jsou zodpovědné za lineární dekódování textu (čtení písmenka po písmenku).
U dětí s dyslexií probíhá myelinizace jinak. Často se u nich oblasti pro lineární čtení obalují izolací pomaleji. Není to porucha, je to evoluční strategie. Jejich mozek totiž v tu samou chvíli investuje obrovskou energii do budování „širokopásmových dálnic“ jinde – typicky v pravé hemisféře. Staví centra, která řeší prostorové vidění, 3D představivost, empatii a vnímání obrovských souvislostí (tzv. big picture thinking).
Je to prostě jiný typ operačního systému. Zatímco průměrný mozek jede krok za krokem, dyslektický mozek vidí rovnou celý les.
V tuto chvíli obhájci systému a klasičtí speciální pedagogové vytáhnou svůj hlavní trumf: „Ale my přece víme, že mozek má neuroplasticitu! Výzkumy ukazují, že když dítě s dyslexií podrobíme intenzivnímu nácviku a intervenci, ty spoje v levé hemisféře se nakonec obalí myelinem, posílí se a dítě se číst naučí.“
Ano. Mají absolutní vědeckou pravdu. Mozek je plastický a dokáže se přizpůsobit i tvrdému drilu. Ale musíme si položit zásadní otázku: Za jakou cenu?
Zkuste si vzpomenout, jak se ve školách před pár desítkami let naprosto běžně, a podle tabulek „úspěšně“, přeučovali rození leváci na praváky. Šlo to? Šlo. Mozek se plasticky přizpůsobil. Ale za cenu obrovského stresu, tiků, frustrace a zničeného sebevědomí dítěte. A proč se to dělalo? Jen proto, že systém měl pocit, že psát pravou rukou je jediné „normální“.
Dnes děláme to samé dětem s dyslexií. Zjistíme, že mají obrovský potenciál v pravé, prostorové hemisféře. Ale protože pruská škola stojí výhradně na lineárním čtení textu, nařídíme „intenzivní nácvik“. Nutíme dyslektika spálit stovky hodin a obrovské množství kognitivní energie jen proto, aby se z něj stal průměrný čtenář. Zatímco dítě vyčerpává samo sebe snahou zalepit svůj systémem definovaný „defekt“, přichází o drahocenný čas a energii, kterou mohlo věnovat rozvoji svého skutečného přirozeného talentu.
Když postavíte dyslektika k tabuli a nutíte ho v sedmi letech před celou třídou nahlas číst, je to jako byste po špičkovém grafikovi s nejnovějším Macem chtěli, aby vám programoval v MS-DOSu. Přístroj selže. Spolužáci se smějí. Učitel zapíše špatnou známku. A dítě si neodnese ponaučení, že jeho mozek je geniální na 3D prostor. Odnese si celoživotní trauma a přesvědčení: „Jsem hloupej.“
ADHD: Lovci zamčení ve stodole
Druhou nejoblíbenější diagnózou dneška je ADHD. Děti, které „nevydrží v klidu“, „vyrušují“, „jsou impulzivní“ a „nedávají pozor“.
Americký psychoterapeut Thom Hartmann přišel už před lety s fascinující teorií, která toto chování vysvětluje: Teorie lovců a zemědělců.
Průměrný žák, který zvládne sedět šest hodin v lavici, poslouchat výklad a pečlivě vyplňovat pracovní sešit, má evoluční mozek zemědělce. Je nastavený na monotónní, dlouhodobou a předvídatelnou práci. Zaseje, čeká, sklidí. Nevadí mu rutina. Pro pruskou školu je to ideální materiál.
Lidé s ADHD mají ovšem mozek lovce. Lovce absolutně nezajímá monotónní pletí záhonu. Lovec musí neustále skenovat horizont. Musí si všímat každého šustnutí v křoví, sebemenšího pohybu. Jeho pozornost neustále těká, dokud neuvidí kořist – tedy něco, co mu dává hluboký smysl a stimulaci. Jakmile lovce něco skutečně zaujme, propadne do stavu tzv. hyperfokusu a dokáže pracovat hodiny v kuse s brutální efektivitou, na kterou zemědělec nikdy nedosáhne.
A teď se ptejme: Co se stane, když lovce zavřete na šest hodin do stodoly k zemědělcům a nutíte ho přebírat hrách? Zblázní se. Začne se houpat na židli, vyrušovat a zoufale hledat jakýkoliv podnět, který by jeho lačnící mozek nakopl. A co udělá systém? Namísto toho, abychom lovcům upravili prostředí a dali jim úkoly hodné jejich obrovské energie, raději do nich sypeme farmaka (jako je Ritalin).
Jinými slovy: Dopujeme děti amfetaminy, aby dokázaly snést prostředí, které je pro ně biologicky toxické.
Miliardový byznys se záplatami
A víte, co je na tom všem nejbizarnější? Že tato továrna nevyrábí jen komplexy u dětí, ale vybudovala kolem sebe celý průmysl.
Jakmile se lovec nebo dyslektik nevejde do tabulky, spustí se byrokratický kolotoč. Dítě je odesláno do pedagogicko-psychologické poradny. Tam dostane oficiální papír s razítkem, na jehož základě škola požádá stát o peníze na asistenta pedagoga nebo speciální pomůcky. Najednou máme ve třídách obrovskou armádu asistentů, kteří stojí miliardy korun ročně z kapes daňových poplatníků.
Mnozí to považují za důkaz, že školství jde s dobou a nabízí „individuální přístup“. Ale pojďme si říct pravdu. Asistent pedagoga reálně nedělá nic jiného, než že se zoufale snaží tlumit dopady toho, že je lovec zamčený ve stodole.
Je to, jako by stát plošně nařídil, že všichni občané musí nosit boty velikosti 38. A těm, kteří mají nohu 42, by místo jednoduchého nákupu větších bot štědře platil z našich daní drahého ortopeda, který by s nimi každý den chodil a ošetřoval jim krvavé puchýře. To není systémová pomoc. To je byznys s uměle vytvořeným defektem.
Závěr: Uschovejte si ten papír
Dnes, v éře umělé inteligence (píšeme rok 2026), je realita neúprosná. Lineární dekódování textu nebo monotónní výpočty provádí algoritmy za zlomek vteřiny a naprosto bezchybně. To, co dnes trh a společnost zoufale potřebují, nejsou robotičtí zemědělci. Jsou to lidé, kteří umí spojovat nespojitelné, mají energii bourat stará pravidla, umí riskovat a dívají se na svět z jiného, prostorového úhlu.
Potřebujeme dyslektiky. Potřebujeme lovce s ADHD. Pokud má vaše dítě (nebo vy sami) z poradny jakoukoliv diagnózu s předponou „dys-“, dobře si ten papír uschovejte. Není to důkaz o vaší méněcennosti. V dnešním světě je to často potvrzení o tom, že váš mozek má superschopnosti, se kterými si 200 let starý pruský systém prostě jen nevěděl rady.
Jan Sedlák
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.