Past názvosloví: Proč digitální samouci v angličtině porážejí školu
V českém školství stále přežívá zvláštní mýtus: víra, že pokud neumíte přesně definovat a pojmenovat gramatické pravidlo, daný jazyk vlastně neovládáte. Je to pozůstatek doby, kdy byla definice důležitější než reálná schopnost. Výsledkem jsou zástupy absolventů, kteří sice bezchybně rozeberou větu a určí „předpřítomný čas“, ale v Londýně se na ulici nezeptají na cestu.
Jazyk se žije, jazyk se nepitvá
Zatímco se systém snaží jazyk vyučovat skrze rozbory a poučky, v dětských pokojích už dávno proběhla revoluce. Děti na YouTube, Discordu nebo při hraní online her nasávají angličtinu procesem zvaným imerze (přirozené ponoření). Jazyk se učí úplně stejně, jako se naučily svou mateřštinu – posloucháním, opakováním vzorců a vnímáním kontextu.
Z praxe známe případy žáků šestých tříd, kteří dokážou hodinu plynule konverzovat v angličtině s učitelkou, jež na stejnou úroveň plynulosti potřebovala deset let akademického studia a zahraničních stáží. Jenže jakmile před takového přirozeného mluvčího položíte klasický školní test požadující určit „příslovečné určení přípustky“, okamžitě selže.
Proč? Protože jazyk přirozeně používá k životu, nepotřebuje ho pitvat na součástky. Je to stejné, jako byste po člověku, který skvěle a bezpečně řídí auto, u zkoušky chtěli, aby vám zpaměti nakreslil schéma vstřikování paliva.
Iluze objektivního měření
Zastánci tradičního modelu argumentují, že gramatické názvosloví testuje intelektuální kapacitu a abstraktní myšlení. To je ale omyl. Pokud chceme u dětí trénovat abstraktní myšlení, využijme k tomu matematiku, logické hádanky nebo umění. Používat živý jazyk jako nástroj pro memorování suchých termínů je plýtváním jeho potenciálu.
Proč tedy škola na názvosloví tak lpí? Protože se dokonale a snadno známkuje. Je velmi jednoduché objektivně odškrtnout, zda žák správně podtrhl „trpný rod“. Zhodnotit jeho schopnost obhájit svůj názor v plynulé debatě je pro tabulkový systém příliš složité a nepohodlné. Měříme sice naprosto objektivně, ale bohužel měříme úplně špatnou věc.
AI jako hlavní mechanik
Nejčastější argument kritiků zní: „Bez znalosti pravidel tito samouci nikdy nenapíší profesionální zprávu nebo smlouvu.“ Tento argument ale v roce 2026 fatálně naráží na technologickou realitu.
Dnes už nepotřebujeme vychovávat chodící gramatické slovníky a lidské korektory. S nástupem umělé inteligence se role člověka radikálně změnila. Od člověka se dnes vyžaduje, aby měl nápady, aby rozuměl kontextu, aby uměl plynule a sebevědomě mluvit a tvořit. O dokonalé učesání do formálního a gramaticky bezchybného textu se během zlomku vteřiny postará AI. Znalost technických lingvistických detailů a pouček je dnes doménou úzké skupiny jazykovědců, nikoliv nutnou výbavou pro běžný profesní život.
Závěr
Mnohé děti dnes umí anglicky dřív, než na ni vůbec v osnovách přijde řada. Pokud tyto děti následně ve škole trestáme špatnými známkami jen proto, že neznají formální jména pro dovednosti, které už dávno mistrně ovládají, neděláme z nich lepší studenty. Pouze v nich zabíjíme radost z komunikace.
Je čas přijmout fakt, že pro 21. století je mnohem důležitější umět létat, než umět bezchybně odříkat manuál k aerodynamice.
Jan Sedlák
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.