Summerhill: Sto let svobody v moři pruského drillu
Když v roce 1921 založil Alexander Sutherland Neill v Anglii školu Summerhill, považovali ho za blázna. V době, kdy se ve školách ještě běžně používaly rákosky a děti musely stát v pozoru, Neill prohlásil: „Raději uvidím školu, která vyprodukuje šťastného metaře, než neurotického učence.“
Revoluce jménem Summerhill
Summerhill nebyla jen „jiná škola“. Byl to totální rozchod s pruským modelem. Základní principy byly (a stále jsou) šokující:
- Dobrovolnost: Žádná hodina není povinná. Dítě tam jde, jen když chce. Pokud si chce dva roky v kuse jen hrát na písku nebo lézt po stromech, může.
- Demokracie: Škola je řízena školním shromážděním, kde má hlas pětiletého dítěte stejnou váhu jako hlas ředitele. Pravidla si tvoří komunita sama.
- Štěstí jako cíl: Neill věřil, že když odstraníte strach a nátlak, přirozená touha dítěte poznávat svět (učení) se dříve či později sama probudí.
Západ na útěku od fabrik
V západních zemích (zejména ve Skandinávii, ale i v USA či Británii) už dávno pochopili, že ekonomika 21. století nepotřebuje poslušné vykonavače příkazů. Potřebuje lidi, kteří umí myslet kriticky a kreativně.
- Finsko zrušilo klasické předměty a přešlo na učení v souvislostech.
- Dánsko sází na „lesní školky“ a autonomii dětí. Důvod je prostý: Strach zabíjí kreativitu. A kreativita je dnes ta nejdražší komodita na trhu.
Proč to u nás jde „šnečím tempem“?
Proč se v Česku stále držíme pruského modelu jako klíště? Důvodů je několik a nejsou hezké:
- Duch rakousko-uherského úředníka: Máme v sobě hluboce zakořeněnou víru v tabulky, osnovy a centrální řízení. „Co není v osnovách, to neexistuje.“
- Komunistická stopa: Čtyřicet let totality pruský model ještě vylepšilo o ideologickou poslušnost. Učitel se stal „převodovou pákou“ státu. Tento mentalitní blok v mnoha lidech přetrvává.
- Strach ze svobody: Svoboda je zodpovědnost. Pro mnoho rodičů i učitelů je děsivé představit si, že by dítě mělo volbu. Bojí se, že by se „nic nenaučilo“. Nechápou, že vynucené vědomosti se vypaří hned po testu, zatímco svobodně nabytá zkušenost zůstává.
- Fetiš „Maturity“: Náš systém je nastaven jako trychtýř směřující k jedinému dni – maturitě nebo přijímačkám na SŠ. Všechno, co nepomáhá k úspěchu v tomto testu, je vnímáno jako ztráta času.
Cesta ven
Summerhill už 100 let dokazuje, že děti, které vyrostou ve svobodě, nejsou nevzdělané. Naopak. Jsou to lidé s pevnou páteří, kteří vědí, kdo jsou, a dokážou se v životě prosadit, protože se nenechali zlomit.
U nás se svobodné školy (typu Sudbury nebo Summerhill) rodí těžce, v legislativních křečích a pod neustálým dohledem inspekce. Ale rodí se. Protože čím dál víc rodičů chápe, že posílat dítě do „pruské továrny“ v roce 2026 je jako chtít po něm, aby psalo na psacím stroji. Je to sice funkční kus historie, ale pro dnešní život je to nepoužitelný skanzen.
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.