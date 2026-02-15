Školství jako černá díra: Kolik nás stojí továrny na nezaměstnané?
Kdykoliv se začne mluvit o problémech českého školství, objeví se univerzální zaklínadlo: „Nejsou peníze. Potřebujeme přidat školství víc peněz.“ Systém neustále natahuje ruku a tvrdí, že s větším rozpočtem by dokázal ty „zlobivé lovce s ADHD“ a „pomalé dyslektiky“ konečně srovnat do latě.
Skutečnost je ale mnohem temnější. Peněz je v systému dost. Problém je, že z našich daní dotujeme ekonomickou černou díru, která sice udrží pruskou továrnu v chodu, ale na jejím konci často vypadne člověk závislý na státu.
Pojďme se bez emocí a s chladnou hlavou podívat na tvrdá data (vycházející z analýz PAQ Research a organizací jako EDUin).
Cena za „záplatování“ rozbitého designu
Jak jsme si ukázali v minulém textu, pokud zavřete mozek „lovce“ (ADHD) na šest hodin do stodoly s monotónní prací, zblázní se. Co udělá systém? Místo aby změnil prostředí, najme k němu dozorce – asistenta pedagoga. Dnes stát vydává z rozpočtu přes 8 miliard korun ročně jen na platy asistentů. A to se bavíme jen o základních školách. Jsou to miliardy vyhozené za záplatování faktu, že systém neumí pracovat s diverzitou a nutí všechny obouvat boty velikosti 38. Kdo má 42, dostane státem placeného ortopeda na ošetřování puchýřů.
Trojnásobné náklady na speciální „odkladiště“
Když asistent nepomůže, je dítě často odkloněno do speciálního nebo segregovaného proudu. Zde se náklady státu na jednoho žáka šplhají až na trojnásobek oproti běžné škole. Tyto instituce často disponují štědrými rozpočty, speciálním vybavením a obrovským personálním aparátem.
Zní to jako skvělá a funkční péče státu, že? Až na ten výsledek. Děti v těchto segregovaných proudech naprosto ztrácejí přirozené vzory. Mnoho z nich kvůli demotivaci a odtržení od reality nikdy nedokončí střední školu. A tady přichází ten nejděsivější účet: Sociologové a ekonomové (např. tým Daniela Prokopa) spočítali, že každý jeden žák, který nedokončí střední školu, stojí stát během svého života zhruba 2,3 až 2,8 milionu korun na ušlých daních a vyplacených sociálních dávkách. K tomu připočtěte zátěž pro OSPOD (sociálku), policii a úřady práce.
Platíme obrovské peníze za to, abychom z dětí vyrobili celoživotní klienty systému.
Důležité ujasnění: Medicínská diagnóza vs. Systémový defekt
Abychom předešli argumentačním faulům: Nikde ve svých textech netvrdím, že nemají existovat štědře financovaná speciální zařízení a nonstop asistenti pro děti s těžkým, kombinovaným nebo hlubokým mentálním a fyzickým postižením. Dítě, které vyžaduje neustálou ošetřovatelskou péči, pochopitelně potřebuje vysoce specializované prostředí a obrovskou finanční podporu. To je bez debat.
Ta „miliardová černá díra“ ale vzniká někde úplně jinde. Státní moloch dnes do těchto speciálních proudů (a do tabulek pro drahé asistenty) masově odklízí desetitisíce naprosto zdravých dětí – vizuální myslitele s dyslexií, rtuťovité „lovce“ s ADHD nebo prostě děti, které jen nezapadly do 200 let staré lineární šablony pruského školství. Tím, že do systému cpeme miliardy za nesmyslné hlídání zdravých dětí, které potřebují jen jiný přístup, vlastně vyčerpáváme kapacity a peníze, které by jinak mohly (a měly) jít těm skutečně těžce postiženým.
Zázraky na koleni: Síla komunitních inkubátorů
A teď se podívejme na druhý konec spektra. Existují projekty a svobodné komunitní školy (jako je například úžasný projekt Ježek bez klece a další jemu podobné), které fungují na naprosto opačném principu.
Nenutí děti sedět v jedné šabloně. Nejsou sanatoriem, ale fungují jako projektové inkubátory. A co je nejdůležitější: Dosahují neuvěřitelných výsledků s naprosto minimálními státními normativy a napjatými rozpočty. Tyto školy dokážou často integrovat i děti z vyloučených lokalit nebo ze sociálně slabších rodin. Nedisponují luxusními saunami ani armádou byrokratů. Mají jen mentory, bezpečné mantinely a svobodu. A výsledek? Tyto děti odcházejí na střední školy jako sebevědomí, zodpovědní lidé, kteří se o sebe dokážou v životě postarat. Nejsou zátěží pro systém, stávají se jeho tvůrci.
Proč je svoboda levnější než diktát?
Odpověď je jednoduchá: Diktát potřebuje hlídače, svoboda potřebuje jen důvěru a smysl. V klasické pruské škole musíte platit lidi za to, aby děti donutili dělat věci, které nedávají smysl. Platíte aparát, který kontroluje, trestá a diagnostikuje odchylky. V projektovém inkubátoru platíte pouze za nástroje, zkušené mentory a prostor pro tvorbu. Když děti práce baví a vidí v ní smysl, nepotřebujete dozorce.
Závěr
Argument, že „svobodné a individualizované vzdělávání by stát nezaplatil“, je jeden z největších mýtů dneška. Je to přesně naopak. Státní rozpočet krvácí právě proto, že udržujeme při životě obrovský, drahý a neefektivní byrokratický moloch 19. století. Odstranění této klece, zrušení průmyslu na umělé diagnózy a uvolnění rukou komunitním projektům by nám neušetřilo jen miliardy korun ročně. Zachránilo by to tisíce lidských osudů, které dnes zbytečně končí v tabulkách úřadů práce.
Není čas nalít do systému více peněz. Je čas změnit jeho architekturu.
Jan Sedlák
Exponenciální past: Proč nám „vybuchují“ mozky
Vědomosti se zdvojnásobí za rok, ale škola učí data stará dekády. Jak přežít informační tsunami s pravěkým mozkem a proč musíme děti naučit filtrovat balast místo memorování zbytečností? Analýza našeho digitálního zahlcení.
Jan Sedlák
Mezi „sígry“ a stíny: Jak škola místo odolnosti buduje doživotní traumata
Škola má děti „zocelit“, ale často jim spíše láme charakter. Proč rebelové přežijí a ti vzorní končí v depresích? O traumatech z lavic, která si neseme celý život, a o tom, proč známka nikdy nesmí mít cenu života.
Jan Sedlák
Civilizace pod dohledem: Stali jsme se lepšími, nebo jen opatrnějšími?
Stali jsme se lepšími, nebo se jen bojíme kamer v mobilech? Úvaha o tom, jak se násilí státu přesunulo z ulic do neviditelných digitálních registrů a exekučních příkazů.
Jan Sedlák
Továrna na defekty: Váš „lovec“ není rozbitý, jen ho pruská škola zamkla do stodoly
Každé druhé dítě má dnes papír z poradny. Trpíme epidemií porouchaných mozků? Ne. Jen nutíme vizuální myslitele a rozené lovce sedět v systému z 19. století. Zjistěte, proč školní diagnóza není vada, ale evoluční superschopnost.
Jan Sedlák
Digitální klec: Proč dnešní děti nemají kde vydechnout
Svobodu „venku“ jsme vyměnili za vězení v dětském pokoji. Proč jsou dnešní děti přetížené, i když se zdánlivě „jen flákají u mobilu“, a jak jim náš strach o jejich bezpečí paradoxně ničí schopnost psychicky odpočívat?
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Veřejným prostorem dál rezonuje téma mizení labutí. Kdo je tajemný muž?
Svědek na sociálních sítích zveřejnil video, jež zachycuje muže, který odnáší ze smíchovského břehu...
Z rybníků u sídliště k medailím. Krasobruslař Verner vypráví o kariéře i pobytu v USA
Bývalý krasobruslař Tomáš Verner vypráví o svých začátcích, kariéře i pobytu ve Spojených státech....
Sníh komplikuje v Moravskoslezském kraji dopravu. Napadlo až 15 centimetrů
Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po ranním sněžení sjízdné se zvýšenou opatrností. Na chemicky...
Sníh a náledí komplikují dopravu v Moravskoslezském kraji
Silnice v Moravskoslezském kraji jsou po sněžení dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Na...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 19
- Celková karma 7,77
- Průměrná čtenost 164x
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.