Segmentovaný spánek a modré světlo: proč se lidé znovu probouzejí uprostřed noci
V posledních letech se hodně mluví o škodlivosti modrého světla večer. Lidé používají filtry, teplé žárovky, „night mode“ na telefonech a snaží se omezit umělé osvětlení, aby podpořili kvalitní spánek. Málokdo ale ví, že tím často nevědomky obnovují přirozený spánkový rytmus, který byl pro lidstvo normální po tisíce let – tzv. segmentovaný spánek.
Jak lidé spali před érou elektřiny
Až do 19. století byl běžný dvoufázový spánek:
- první spánek od soumraku do půlnoci,
- 1–3 hodiny klidného bdění,
- druhý spánek do svítání.
V té noční pauze lidé normálně fungovali: povídali si, pracovali, četli, modlili se nebo měli sex. Historické záznamy popisují, že kolem půlnoci se v domech znovu rozsvěcovaly svíčky – bylo to naprosto běžné.
Teprve umělé osvětlení, továrny a pevná pracovní doba vytvořily dnešní představu, že „správný“ spánek je jeden dlouhý blok.
Co dělá modré světlo
Modré světlo večer:
- potlačuje melatonin,
- posouvá biologické hodiny,
- oddaluje usnutí,
- vytváří umělý pocit bdělosti.
Když ho lidé omezí, tělo se začne chovat víc jako v době před elektřinou:
- melatonin stoupá dřív,
- únava přichází dřív,
- lidé usínají kolem 18–21 hodin,
- a pak se přirozeně probudí kolem půlnoci.
To není porucha. To je návrat k rytmu, který byl normální po většinu lidské historie.
Neurověda: noční probuzení není nemoc
Výzkumy ukazují, že když člověk spí bez umělého světla, jeho spánek se často rozdělí na dvě části. Během nočního bdění:
- melatonin klesá jen mírně,
- prolaktin zůstává vysoký,
- mozek je v klidném, uvolněném, ale jasném stavu.
Je to biologicky přirozený mezistav, který podporuje kreativitu, introspekci a jemnou práci. Proto se lidé v této době často cítí překvapivě dobře a produktivně.
Proč se segmentovaný spánek vrací právě dnes
Důvody jsou jednoduché:
- lidé omezují modré světlo,
- chodí spát dřív,
- mají flexibilnější režimy,
- tráví večery v tlumeném světle,
- snaží se „žít zdravěji“.
Tím nevědomky obnovují podmínky, ve kterých lidé spali po tisíce let. A tělo na to reaguje přesně tak, jak je naprogramované: dvoufázovým spánkem.
Kdy je to problém
Noční probuzení je normální, pokud:
- člověk nemá úzkost,
- cítí se odpočatý,
- funguje normálně během dne,
- tělo si samo říká o druhý spánek.
Problémem je to jen tehdy, když se přidá panika, neschopnost usnout ani později, nebo výrazná denní únava.
Závěr
To, že se někdo probouzí uprostřed noci, není automaticky známka nemoci. Naopak – může to být důsledek toho, že večer žije zdravěji, méně používá modré světlo a jeho tělo se vrací k přirozenému rytmu, který byl normální po většinu lidské historie.
Segmentovaný spánek není porucha. Je to jedna z možných variant zdravého spánku.
Jan Sedlák
