Stavba bez základů: Proč systém vyrábí diagnózy tam, kde stačí počkat
Představte si, že stavíte dům. Sotva jste vylili základy a beton je ještě mokrý, přijede četa techniků a začne do zdí (které ještě nestojí) instalovat nejmodernější optické kabely a Wi-Fi routery. Když se jim to nepovede a všechno zkratuje, prohlásí dům za „vadný“ a dají mu nálepku „technicky nezpůsobilý“.
Přesně tohle děláme našim dětem. A říkáme tomu „diagnóza specifické poruchy učení“.
Beton, který nesmí zaschnout
Mozek dítěte není prázdná nádoba, ale staveniště. Aby mohl zvládnout abstrakci, jako je čtení a psaní (naše „digitální Wi-Fi“), musí mít nejprve hotové základy: hrubou motoriku, rovnováhu a smyslové vnímání.
Klíčovým procesem je zde myelinizace – obalování nervových vláken tukovou izolací. Je to biologické „povolení k zápisu“. Dokud signál v mozku neběhá po zaizolovaných drátech, dochází k chybám. Kvalita přenosu v je přímo závislá na stupni myelinizace M:
v \approx f(M)
U mnoha dětí tato centra dozrávají až kolem 7. nebo 8. roku. Pokud ale státní buldozer nařídí, že „instalace“ musí začít v 6 letech, dojde k nevyhnutelnému zkratu.
Diagnóza jako trest za mokrý beton
To, co pak psychologové označí jako dyslexii nebo dysgrafii, není v mnoha případech vrozená vada. Je to jen jizva po pedagogickém násilí.
- Mozek pochopí, že úkol je nad jeho aktuální síly.
- V rámci sebeobrany spustí stresovou reakci.
- Amygdala „vypne“ centra myšlení, protože se cítí v ohrožení (strach z neúspěchu).
Výsledkem je stav, který vypadá jako porucha, ale ve skutečnosti je to jen přetížená pojistka. Děláme z dětí pacienty jen proto, že jejich vnitřní biologický plán stavby má jiný harmonogram než ministerská vyhláška.
Neopravujme děti, opravme plán
Když se dům hroutí, protože mu chybí základy, nepomůže, když tam pošlete víc asistentů, aby podpírali padající Wi-Fi routery. Pomůže jediné: přestat stavět další patra a nechat základy zaschnout.
Dnešní epidemie „dys-poruch“ je z velké části umělý produkt systému. Kdybychom dětem dovolili lézt po stromech, běhat a dozrávat ve svém tempu, většina těchto „nemocí“ by nikdy nevznikla. Diagnóza je často jen maskou pro naši netrpělivost.
Nestaňme se architekty, kteří raději dům prohlásí za neobyvatelný, než aby uznali, že zapomněli nechat vytvrdnout beton.
Jan Sedlák
